|В аэропорту Ташкента установили котодомики
01:43 14.01.2025
В зеленой зоне Международного аэропорта Ташкента установили домики для уличных кошек. В Uzbekistan Airports отметили, что кошки в аэропорту столицы были всегда, а проект показывает отношение компании и ее сотрудников к животным.
В Международном аэропорту Ташкента появились домики для уличных кошек, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. Их установили в зеленой зоне между холлом и основным зданием терминала вылета.
"Кошки - это естественные обитатели городской среды, занимающие собственную экологическую нишу. В аэропорту столицы кошки были всегда. Польза этих животных очевидна, помимо безусловной эстетики, они настоящие охотники, которые уничтожают домовых мышей и даже крыс. Идея установить для них домики была у нас давно, однако в связи со строительными работами, которые ведутся на территории аэропорта уже несколько лет, такая возможность появилась только сейчас", - отметили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
В компании добавили, что дизайн домиков разрабатывался совместно с проектом "Мушуккент" и студентами Ташкентского архитектурно-строительного университета. Их поставили в безопасных местах, "как для работы аэропорта, так и для самих животных", подчеркнули в пресс-службе.
Домики изготовлены из антивандальных, негорючих и экологичных материалов. В них также был продуман обогрев в холодное время года и вентиляция в жару.
"Для Uzbekistan Airports, в первую очередь, это социальный проект, показывающий отношение компании и ее сотрудников к животным. Как театр начинается с вешалки, так страна начинается с аэропорта, и котодомики - это показатель отношения не только в масштабах одной компании, но и города, и страны в целом. Мы очень рады поддержать эту замечательную инициативу и внести свой вклад в деятельность, проводимую зоозащитными организациями страны", - добавили в пресс-службе компании.