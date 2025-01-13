Президент Узбекистана обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику

00:34 14.01.2025

Мирзиеев обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику

Ташкент и Абу-Даби выводят отношения на уровень стратегического партнерства



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.01.2025



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 13 января прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с трехдневным визитом, цель которого – привлечение инвестиций и технологий в зеленую экономику республики, энергетику, в сферу развития инфраструктуры и внедрения искусственного интеллекта. В ходе встреч с шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном и представителями ведущих компаний ОАЭ, а также участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" (ADSW-2025), Узбекистан рассчитывает укрепить свои экономические связи, а ОАЭ – позиции регионального лидера в области устойчивого развития и расширить влияние в Центральной Азии.



"Укрепление связей между Узбекистаном и ОАЭ идет не только на двустороннем уровне, но и на региональном, включающем в себя страны Центральной Азии и Персидского залива", – сказал "НГ" завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По словам эксперта, визит Мирзиеева можно рассматривать и в контексте подготовки к очередному саммиту глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). "На высшем уровне продолжается обсуждение возможности расширения взаимодействия в энергетике, включая зеленую энергетику, и привлечения инвестиций. Это взаимовыгодное партнерство: Узбекистан, открытый для инвестиций и политически нейтральный, находит в ОАЭ надежного партнера для сотрудничества с другими арабскими странами и глобальными финансовыми институтами, активность которых выше, чем у западных. ОАЭ, в свою очередь, являются одним из наиболее активных игроков в Центральной Азии и ключевым партнером Узбекистана в регионе", – считает Притчин.



Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и ОАЭ установлены в 1992 году, однако динамичное развитие сотрудничества началось в 2019-м после визита Мирзиеева в Абу-Даби. Подписанные тогда документы заложили основу расширения сотрудничества в экономике, инвестициях и инновациях, достигнув портфеля проектов на 20 млрд долл. с участием эмиратских компаний.



В регионе ОАЭ заняты в сельскохозяйственной сфере – производстве и переработке продовольствия, туризме, гостиничном бизнесе. В рамках визита Мирзиеева в ОАЭ подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и авторитетной компанией IFFCO Group из ОАЭ, что создаст основу для реализации новых перспективных проектов, сообщило агентство Uzdaily.



Соглашение предусматривает ежегодный экспорт в Узбекистан до 10 тыс. т продовольствия (масло, мука), создание Центра продовольственной безопасности, борьбу с фальсификацией продукции и реализацию новых совместных проектов в пищевой промышленности.



Ключевое направление сотрудничества – зеленая энергетика. В прошлом году эмиратская компания Masdar построила и запустила ветряную электростанцию (ВЭС) "Заравшан" мощностью 500 мегаватт в Навоийской области. За последние годы в Узбекистане запущено 1,5 гигаватт новых мощностей по генерации электроэнергии. Цель – достичь общей мощности в 4 ГВт.



Руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз Алишер Кадиров отметил, что ВЭС "Заравшан" – крупнейшая в Центральной Азии и имеет возможность обеспечить электроэнергией около 500 тыс. домохозяйств, предотвращая при этом выбросы в атмосферу около 1,1 млн т углекислого газа в год. На подходе строительство еще одной ВЭС мощностью 1 ГВт в Мингбулаке Наманганской области. Договоренность достигнута между Министерством энергетики РУз и компанией Masdar на полях климатического саммита COP29 в Баку в ноябре 2024 года. "Реализация проекта не только увеличит производство чистой энергии, но и создаст от 600 до 800 новых рабочих мест, а также позволит сэкономить 1 млрд куб. м природного газа ежегодно. Благодаря строительству ВЭС выбросы в атмосферу будут сокращены на 1,4 млн т в год, повысится энергетическая безопасность", – подчеркнул Кадиров.



Помимо ветряной энергетики компания активно инвестирует в солнечную энергетику (СЭС) Узбекистана. В 2021 году была запущена СЭС Nur Navoi мощностью 100 МВт. Реализуются проекты по строительству СЭС в различных регионах Узбекистана общей мощностью около 900 МВт.



Между тем, как писала ранее "НГ" (см. номер от 05.12.23), у арабских стран нет своих технологий, они используют китайские. Получается, что на деньги арабских инвесторов закупается китайское оборудование для строительства солнечных и ветровых станций. Но все упирается в условия – если это политические, то какие? Если нет, то под какой процент и на каких условиях предполагается возвращение инвестиций? Для компаний и стран, которые вкладываются, это возможность заработать средства. Соответственно интерес арабских государств к зеленой энергетике Центральной Азии – это в том числе возможность заработать.



По словам Кадирова, узбекско-эмиратский диалог в области устойчивого развития выходит за рамки энергосектора. Страны обмениваются опытом и реализуют совместные проекты по борьбе с изменением климата, опустыниванием, по сохранению водных ресурсов. Особое внимание уделяется эффективному использованию воды. Узбекистан применяет опыт ОАЭ в опреснении воды и водосберегающих технологиях.



Ряд других экспертов считает, что в сотрудничестве с арабскими компаниями есть и недостатки. В Узбекистане сформировано лобби, которое продвигает интересы арабских предпринимателей в энергетике. Это неплохо, но вызывает вопросы то, что все это делается в закрытом режиме по принципу "побыстрее построить и сдать". При этом долгосрочные эффекты недостаточно представлены обществу. Потому что там есть не только плюсы, о которых любят говорить сторонники и лоббисты этих компаний, но и минусы, начиная от экологических и заканчивая технологическими вопросами.