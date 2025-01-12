Венгрия назвала атаку Киева на "Турецкий поток" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии

00:38 14.01.2025

Глава МИД Венгрии назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии



Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев практически посягнул на суверенитет стран Европы, которые использовали газопровод "Турецкий поток", ударив по компрессорной станции. Она располагается в Краснодарском крае и обеспечивает поставки природного газа в Центральную Европу, в том числе и Венгрию.



Сияйрто подчеркнул, что надеется на соблюдение безопасности и работоспособности транспортного маршрута. Министр также напомнил, что транспортирующие компании и страны, осуществляющие транзит, соблюдают все контрактные обязательства, что требуется и от других. Обеспокоенность по поводу произошедшего из-за удара украинского БПЛА выразил и представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.



