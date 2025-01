Проект глубинного государства "Опиум для народа", - Валентин Катасонов

00:49 14.01.2025 Проект глубинного государства "Опиум для народа"

В ООН бессильны перед растущей наркотизацией человечества



13.01.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Еще со школьных лет я слышал выражение "Опиум для народа". Нам говорили, что так называл религию Карл Маркс. В институте на занятиях по философии мне сообщили, что это фраза из работы классика "К критике гегелевской философии права" (1843). Позднее я выяснил, что автором был не Карл Маркс. Выражение "Религия – опиум для народа" использовали Маркиз де Сад (в романе "Жюльетта",1797), немецкий поэт Новалис (в сборнике афоризмов "Цветочная пыльца", 1798), Чарльз Кингсли, Генрих Гейне и др. Но, судя по всему, авторство принадлежит французскому просветителю Жану-Жаку Руссо в романе "Юлия, или Новая Элоиза", опубликованном в 1761 году.



Да, конечно, эта фраза активно использовалась теми, кто осознанно разрушал христианскую религию и культуру, стремился превратить человека в животное, которое утратило ценностные ориентиры и функционирует исключительно на основе рефлексов (боли, страха, удовольствия и проч.). Кто это "те"? Они не на виду, поэтому их называют "мировой закулисой". Также "Комитетом 300", "глубинным государством" и т. п. Их конечная цель – поработить человечество, установить власть над всем миром.



Сегодня западный мир уже перешел в постхристианскую эру. И даже открыто демонстрирует свою сатанинскую природу. Наиболее яркие примеры последнего года – сцена открытия Олимпийских игр в Париже. Этот спектакль вызвал возмущение и критику со многих сторон. Конференция епископов Франции заявила, что церемония включала в себя моменты "насмешек и издевательства над христианами". В РПЦ выразили солидарность с "миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными". В декабре 2024 года в Париже проходило мероприятие по открытию собора Нотр-Дам после его ремонта (в 2019 году он пережил большой пожар). На открытие съехались главы 50 государства. Христиане обратили внимание на некоторые ритуалы мероприятия и назвали его слетом масонов. Обращено было также внимание на то, что изнутри собор стал напоминать интерьер масонской ложи.



Я сделал это предисловие для того, чтобы объяснить, что сегодня мировая закулиса планирует новые шаги по захвату мировой власти. Им кажется, что они уже нанесли смертельный удар по христианской религии. А потому из своего лозунга "Религия – опиум для народа" выкидывают слово "религия". Остается: "Опиум для народа". Опиум в прямом смысле. И в расширительном смысле: не только опиум, но и все другие наркотики. Во времена Жан-Жака Руссо и Маркиза де Сада опиум был почти единственным наркотиком. К тому же он еще мало был известен в Европе. Опиум выращивался на полях Индии, а потреблялся преимущественно в Китае. Всем этим заправляла Британская Ост-Индская компания. Ее лозунгом было: "Опиум для китайцев".



В ХХ веке производство наркотиков расползлось по многим странам. Равно как и потребление зелья захватило многие страны мира. Ассортимент наркотиков резко расширился: кроме "классического" опиума стали производиться и потребляться героин, каннабис, кокаин, гашиш, марихуана, производных конопли, разнообразные синтетические препараты и проч. Но человечество по-прежнему боролось с этим злом. Наркобизнес, потребление и даже хранение зелья во многих странах считалось уголовным преступлением. Наркобизнес был нелегальным. Несмотря на многочисленные национальные и международные программы и проекты борьбы с наркотиками, их производство и потребление в мире неуклонно росло и продолжает расти.



Это признает и ООН, которая уже много десятилетий борется с распространением наркотиков по всему миру. Так, число людей, потребляющих наркотики в 2021году составило 296 миллионов человек, в 2011 году их было 240 миллионов; за десятилетие их количество выросло на 23 процента. Наркотиками пользовался каждый шестой взрослый житель Земли (в возрасте от 15 до 64 лет). При этом 13,2 миллиона употребляли наркотики внутривенно. Число людей, страдающих расстройствами, связанными с использованием наркотических веществ, возросло до 39,5 миллиона человек, что на 45 процентов больше, чем 10 лет назад.



Тональность докладов ООН и других официальных документов по наркотикам последних лет такова: победу за "зельем" одержать не удается. Наркотики наступают по всем фронтам. Далее следует вопрос: а правильно мы ведем борьбу против наркотиков? Может быть, вообще следует отказаться от устоявшегося стереотипа "война против наркотиков"? Может быть, пользы для человечества будет больше, если государства и ООН прекратят войну с "зельем"?



А далее следуют предложения по альтернативному решению проблемы. Суть их сводится к следующему: необходимо легализовать наркотики и перейти к государственному управлению производством и потреблением "зелья". Обоснование такого нового, "свежего" подхода гениально просто: "запретный плод сладок". А потому на него и такой бешеный спрос. Если снять запрет с "плода" (наркотиков), то и "сладость" будет не та, желающих питаться таким "плодом" и даже желающих попробовать такой "плод" будет намного меньше. Если упростить длинные и крайне наукообразные рассуждения чиновников и экспертов ООН и разных казенных ведомств, то предлагается перейти к политике под названием "Опиум для народа!".



