ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска

00:59 14.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 13 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 января в разрезе СВО. Русские войска сформировали новый плацдарм севернее Купянска, идет подготовка к заходу в предместья города. Украинские источники в Telegram констатировали, что ВС РФ так или иначе уже де-факто одержали победу в битве за Торецк.



Расширить плацдарм по фронту



