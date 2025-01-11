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Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам
15:39 13.01.2025

Депутаты предлагают запретить доступ к порно в Кыргызстане

11 января 2025

Инициаторы законопроекта - 26 парламентариев

Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в парламент.

Инициаторы - 26 депутатов парламента.

Инициаторы отмечают, что согласно указу президента "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", кабинету министров было рекомендовано формировать у детей и молодежи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания.

"Согласно этим действующим нормам, государство может осуществлять контроль только над распространением осязаемых предметов порнографического характера, а интернет-пространство остается бесконтрольным, что позволяет владельцам сайтов и страниц сайтов свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент", - говорится в документе.

Инициаторы предлагают определить понятие контента, содержащего элементы порнографического характера, и установить запрет на его распространение.

За распространение порнографии в интернете предлагается штрафовать физлиц на 10 тысяч сомов, а юрлиц - на 28 тысяч сомов.

Источник - vesti.kg
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