Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику

22:47 13.01.2025

ИноСМИ

Россия



Кладбище бронетехники НАТО

Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику



Российские военные поставили под сомнение технологическое превосходство Запада, уничтожив большое количество переданных Украине вооружений. Авторы ролика на YouTube-канале Military TV показали, как считавшаяся непобедимой техника НАТО не справилась с российским оружием.







Во время вторжения Украины в Курскую область обнаружились уязвимые места в вооружении, поставляемом НАТО. При поддержке элитных войск и иностранных наемников Киев развернул мощный арсенал западных вооружений, надеясь сломить российскую оборону. Однако эти всем известные системы вооружений не оправдали себя, поставив под сомнение представления о технологическом превосходстве Запада. Давайте подробнее рассмотрим эти случаи.



Британский танк Challenger 2 пострадал одним из первых. В середине августа 2024 года русские фугасные боеприпасы поразили и уничтожили несколько танков Challenger 2 в Курской области, поставив под сомнение их репутацию непобедимых машин. Записи с FPV-дронов, сделанные 13 ноября, свидетельствуют о том, что в том же районе был уничтожен еще один танк Challenger.



ВСУ потеряли американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. 3 июля танк Abrams был уничтожен в Авдеевке с помощью российской самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Еще один танк Abrams застрял в грязи и был уничтожен российской артиллерией 29 июля.





Никакой пощады! Российская точность сжигает западную бронетехнику! - Поле боя усеяно уничтоженной военной техникой, от танков до бронетехники, поставленной Западом.



Серия поражений продолжилась 18 декабря, когда крымские десантники с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили еще один Abrams под Новоивановкой. Машины Bradley оказались столь же уязвимы, особенно те, что находились в распоряжении 47-й украинской механизированной бригады. 5 октября российские ракеты "Искандер" уничтожили машины Bradley и танки Abrams в Курской области.



К ноябрю точные удары беспилотников типа "Князь Вандал" пополнили список уничтоженных машин Bradley и Abrams.



Наряду с уничтожением бронетехники НАТО не только передовые системы, но и немецкие танки Leopard 2, славящиеся своей крепкой броней, стали жертвой российских атак. 10 ноября Leopard 2 был уничтожен в Курской области с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских установок. Этот инцидент подчеркнул растущую роль беспилотников в современной войне.



Аналогичная судьба постигла и другую технику, поставляемую НАТО, включая немецкие БМП Marder, турецкие БТР Kirpi, американские БТР Stryker и Humvee. БМП Marder, отличающиеся своей прочностью, неоднократно становились мишенями для атак. 20 августа появились драматичные кадры того, как оптоволоконный беспилотник "Вандал" проникает в люк ударного БМП украинских войск в Курской области.



Подобные инциденты подчеркивают эффективность использования недорогих российских беспилотников против дорогостоящего оборудования НАТО. Беспрерывные атаки продолжались и в декабре. Беспилотники уничтожили несколько БТР Stryker в Курской и Харьковской областях.



