Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам

15:39 13.01.2025

Депутаты предлагают запретить доступ к порно в Кыргызстане



11 января 2025



Инициаторы законопроекта - 26 парламентариев



Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в парламент.



Инициаторы - 26 депутатов парламента.



Инициаторы отмечают, что согласно указу президента "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", кабинету министров было рекомендовано формировать у детей и молодежи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания.



"Согласно этим действующим нормам, государство может осуществлять контроль только над распространением осязаемых предметов порнографического характера, а интернет-пространство остается бесконтрольным, что позволяет владельцам сайтов и страниц сайтов свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент", - говорится в документе.



Инициаторы предлагают определить понятие контента, содержащего элементы порнографического характера, и установить запрет на его распространение.



За распространение порнографии в интернете предлагается штрафовать физлиц на 10 тысяч сомов, а юрлиц - на 28 тысяч сомов.