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Курская область России: границы, административное деление (справка)Курская область России: границы, административное деление (справка)
23:26 13.01.2025

Курская область: границы, административное деление (справка)

Курская область - это регион России с центром в городе Курске. Расположен на юго-западе страны. Входит в Центральный федеральный округ. На юго-западе и западе Курская область граничит с Сумской областью Украины (протяженность границы - 245 км), а также с Брянской (на северо-западе), Орловской (на севере), Липецкой (на северо-востоке), Воронежской (на востоке) и Белгородской (на юге) областями России.

Площадь Курской области - 30,0 тыс. км. Ее протяженность с севера на юг - 171 км, с запада на восток - 305 км. Расстояние до Москвы составляет 536 км.

Территориальное деление
Административно область состоит из 28 муниципальных районов и пяти городских округов, в их составе - 27 городских и 287 сельских поселений.
Шесть районов Курской области - Беловский, Суджанский, Кореневский, Глушковский, Рыльский и Хомутовский - граничат с Украиной.
Всего в области 347 муниципальных образований и 2773 сельских населенных пункта - деревни, хутора, поселки и села. Крупнейшие города - Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. Из них только в двух - Курске и Железногорске - проживают больше 100 тыс. человек.

Население Курской области
По состоянию на январь 2024 года население Курской области составляло 1061,0 тыс. человек, из них 68,8% (или 729,5 тыс.) - горожане. Плотность населения - 35,4 чел. на 1 кв. км. Распределено неравномерно: большинство жителей проживают в Курско-Курчатовской агломерации и Железногорске. В областном центре - городе Курске - проживают 436,7 тыс. человек, или 41,2% всех жителей области.

Национальный состав
Согласно последней переписи населения 2020 года, в этническом составе региона абсолютно преобладают русские (95,9%), проживают также украинцы (0,6%) и армяне (0,6%).

После начала боевых действий на Украине в 2022 году стала "прифронтовым" регионом, ряд населенных пунктов пострадали от ракетных и артиллерийских обстрелов, атак БПЛА, проникновения диверсантов.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины перешли границу и вторглись на территорию Курской области, основные боевые действия охватили Кореневский и Суджанский районы (на юго-западе области).

Курская АЭС - одна из крупнейших в России, обеспечивает более 50% электричества станций Черноземья и питает большинство промпредприятий области. Входит в концерн "Росэнергоатом". В ее составе - четыре энергоблока. С 2018 года строится Курская АЭС-2 для замещения двух энергоблоков устаревающей Курской АЭС.

По Курской области проходит нефтепровод "Дружба" (длина 272,5 км), два нефтепродуктопровода (с 2001 года - на консервации) и два магистральных газопровода: Уренгой - Помары - Ужгород (пять ниток, 246 км) и Шебелинка - Курск - Брянск (17 отводов, 165,7 км). Газотранспортная инфраструктура включает несколько газораспределительных станций (в Рыльске, Судже и др.), в том числе крупнейшую в Европе ГРС в Курске.

Источник - РБК
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