Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России

15:33 13.01.2025

Ташкентский метрополитен получил три новых поезда из России (в конце декабря также сообщалось о получении трех составов). До конца зимы ожидается поступление еще шести составов.



Ташкентский метрополитен получил очередные три четырехвагонных поезда производства завода "Метровагонмаш" (Россия).



