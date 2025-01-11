В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество

15:26 13.01.2025

В Молдове задержали кыргызстанца, разыскиваемого за особо крупное мошенничество



11 января 2025



"Сводка" (АКИpress) – В Молдове 10 января задержан гражданин Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол по запросу властей Кыргызстана, сообщается на сайте Генеральной инспекции по миграции при МВД Республики Молдовы.



Задержанный подозревается в особо крупном мошенничестве.



На данный момент он находится под стражей и ждет экстрадиции на родину.



Ранее журналист Болот Темиров сообщал, что в Кишиневе (Молдова) был задержан бывший советник президента Айдар Халиков. В 2024 году он покинул Кыргызстан, где критиковал Садыра Жапарова и его окружение.



Позже в МВД подтвердили, что задержанным является Халиков.