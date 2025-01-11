|В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество
15:26 13.01.2025
В Молдове задержали кыргызстанца, разыскиваемого за особо крупное мошенничество
11 января 2025
"Сводка" (АКИpress) – В Молдове 10 января задержан гражданин Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол по запросу властей Кыргызстана, сообщается на сайте Генеральной инспекции по миграции при МВД Республики Молдовы.
Задержанный подозревается в особо крупном мошенничестве.
На данный момент он находится под стражей и ждет экстрадиции на родину.
Ранее журналист Болот Темиров сообщал, что в Кишиневе (Молдова) был задержан бывший советник президента Айдар Халиков. В 2024 году он покинул Кыргызстан, где критиковал Садыра Жапарова и его окружение.
Позже в МВД подтвердили, что задержанным является Халиков.