А ведь именно такую модель подхода к решению проблемы наркотиков нарисовал еще в 1932 году английский писатель О. Хаксли в своем романе-антиутопии "О дивный новый мир". Там обитатели "дивного нового мира" регулярно питаются наркотиком, называемым "сома". И в этом мире все довольны: и граждане, и власть. Первые страхуются от всяких неприятностей, прибегая к "соме". Более того, они предпочитают жить в состоянии постоянной "приятности", которое дает этот чудо-препарат в виде таблетки. Вторые (власть) довольны тем, что народ всегда счастлив, никто не бунтует, управлять обществом достаточно просто. Главный инструмент управления – сома.



Кстати, писатель почти ничего не придумывал. В 1920-е годы Хаксли ездил в находившуюся под английским владычеством Индию. Там он познакомился с местным напитком, который назывался "сома" и который использовался в ритуалах индуизма для создания эффектов галлюцинаций. В романе Хаксли вымышленная сома была результатом шестилетних исследований тысяч фармакологов и биохимиков, которые стремились создать идеальный препарат без негативных последствий. Сома даже заменила традиционную религию, теперь счастливые граждане поклонялись божеству по имени "сома". В книге фигурируют также "дикари", живущие за пределами "дивного нового мира", они по-своему счастливы и отказываются от сомы, и от подчинения мировому государству.



Уже после Второй мировой войны Хаксли признавался: он не думал, что то, что он описал в романе "О дивный новый мир", приближается с такой стремительной скоростью. В письме от 24 ноября 1945 года, адресованном аргентинской писательнице Виктории Окампо, Хаксли заметил, что роман "О дивный новый мир" "до ужаса актуален в данный момент и обнаруживает все признаки того (если мы не взорвемся и не разлетимся на куски за это время), чтобы стать буквальной реальностью в течение жизни следующих двух или трех поколений" (Letters of Aldous Haxley. – L.: Grover Smith, 1969. – P. 537). Что ж, действительно, мир сегодня стоит на пороге практической реализации лозунга "Опиум народу!"



Этот лозунг, по сути, был озвучен в первом годовом докладе созданной в 2011 году негосударственной международной организации "Глобальная комиссия по наркополитике" (The Global Commission on Drug Policy - GCDP), состоящей из очень респектабельных господ. Это:



Фернанду Энрике Кардозу – бывший президент Бразилии; Джордж Шульц – бывший Государственный секретарь США, член Совета по международным отношениям (СМО); Пол Волкер – бывший председатель Федеральной резервной системы США и Консультативного совета при президенте США по экономическому восстановлению, член СМО; Джон Уайтхед – банкир и государственный деятель, член СМО, США; Кофи Аннан – бывший Генеральный секретарь ООН (Гана); Ричард Брэнсон – британский олигарх, основатель Вирджин груп; француз Мишель Казачкин – исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд); швейцарка Мария Каттауи – член Совета директоров Петроплюс холдингс, бывший генеральный секретарь Международной торговой палаты; Георгиос Папандреу – премьер-министр Греции; Рут Дрейфус – бывший президент Швейцарии и министр внутренних дел; Сезар Гавирия – бывший президент Колумбии; Торвальд Столтенберг – бывший министр иностранных дел и Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Норвегия; Эрнесто Седильо – бывший президент Мексики; Хавьер Солана – бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, Испания; Марион Касперс-Мерк – бывший Государственный секретарь Федерального министерства здравоохранения Германии; Луиза Арбур – бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, президент Международной кризисной группы, Канада; Асма Джахангир – правозащитник, бывший Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных, произвольных казнях и расправах, Пакистан; Марио Варгас Льоса – писатель и общественный деятель, Перу; Карлос Фуэнтес – писатель и общественный деятель, Мексика.



Председатели Глобальной комиссии: Фердинанд Кардозу – бывший президент Бразилии (2011-2016), Рут Дрейфус – бывший президент Швейцарии (2016–2020), Хелен Кларк – бывший премьер-министр Новой Зеландии (с 2020 по настоящее время). В команде GCDP все: политические тяжеловесы, птицы очень высокого полета, проверенные годами и десятилетиями, доказавшими свою преданность мировой закулисе, или "глубинному государству". Хотя там против должности многих стоит слово "бывший", это ничего не значит. В этой группе высших менеджеров "бывших" не бывает. Группа была создана неспроста. Ей глубинное государство поручило продвигать в жизнь лозунг "Опиум – народу!"



Так вот в первом докладе Глобальной комиссии сообщается пренеприятная для человечества вещь: "Глобальная война с наркотиками проиграна с разрушительными последствиями для личности и общества по всему миру. Сейчас - спустя пятьдесят лет после того, как была ратифицирована Единая конвенция ООН о наркотических средствах, и сорок лет после того, как президент Никсон объявил о войне правительства США с наркотиками, – встала срочная необходимость фундаментальных реформ национальной и глобальной политики".



