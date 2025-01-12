|Инфляция в Кыргызстане в 2024 году составила 6,3%
10:43 14.01.2025
Уровень инфляции по республике по итогам 2024 года составил 6,3%
Tazabek - В январе-декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 6,3%.
Об этом 14 января 2025 года сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов на пресс-конференции.
Он отметил, что в 2024 году наблюдалось повышение цен на алкогольные напитки, табачные изделия, непродовольственные товары, пищевые продукты и безалкогольные напитки.
Также зафиксировано увеличение тарифов на услуги, оказываемые населению.