В аэропорту Ташкента установили котодомики

01:43 14.01.2025

В зеленой зоне Международного аэропорта Ташкента установили домики для уличных кошек. В Uzbekistan Airports отметили, что кошки в аэропорту столицы были всегда, а проект показывает отношение компании и ее сотрудников к животным.



В Международном аэропорту Ташкента появились домики для уличных кошек, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. Их установили в зеленой зоне между холлом и основным зданием терминала вылета.



"Кошки - это естественные обитатели городской среды, занимающие собственную экологическую нишу. В аэропорту столицы кошки были всегда. Польза этих животных очевидна, помимо безусловной эстетики, они настоящие охотники, которые уничтожают домовых мышей и даже крыс. Идея установить для них домики была у нас давно, однако в связи со строительными работами, которые ведутся на территории аэропорта уже несколько лет, такая возможность появилась только сейчас", - отметили в пресс-службе Uzbekistan Airports.