Предложения Глобальной комиссии по выходу из этой неприятной ситуации следующие: 1) вместо уголовного преследования и наказания людей, употребляющих наркотики, предложить медико-профилактическую помощь и лечение тем, кто в них нуждается; 2) поощрять внедрение государствами экспериментальных моделей правового регулирования оборота наркотиков (например, каннабиса) с целью подорвать могущество организованной преступности и защитить здоровье и безопасность граждан; 3) национальным органам и ООН следует пересмотреть списки запрещенных веществ; 4) применять альтернативные методы наказания для мелких и впервые нарушивших закон дилеров [торговцев наркотиками]; 5) хотя идея декриминализации в основном обсуждается в применении к людям, употребляющим наркотики или страдающим от наркотической зависимости, предлагается такой же подход использовать и в отношении тех, кто находится в самом "нижнем" сегменте наркоторговли; 7) система ООН должна взять на себя ведущую роль в реформе глобальной наркополитики; 8) обеспечить соответствующее толкование и (или) пересмотр международных конвенций, чтобы создать условия для разумных экспериментов с программами снижения вреда, декриминализацией и нормативным регулированием.



Очень немногие тогда обратили внимание на подобные радикальные идеи по перестройке отношения государства и общества к проблеме наркотизации человечества. А те, кто все-таки заметили появление этого странного списка рекомендаций, отреагировали очень резко, назвав новые подходы опасными и даже убийственными для человечества.



Так, МИД России заявил, что предложения Глобальной комиссии по легализации отдельных видов наркотических средств и ряда преступлений, связанных с наркотиками, содержит "сомнительные" идеи умеренного крыла "нарколиберального лобби". В числе "сомнительных" идей, высказанных в докладе, МИД РФ называл предложения о "декриминализации употребления марихуаны, хранения наркотиков, рецептурного отпуска героина". "Высказанные в их докладе предложения не имеют ничего общего ни с позицией по данным вопросам большинства государств-членов ООН, ни Организации в целом. В нем выражается исключительно личная точка зрения лиц, входящих в данное НПО (неправительственную организацию)", – отмечалось в заявлении министерства. Российский МИД подтвердил приверженность России соблюдению антинаркотических конвенций ООН, регулирующих сферу легального и нелегального оборота наркотиков, и сообщил, что выступает за наращивание усилий по противодействию глобальной наркоугрозе на основе решений ООН.



Уже идет четырнадцатый год с момента появления того скандального доклада GCDP. За это время наркотизация человечества заметно усилилась. И при этом, к сожалению, многие государства не только не отвергли идеи по декриминализации и последующей легализации наркотиков и связанных с ними видов деятельности, но начали эти идеи продвигать в жизнь. На этот же путь встала ООН. Делает это ООН осторожно, но вектор ее политики просматривается. Вот, например, документ, который подготовила и опубликовала в 2019 году Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Он называется "Здоровье, права и наркотики". Приведу фрагмент доклада: "Декриминализация употребления наркотиков и их хранения для личного использования позволяет снизить уровень стигмы и дискриминации, препятствующих обращению людей за медицинской и юридической помощью и в программы снижения вреда. Людям, употребляющим наркотики, нужна поддержка, а не лишение свободы". Главная рекомендация доклада: "Защищать и продвигать права людей, употребляющих наркотики, соблюдая их человеческое достоинство, обеспечивая для них равный доступ к социальным услугам и декриминализуя употребление, хранение, приобретение и выращивание наркотических веществ для личного использования".



Число подобного рода документов ООН, содержащих рекомендации по декриминализации и легализации наркотиков как в сфере потребления, так и в сферах производства и торговли, исчисляется десятками, а, может быть, даже сотнями. Формат статьи не позволяет мне продолжить цитирование. Но все формулировки, касающиеся либерализации наркотиков, повторяют друг друга почти слово в слово.



Такой же вектор либерализации наркотиков просматривается в целом ряде стран. Естественно, что такая либерализация государственными властями не афишируется. Примечательно, что во многих странах в последнее десятилетия стали появляться как грибы после дождя общественные организации, которые занимаются такой новой сферой "прав человека", как права на применение наркотиков. Такие организации оказывают адвокатские услуги привлекаемым к судебной ответственности наркоманам и представителям наркобизнеса, занимаются исследованиями наркотиков с целью изменения их статуса (перевод из запрещенных в разрешенные), лоббированием законов по либерализации наркотиков и т. п.



На сегодняшний день наиболее продвинутыми в деле либерализации наркотиков считаются такие страны, как Канада, Австралия, Мексика, Аргентина, Колумбия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Великобритания, Германия, Чехия.



Наркотизация жителей Земли – действительно глобальная проблема человечества. Но почему-то в списке глобальных проблем ООН она не значится. Источник - Фонд стратегической культуры

