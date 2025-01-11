Правый поворот: Россия вновь идет своим путем, - Виктория Никифорова

03:05 14.01.2025

Правый поворот: Россия вновь идет своим путем



Виктория Никифорова



Смерть 96-летнего Жан-Мари Ле Пена высветила совершенно невероятный успех правого движения, у истоков которого он стоял. Партии, которые дружно оскорблялись, игнорировались, высмеивались всем либеральным бомондом, сегодня претендуют на власть во всей Европе и уже захватили ее в США. Они буквально воплотили старый алгоритм: сначала их не замечали, потом высмеивали, затем с ними боролись, а сегодня они побеждают.



Подновленный "Нацфронт", ставший "Национальным объединением", выиграл в прошлом году парламентские выборы во Франции, а дочь Ле Пена оказалась самым популярным французским политиком, главным претендентом на президентский пост.



"Альтернатива для Германии" возьмет как минимум второе место на немецких выборах в феврале.



Год назад в Нидерландах победила на выборах Партия свободы Герта Вилдерса, а совсем недавно к власти в Австрии пришла одноименная партия и уже формирует свое правительство.



Виктор Орбан, лидер венгерских правых, создал правую фракцию в Европарламенте и претендует на ведущую роль не просто в европейской, но и в мировой политике.



И наконец, к власти в США пришел Дональд Трамп - и тут уже самые непонятливые осознали, что маятник мировой политики, качнувшись влево, качнулся вправо.



Изменения тектонические - на самом деле. Осознать их мешает именно та скорость, с которой они происходят.



Еще лет десять назад - смешной срок по историческим меркам - всемогущая либеральная пропаганда честила этих людей "нацистами", "сексистами", "расистами". Над ними улюлюкали, их оскорбляли, им угрожали.



Герт Вилдерс годами скрывался от потенциальных убийц, одного из лидеров "Альтернативы для Германии" едва не отправили на тот свет в 2023-м, в прошлом году чудом выжил после покушения Роберт Фицо. Дональд Трамп сумел пережить целых два нападения. То есть все было всерьез.



Что же сделало возможным такой успех правых партий, изначально абсолютно маргинальных?



Тут сработало целое комбо. С одной стороны, попытка разогнать экономику, пустив к себе миллионы мигрантов, не оправдала себя. Люди приехали, но на квалифицированную работу они пойти не смогли, поднимать науку, развивать новые технологии - этого никто от них тоже не дождался.



Параллельно усиливалась диктатура и цензура, навязывались самые отвратительные извращения. Государство нагло лезло в личную жизнь людей и перекраивало все, как хотело. Смена пола для детей, откровенное засилье ЛГБТ* и навязчивое издевательство над христианской церковью и традиционной моралью - все это насаждали как картошку.



Мнение людей - например, демонстрации "желтых жилетов" или грандиозные выступления родителей, протестующих против однополых браков, - в расчет не шло. Протестующих разгоняли водометами, а потом выкатывали огромные штрафы - чтоб неповадно было.



И все-таки все это можно было бы стерпеть, не меняя власть, если бы руководство западных стран могло бы похвастаться экономическими успехами. Но этого не было.



Каждое новое поколение американцев и европейцев живет гораздо хуже предыдущего. Цены на недвижимость, а за ними и на аренду, улетели в небеса, покупка ее стала практически невозможной - и жизнь бывшего среднего класса свелась к выживанию, когда вся зарплата уходит на аренду, еду и бензин.



Никакого просвета в этом существовании нет, как нет и никаких перспектив. Экономическая война с Россией добавила красок в картину обнищания.



Тут-то граждане и стали стряхивать либеральную пропагандистскую лапшу с ушей. Оказалось, что "ужасные националисты" - это обычные патриоты своей страны, которые просто хотят сделать жизнь соотечественников немного лучше. Неудивительно, почему люди перестали бояться, что их ошельмуют леваки, и пошли голосовать за правых.



Тут, правда, европейских патриотов поджидает интересное испытание - американскими деньгами. Мы видим, как засуетился Илон Маск, доставая бумажник из широких штанин. Золотой дождь готов пролиться и на британских правых, и на немецких, и далее везде.



Но не окажется ли так, что американцы возьмут на жалованье европейские правые партии и заставят их подписаться на всякие неполезные для их избирателей инициативы? На торговую - а то и реальную - войну с Китаем, к примеру?



Тогда получится, что левые партии Европы продолжит крышевать Демпартия США, правых будут использовать американские младореспубликанцы, а для простого европейца от перемены мест слагаемых мало что изменится, и зависимость Европы от Вашингтона тоже никуда не денется, просто поменяет модуль. Ну не будут трансгендеров продвигать, упорядочат миграцию, но жесточайший экономический спад и разорение среднего класса продолжатся по нарастающей. Тут, как говорится, будем посмотреть.



Возможен ли "правый поворот" в России? Ведь уже сейчас в соцсетях соответствующая повестка очень популярна, и она во многом копирует повестку западных правых: борьба с миграцией, защита христианства и общий настрой "так жить нельзя".



Тем не менее, пока экономика страны растет, у наших сетевых патриотов шансов на успех немного. Граждане никогда не выпустят синицу из рук ради каких-то пертурбаций, в которых они рискуют потерять все, что нажито.



Контролем миграции государство занялось решительно и жестко - тут, в общем-то, уже ловить нечего. Либеральные извращения у нас считаются экстремизмом - и это абсолютно верно, учитывая их потенциальную разрушительную силу. Христианская церковь в России уважается и почитается - так же, как и все прочие традиционные религии.



Получается, что бороться особо не с чем, а позитивной программы у сетевых патриотов нет. Это особенно хорошо видно в сравнении с их западными коллегами: вот, например, Алиса Вайдель, лидер "Альтернативы для Германии", только что пообещала немцам восстановить "Северный поток" и наладить отношения с Россией. Это понятно, это конкретика.



Наши же правые предлагают единственно ввести визовый режим со всеми соседями и вообще всю страну "мобилизовать", что довольно оскорбительно для миллионов граждан, которые и так изо всех сил трудятся ради нашей победы.



Структура российского правого движения не отражает структуру общества в России: у них там, к примеру, практически нет женщин. Сетевые правые - это по большей части мрачные мужчины, чье бурчание живо напоминает риторику западных инцелов (это такие лузеры, с которыми не спят женщины, а они из-за этого обижаются на весь мир).



К умершим лидерам наших правых тоже множество вопросов. Егор Просвирнин обожал генерала Власова и публично крыл матом Зою Космодемьянскую. Константин Крылов активно участвовал в "болотном" движении.



Агрессивная антисоветская риторика всей этой движухи абсолютно неотличима от тех проклятий, которые обрушивали на Советский Союз Ходорковский**, Чубайс и другие столь же одиозные деятели либерального лагеря.



А главное, наших турбопатриотов и наших либералов роднит общая идея, что "народ не тот". Поэтому либералы выгоняли всех неугодных "вон из профессии", а турбопатриоты вовсю выписывают из русских.



Разумеется, людям это не заходит, и есть ощущение, что нашу страну в обозримой перспективе "правый поворот" не ждет. Что абсолютно не мешает нам поддерживать хорошие отношения с правыми партиями всего мира - пусть цветут сто цветов.



* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.