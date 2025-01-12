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ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска
00:59 14.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 13 января

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 января в разрезе СВО. Русские войска сформировали новый плацдарм севернее Купянска, идет подготовка к заходу в предместья города. Украинские источники в Telegram констатировали, что ВС РФ так или иначе уже де-факто одержали победу в битве за Торецк.

Расширить плацдарм по фронту



К плацдарму русских войск на западном берегу Оскола, в районе пгт Двуречная, добавился еще один. Передовые подразделения ВС РФ форсировали реку южнее села Лиман Первый и заняли заброшенное Калиново с сетью холмов рядом с ним. Ситуация говорит о том, что положение украинских сил за Осколом, севернее Купянска, не просто шаткое – его справедливо можно назвать катастрофическим. Потому что ВС РФ в состоянии без опаски провести весьма сложный маневр вглубь обороны ВСУ. Оппонент попросту не может что-либо противопоставить в этой ситуации.

В свою очередь, организация русскими войсками еще одного плацдарма на западном берегу Оскола необходима, чтобы ускорить вопрос наращивания контролируемой площади за рекой. Попутно рубеж в районе бывшего поселка Калиново позволяет ударить по позициям ВСУ в группе сел южнее населенного пункта Западное, за который сейчас идут сражения. Это нужно, чтобы не дать противнику окопаться на новых рубежах, пока он пытается сдержать ВС РФ в боях за Западное. Упорство подразделений 105-й бригады ТрО в битвах за этот населенный пункт объясняется тем, что за ним у неприятеля оперативная пустота: нет ни подготовленных позиций, ни тех, кто мог бы их занять. Таким образом, 105-я бригада просто пытается выиграть время, пока к северу от Купянска ВСУ строят фортификации. Но появление частей ВС РФ на западном берегу Оскола как раз в направлении северных предместий города говорит о плане помешать противнику.

Складывающаяся ситуация требует от вражеского командования немедленного решения по отводу сил из внешней оборонительной полосы городской агломерации по восточному берегу Оскола. Оборона большого "кармана" от Петропавловки до Кучеровки в связи с вышеописанными событиями теряет всякий смысл для неприятеля. Но рациональное использование войск в новых оперативных условиях украинским командованием будет сильно осложнено. А все от того, что скованные боем подразделения ВСУ просто не имеют возможности сняться и отправиться за Оскол. Фронт немедленно будет прорван. В итоге оппонент попал в безвыходную ситуацию, когда маневрировать силами практически невозможно.

Город списан

В украинских информресурсах сегодня "похороны Торецка". По сообщениям со стороны противника, ВС РФ полностью контролируют город.

Несмотря на пока еще отсутствующие заявления относительно этого в отечественном инфополе, можно смело сказать, что неприятельское командование отдало приказ на выход из Торецка всем оставшимся подразделениям ВСУ. Автоматически это означает, что город полностью перейдет в руки русских войск, которым еще предстоит зачистить его западные и северо-западные окраины, где присутствует противник. В свете упаднических настроений и соответствующих сообщений украинской стороны со дня на день стоит ожидать официальных заявлений МО РФ о полном овладении очередным городом.

Битва за Торецк началась 19 июня 2024 года. В первые дни наступления русской армии удалось преодолеть внешнюю полосу обороны города, которая возводилась с 2014, и приступить к освобождению крупной городской агломерации. Несмотря на сопротивление ВСУ, предотвратить закономерный итог Киеву не удалось. Особую важность скоро ожидаемые новости об освобождении Торецка несут и в свете того, что ВС РФ после этого перейдут к наступлению на крупный логистический узел в виде Константиновки. Данный факт делает дальнейшую оборону украинских подразделений в Часовом Яре не просто обреченной, но и бессмысленной.

7 миллионов на ферму для ветерана СВО

С 1 января 2025 года начинает действовать программа "Агростартап". Смысл идеи состоит в том, чтобы дать возможность ветеранам СВО, ушедшим в запас, открывать предприятия в области сельского хозяйства. На разведение крупного рогатого скота грант может составлять до 7 млн рублей, по другим направлениям – до 5 млн рублей, при этом он покрывает не более 90% от требуемой суммы.

Эта инициатива правительства важна сразу по многим причинам. Во-первых, необходимо решить вопрос о том, что делать ветеранам, которые вернутся с полей сражений с намерением встроиться в мирную жизнь. Таких людей после окончания СВО будет много, и им нужно достойное место в новой жизни. Часто им и нужно будет начать новую жизнь – огонь войны бесследно не проходит.

Кроме того, мы все понимаем, что в ближайшее время кредит будет дорогим. Возможность открыть людям дорогу для предпринимательства сама по себе дорогого стоит – в данном случае речь идет вообще о запуске с толкача новых предприятий, без необходимости отправляться в кабалу и платить банкам вместо непосредственного развития бизнеса. Сельхоз – одно из очевидных направлений работы, это для нашей страны традиционно сильная отрасль, а на продовольствие спрос в мире сейчас высокий. Более того, в перспективе он будет только расти. Предприятия – это рабочие места, рабочие места – это и налоги для государства, и благополучие для домохозяйств.

Наконец, в деревнях традиционно лучше обстоят дела с демографическим вопросом, чем в мегаполисах. Здесь люди не просто смогут организовать свое дело, но и продолжить себя, и дать стране больше граждан, крепко стоящих на ногах во всех смыслах.

СВО – это важно. Но никакая война не навеки. Мы должны уже сейчас думать о том, как в будущем выиграть мир.

Источник - Readovka
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