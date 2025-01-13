Казахстан. На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря

10:35 14.01.2025

13 января 2025



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с жителями Аральского района реализацию второй фазы проекта по восстановлению Северного Аральского моря. В совещании приняли участие депутат Мажилиса Парламента Мархабат Жайымбетов, представители водного хозяйства Кызылординской области, ученые и эксперты.



По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.



Для реализации поручения Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект "Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря". Проект охватывает три основных направления. В частности, предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.



Отметим, что в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 млрд кубометров воды.



Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.



"Эти цифры – результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках. предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния жителей",– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



После доклада об основных направлениях проекта совещание продолжилось в формате "открытого микрофона". Жители района высказали свои мнения по проекту и получили ответы на волнующие их вопросы. После общественного обсуждения Нуржан Нуржигитов лично побеседовал с местными жителями.