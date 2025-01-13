Команда Трампа атакует либеральную Европу

15:59 13.01.2025 По берегам Атлантики – взаимные обвинения, разброд и шатания



13.01.2025 | Олег РОЗАНОВ



В команде Дональда Трампа подсчитывают, во сколько обойдется смена либеральных режимов в Европе. Бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон уже прикинул – в 250 млн долл., не больше.



"Маск только что потратил четверть миллиарда долларов на избрание Трампа. Если он вложит столько же денег во всю Европу, сколько вложил в Трампа, он переориентирует каждую страну на правую повестку дня. В Европе нет ни одного центристского левого правительства, которое смогло бы противостоять этому натиску", – заявил он в интервью агентству Bloomberg.



Богатство и влияние миллиардера Илона Маска, работающего в сфере технологий, являются ценным оружием для дальнейшего распространения идей MAGA в Европе, указал Стив Бэннон: "Деньги и информация – это два тактических оружия современной политики, и он может использовать их в беспрецедентных масштабах".



"Маск привносит в Европу политику подсечно-огневого земледелия… Самый богатый человек в мире нацелен на Германию, Великобританию и регулирующие органы ЕС", – пишет Bloomberg.



"В серии постов на своей платформе X* за последние недели миллиардер, поддерживающий Дональда Трампа, обрушился с критикой на Германию и Великобританию, подверг критике соответствующие правительства, поставил под сомнение принятые ими законы и поставил под сомнение их экономическую состоятельность.



Он лично оскорбил политического лидера каждой страны, назвав канцлера Олафа Шольца "дураком", президента Германии – "тираном" и обвинив премьер-министра Кира Стармера в "причастности к изнасилованию Британии"", – отмечает агентство.



После распада трехстороннего коалиционного правительства Германии в ноябре Маск написал о канцлере Олафе Шольце на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" (Олаф – дурак).



"Штайнмайер – антидемократический тиран! – написал Маск по-английски. – Позор ему".



9 января Илон Макс провел в своей сети X* публичную беседу с лидером партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, в которой заявил, что "только АдГ может спасти Германию", а также призвал голосовать за АдГ тех граждан Германии, которые "хотят перемен".



Вайдель была выдвинута "Альтернативой для Германии" в качестве кандидата на пост канцлера на предстоящих 23 февраля выборах в германский бундестаг.



Представитель администрации бундестага на вопрос DW о том, может ли стрим Маска с Вайдель рассматриваться как незаконное пожертвование партии, сказал, что "в настоящее время ведется расследование обстоятельств дела".



Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что деньги и "необузданная коммуникационная мощь" Маска направляются на поддержку АдГ вполне сознательно. "Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу", – сказал Хабек в новогоднем обращении.



По словам Денниса Штеффана, профессора политических коммуникаций и эксперта по социальным сетям в Свободном университете Берлина, успешное вмешательство в президентскую кампанию в интересах Трампа привело Маска к осознанию того, что он обладает большим политическим влиянием в дополнение к своему огромному деловому влиянию. "Маск теперь почувствовал вкус крови", – указал немецкий эксперт.



Британская газета Financial Times сообщает, что Илон Маск в частном порядке обсуждает с союзниками из числа правых политиков Великобритании возможность смещения Кира Стармера с поста премьер-министра, не дожидаясь следующих всеобщих выборов.



По данным издания, бизнесмен оценивал, можно ли заручиться поддержкой британских политических партий и прежде всего партии Reform UK ("Реформа Великобритании") Найджела Фараджа. Следующие всеобщие выборы по закону должны пройти в стране не позднее 15 августа 2029 года.



Только за два дня своей кампании против британских властей в начале января Илон Маск опубликовал 54 твита и ретвита с критикой того, как в Великобритании расследуются случаи насилия над детьми.



Дело в том, что 1 января стало известно: находящееся у власти правительство лейбористов отказалось от национального расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. С просьбой о национальном расследовании обратились власти Олдема, одного из этих городов. Но замглавы МВД Великобритании Джесс Филлипс отказала в этом, сказав, что расследование силами местной полиции будет эффективней.



"Илон Маск пошел в атаку. Филлипс он просто предложил посадить в тюрьму, затем рассказал, что сотни тысяч и даже миллионы случаев насилия покрываются властями, в том числе нынешним премьером Киром Стармером, который с 2008-го по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу.



