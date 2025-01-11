|Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:33 13.01.2025
Ташкентский метрополитен получил три новых поезда из России (в конце декабря также сообщалось о получении трех составов). До конца зимы ожидается поступление еще шести составов.
Ташкентский метрополитен получил очередные три четырехвагонных поезда производства завода "Метровагонмаш" (Россия).
Как сообщила пресс-служба метро, новые составы типа "Москва" начнут эксплуатировать после технических испытаний, которые продлятся до 10 дней.
31 декабря метрополитен получил три таких же состава. До конца зимы ожидается поставка еще шести поездов.
Пополнение подвижного состава позволит добиться сокращения интервалов движения поездов, отметили в метрополитене.
В 2023 и 2024 годах столица Узбекистана получила по 11 российских составов.