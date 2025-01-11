|Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику
22:47 13.01.2025
ИноСМИ
Россия
Кладбище бронетехники НАТО
Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику
Российские военные поставили под сомнение технологическое превосходство Запада, уничтожив большое количество переданных Украине вооружений. Авторы ролика на YouTube-канале Military TV показали, как считавшаяся непобедимой техника НАТО не справилась с российским оружием.
Во время вторжения Украины в Курскую область обнаружились уязвимые места в вооружении, поставляемом НАТО. При поддержке элитных войск и иностранных наемников Киев развернул мощный арсенал западных вооружений, надеясь сломить российскую оборону. Однако эти всем известные системы вооружений не оправдали себя, поставив под сомнение представления о технологическом превосходстве Запада. Давайте подробнее рассмотрим эти случаи.
Британский танк Challenger 2 пострадал одним из первых. В середине августа 2024 года русские фугасные боеприпасы поразили и уничтожили несколько танков Challenger 2 в Курской области, поставив под сомнение их репутацию непобедимых машин. Записи с FPV-дронов, сделанные 13 ноября, свидетельствуют о том, что в том же районе был уничтожен еще один танк Challenger.
ВСУ потеряли американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. 3 июля танк Abrams был уничтожен в Авдеевке с помощью российской самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Еще один танк Abrams застрял в грязи и был уничтожен российской артиллерией 29 июля.
Никакой пощады! Российская точность сжигает западную бронетехнику! - Поле боя усеяно уничтоженной военной техникой, от танков до бронетехники, поставленной Западом.
Серия поражений продолжилась 18 декабря, когда крымские десантники с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили еще один Abrams под Новоивановкой. Машины Bradley оказались столь же уязвимы, особенно те, что находились в распоряжении 47-й украинской механизированной бригады. 5 октября российские ракеты "Искандер" уничтожили машины Bradley и танки Abrams в Курской области.
К ноябрю точные удары беспилотников типа "Князь Вандал" пополнили список уничтоженных машин Bradley и Abrams.
Наряду с уничтожением бронетехники НАТО не только передовые системы, но и немецкие танки Leopard 2, славящиеся своей крепкой броней, стали жертвой российских атак. 10 ноября Leopard 2 был уничтожен в Курской области с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских установок. Этот инцидент подчеркнул растущую роль беспилотников в современной войне.
Аналогичная судьба постигла и другую технику, поставляемую НАТО, включая немецкие БМП Marder, турецкие БТР Kirpi, американские БТР Stryker и Humvee. БМП Marder, отличающиеся своей прочностью, неоднократно становились мишенями для атак. 20 августа появились драматичные кадры того, как оптоволоконный беспилотник "Вандал" проникает в люк ударного БМП украинских войск в Курской области.
Подобные инциденты подчеркивают эффективность использования недорогих российских беспилотников против дорогостоящего оборудования НАТО. Беспрерывные атаки продолжались и в декабре. Беспилотники уничтожили несколько БТР Stryker в Курской и Харьковской областях.
Захват транспортных средств НАТО стал еще одним звеном в цепи этих событий. 26 октября в ходе боев у Веселого российские десантники захватили БМП Bradley и БТР Kirpi, нанеся удар по украинским войскам. Эти события продемонстрировали, с каким трудом Украине удается сохранять поставляемое Западом вооружение. Данные системы неоднократно были нейтрализованы российскими войсками при помощи беспилотников и артиллерии.
Многие бронемашины НАТО были разработаны для обычных войн с упором на прямое столкновение с одинаково оснащенным противником. Однако конфликт между Россией и Украиной продемонстрировал другой тип войны, в которой доминируют беспилотники, дальние высокоточные удары и асимметричные атаки. Например, дроны-камикадзе и FPV-дроны неоднократно превосходили по маневренности и наносили ущерб даже самым современным системам.
Британские танки Challenger 2 и американские Abrams, созданные для противостояния традиционным противотанковым средствам, были плохо подготовлены к точности и эффективности таких беспилотников, как российский "Князь Вандал". Эти дроны используют "слепые зоны" и уязвимые места, нацеливаясь на критически важные элементы машин, такие как люки, моторные отсеки и менее защищенные части.
Уничтожение техники НАТО также оказывает глубокое психологическое воздействие. Кадры уничтожения или захвата танков Abrams, Bradley и Leopard подрывают доверие к западным технологиям, а также демонстрируют эффективность российских военных технологий.