 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.01.2025
15:59  Команда Трампа атакует либеральную Европу
15:42  Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей. Половина пришлась на Киргизию, РФ и Узбекистан
15:39  Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам
15:36  Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок
15:33  Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:26  В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество
15:24  CNN: Москва стремится к полной победе. Трамп не решит быстро вопрос Украины

14:26  Кыргызстан занял 105-е место в мировом рейтинге военной мощи: в чем его слабые стороны
13:44  Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун"
13:28  Афганистан предлагает России организовать транзит сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии
13:02  Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 20% за неполный 2024 год
12:58  В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид" - главный ваххабитский магнум опус
12:50  Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности "второго Туркменбаши"
12:48  Казахстан. В северной части Аральского моря увеличился объем воды
12:45  Таджикистан признали страной с самым неразвитым электронным правительством в ЦА
12:42  Президент Кыргызстана подписал Указ о легализации ввезенных автотранспортных средств
12:38  Парламент Узбекистана обсуждает расширение Самарканда
12:36  Про институты. На чем основан успех западной цивилизации? - Данияр Ашимбаев
02:53  Попытка прорыва ВСУ в Курской области обернулась новыми успехами ВС РФ
00:26  Англичане фантазируют на тему: Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?
Воскресенье, 12.01.2025
23:16  Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:02  Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
22:17  Каким образом золотой рубль С.Витте привел Россию к катастрофе 1917 года, - Валентин Катасонов
21:12  Война Миров. Трамп разгромил Сороса, - Владислав Юрицын
21:01  Высшее образование любой ценой, или Почему в Казахстане так не любят колледжи?
17:16  Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан
15:32  12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур
15:00  Голливудская звезда Мэл Гибсон о причинах пожаров в Лос-Анджелесе
14:45  TEC: насаждавшийся десятилетиями либерализм - предсмертная записка западной цивилизации
14:36  Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ
14:11  Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии
14:02  Соседи смотрят на Украину - как на пиццу
13:57  Отказ от прагматичного сотрудничества с Россией ведет Литву, Латвию и Эстонию к печальному финалу
13:54  Крадущийся кабан, затаившийся медведь. Событие недели в СВО – атаки под Курском
Суббота, 11.01.2025
23:26  Украина - это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
23:15  Гражданин Таджикистана получил руководящий пост в "правительстве" Сирии, захваченной террористами
23:02  Парад победы Жуков мог принимать в Лондоне - но Гитлер поторопился, - Александр Широкорад
22:45  В Ташкенте 12 января пройдет праздничный кавалерийский парад, посвященный Дню защитника Отечества
22:37  В Монголии на фоне протестов созвано заседание Чрезвычайного штаба по снижению загрязнения атмосферного воздуха
22:27  Румыния: голос общества – шокирующий вызов глобалистам
17:02  "Процесс пошел"! Цукерберг убрал из мужских туалетов тампоны для "небинарных персон"
16:30  Кыргызстан. Кто лает на караван? - Канат Кожоев
15:58  С.Караганов, И.Козылов: Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России
15:42  Сколько этнических кыргызов и из каких стран получили статус кайрылмана в 2024 году
15:18  "Сила ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества, - Чжан Ханьхуэй
15:10  Кыргызстан. В Таласе государству возвращена нефтебаза стоимостью 76 млн сомов, использовавшаяся частными лицами 19 лет
15:06  Сколько получат государственные СМИ Узбекистана из госбюджета в 2025 году
14:39  Казахстан. В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых
14:36  "Талибан" потребовало от Запада выплатить репарации афганцам, пострадавшим за 20 лет военной оккупации
14:32  Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР
14:29  Forbes: Чем грозит ВСУ массовая утилизация "Абрамсов" под Суджей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:33 13.01.2025

Ташкентский метрополитен получил три новых поезда из России (в конце декабря также сообщалось о получении трех составов). До конца зимы ожидается поступление еще шести составов.

Ташкентский метрополитен получил очередные три четырехвагонных поезда производства завода "Метровагонмаш" (Россия).



Как сообщила пресс-служба метро, новые составы типа "Москва" начнут эксплуатировать после технических испытаний, которые продлятся до 10 дней.

31 декабря метрополитен получил три таких же состава. До конца зимы ожидается поставка еще шести поездов.

Пополнение подвижного состава позволит добиться сокращения интервалов движения поездов, отметили в метрополитене.

В 2023 и 2024 годах столица Узбекистана получила по 11 российских составов.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736771580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Открытие четвертого сезона Школы аналитики при Сенате состоялось в Астане
- Откуда берутся экономисты с дефицитом идей?
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
- Казахстан и Кыргызстан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог
- Про институты
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев посетил ряд предприятий в Алматинской области
- Судом взыскан ущерб в размере 3,5 млрд. тенге за сверхнормативное сжигание газа
- 85 экстремистских преступлений раскрыто в 2024 году - МВД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  