Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок

15:36 13.01.2025

Афганское правительство талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России) не примет участие в глобальном саммите по образованию девочек в мусульманском мире, организованном соседним Пакистаном, заявил AFP пакистанский министр образования Кхалид Макбул Сиддики.



"Мы пригласили Афганистан, но никто из афганского правительства не присутствовал на конференции", - сказал Сиддики.



11 января в Исламбаде стартует двухдневная международная конференция на тему "Образование девочек в мусульманских общинах: вызовы и возможности". В ней принимают участие около 150 делегатов из 47 стран. Среди участников - лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай.



"Я буду говорить о защите прав всех девочек на посещение школы и о том, почему лидеры должны привлечь талибов к ответственности за их преступления против афганских женщин и девочек", - написала она накануне, 10 января, в социальной сети X.



После прихода к власти талибы начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в первую очередь в отношении женщин. Так, в начале декабря афганским женщинам запретили учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях.



До последнего времени эти учреждения оставались единственной возможностью для получения высшего образования женщинами страны, так как в декабре 2022 года "Талибан" закрыл допуск жительницам Афганистана к университетам.



Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.