Но главное, писал Маск в одном твите за другим, – лейбористы скрывали, что все эти преступления совершали выходцы из Азии, преимущественно из Пакистана. От более частного Маск переходил к общему, желал тюрьмы уже самому "совершенно отвратительному" Стармеру", – пишет BBC.



Маск призывает британцев к голосованию за Reform UK. По его словам, эта партия является "единственной надеждой" страны. Следующие всеобщие выборы по закону должны пройти в стране не позднее 15 августа 2029 года. Лейбористы на выборах безо всяких сомнений разгромно проиграют. Старая британская двухпартийная система обрушится. Хорошие шансы на победу имеет Фарадж, успех которого похоронит многовековую политическую систему бывшей великой Британии.



У либеральных евробюрократов хватает причин для головной боли и без вмешательства Маска. Так, в Брюсселе крайне напуганы перспективами формирования правого правительства в Австрии во главе с Партией свободы.



"В австрийском Кикле ЕС нашел своего следующего Орбана. Вена может получить своего первого крайне правого лидера со времен Второй мировой войны. С Гербертом Киклем в выигрышной позиции на пост канцлера Австрии, истеблишмент Европейского союза готовится к новым мучениям – и еще одному удару под дых в своей позиции против российского лидера Владимира Путина", – пишет Politico.



Лидер правой австрийской Партии свободы Герберт Кикль не скрывает своего восхищения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и если он станет канцлером Австрии, "это будет означать, что полоса ЕС, от Венгрии через Австрию до Словакии под руководством откровенного премьер-министра Роберта Фицо – и потенциально до Чехии, где бывший премьер-министр Андрей Бабиш лидирует в опросах перед выборами в октябре – будет симпатизировать России".



Кикль называет Орбана "образцом для подражания". Как и Орбан, он делает ставку на российский газ, резко критикует санкции против России и хочет сократить помощь Украине.



"Что беспокоит ЕС, особенно в областях, где необходимо согласие всех 27 правительств, так это то, что дуэт, скорее всего, будет работать вместе, чтобы блокировать крупные инициативы. Орбан был раздражителем для Брюсселя в течение многих лет, но хотя он в конечном итоге часто уступал политическому давлению – например, по вопросу расширения ЕС чуть больше года назад – Венгрия и Австрия вместе могли бы стать силой, с которой придется считаться. Нетрудно представить, что первой жертвой может стать Украина. В настоящее время Евросоюз на каждом шагу следует курсу на эскалацию, что может закончиться третьей мировой войной", – говорится в партийной программе Кикля", – печалится Politico, выражая охватившую евробюрократов тревогу.



Даже если в ближайшей перспективе команде Трампа не удастся привести к власти в странах Старого Света своих единомышленников в ходе предстоящих выборов, то в ход будет пущено "старое, но грозное оружие" – подкуп евробюрократов.



Как сообщает независимый французский портал Reseau International, в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group внимательно следить за политически ландшафтом Европы.



McKinsey и Boston Consalting Group (BSG) весьма преуспели в реализации этого циркуляра американских спецслужб, за последние годы став практически монопольными консультантами правительств Франции и Германии по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.



После того как Дональд Трамп проведет намеченную им кадровую чистку в рядах американского разведсообщества, McKinsey и Boston Consalting Group продиктуют евробюрократам новые правила политической игры, спонсируя продвижение к власти в странах Евросоюза правых политиков.



На фоне таких трендов выглядит весьма смешным заявленный визит министров иностранных дел Франции, Германии и Польши в Вашингтон сразу после инаугурации.



"Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши запланировали поездку в Вашингтон вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщили изданию POLITICO три дипломата Евросоюза. Идея совместной поездки министров из трех основных стран ЕС заключается в том, чтобы продемонстрировать "европейское единство"", - сказал один из дипломатов.



Лидеры ЕС выразили готовность работать с администрацией Трампа, но также опасаются таких шагов, как торговые пошлины или его угроза аннексировать Гренландию, автономную территорию Королевства Дания, которое является членом НАТО, как и США". – пишет Politico.



На самом деле если эти чиновники и поедут на поклон к Трампу, то не демонстрировать несуществующее единство, а каяться в либеральных прегрешениях и уверять в своей преданности идеям MAGA под угрозой разорительной для Европы тарифной войны.



Сколько бы ни злобствовали евробюрократы, Старый Свет уже ничто не может остановить на пути его превращения в криптоколонию Америки. Источник - Фонд стратегической культуры

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