Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной

10:49 14.01.2025 Сергей Котвицкий



Президентом Хорватии во втором туре переизбран социал-демократ Зоран Миланович, известный своей резкой критикой в адрес украинского руководства, США и НАТО.



На самом деле, он побеждал еще в первом туре, когда Зорану удивительным образом не хватило для переизбрания всего 0,9%. Хотя экзит-поллы социологов прочили ему тогда уверенную победу.



Бытовало мнение, что на это могла повлиять позиция Вашингтона и Брюсселя, которые испытывают к Милановичу взаимную нелюбовь. Но если это так, все равно не ясно, на что рассчитывали его противники.



Сейчас Зоран получил почти 75% голосов, в то время как его националистический оппонент Драган Приморац взял всего лишь 25%, и, говоря языком хоккея, был "вынесен буквально в одну калитку".



Современная Хорватия – парламентская республика. Однако фигура президента подчас играет там весьма значимую и не всегда символичную роль. Например, он занимает пост верховного главнокомандующего страны. Что, по нынешним временам, не просто формальность.



Но главное: президент этой европейской страны иной раз позволяет себе критиковать Запад так ехидно и резко, как это не всегда решаются делают даже такие фигуры, как словацкий премьер Роберт Фицо, а уж ему-то смелости точно не занимать.



К примеру, когда еврочиновники в Брюсселе требовали отправлять Киеву все больше оружия для подготовки провалившегося потом блицкрига, Зоран Миланович заявил:



"Министр иностранных дел Германии сказала на английском языке, что мы должны быть едины, потому что мы воюем с Россией. Цитирую: "Мы воюем с Россией". Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова – тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад.



Ну а мы ни с кем не воюем. И я не знаю, как танки помогут Украине. Может, они помогут, а может, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать подобные предложения, прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу".



Данная реплика вызвала крупный скандал, потому что президент Хорватии разом пересек сразу несколько красных линий – напрямую сравнил НАТО и его прокси с вермахтом, напомнил об американской агрессии в Ираке и подчеркнул, что войну против России организует именно Запад.



Однако Миланович не стал брать свои слова обратно. И сейчас мы видим: его избирателей они тоже вполне устроили. Тем более, что подобных фраз хватит у хорватского президента на целый цитатник.



Например, это едва ли не единственный западный политический лидер, который с полным знанием дела выступил против использования украинского националистического приветствия, сравнивая его с лозунгом хорватских коллаборационистов-усташей, устроивших во время Второй мировой войны массовую резню сербов, евреев, и вообще всех, кто не разделял их идеологию.



"Между словами "Сражаться за дом – готовы!" (тот самый боевой девиз хорватских нацистов) и "Слава Украине!"* нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев. Это факт", – сказал президент Хорватии.



Зоран Миланович неоднократно выступал против безумной антироссийской политики Евросоюза, по-существу, отказывая ему в политической субъектности.



Он также критиковал западные санкции и негативно отзывался об украинском руководстве. Причем начал делать это еще до начала СВО, когда он как-то раз совершенно справедливо назвал киевские власти "самым коррумпированным европейским правительством".



"Какова цель этой войны – победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах? Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами?...



Вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят напиться чужой крови, но без риска для себя лично. Это глубоко аморально – то, что мы делаем как коллективный Запад, которого на самом деле не существует



Санкции – это глупость, и мы ничего этим не добьемся. И кем мы должны быть? Рабами Америки?... Быть чьим-то вассалом, реагировать на чьи-то желания, это не наш выбор. И самое ужасное, что некоторые люди в Хорватии делают это ради своей задницы и своей карьеры.



Украина – не союзник. Нам насильно ее пытаются его им сделать. Таков нынешний Евросоюз – унижение и пустота", – говорил политик.



Победа этого человека, называющего вещи своими именами, конечно же, упрочит позиции людей, не желающих шагать в ногу с американским обкомом, число которых постепенно множится на европейских просторах.



Однако, она также является поводом поднять некоторые другие важные темы.



Например, стоило бы напомнить том, почему Хорватия не стала в свое время версией современной Украины.



В девяностые годы это тоже была страна марширующих по улицам националистов, до зубов вооруженных с помощью Запада и развращенных им полной вседозволенностью в своих действиях.



Партия Хорватское демократическое содружество, объединившая в своих рядах почти всех ультраправых, безраздельно господствовала в те далекие годы в Хорватии. Выступать против нее просто боялись.



А публично критиковать усташей тогда могли только самоубийцы.



Боевики-националисты помогли своему руководству "эффективно приватизировать" наиболее прибыльные активы государственного имущества бывшей Югославии.



Впрочем, успешные в югославские времена заводы массово закрывались, люди сидели без работы, а сама страна превратилась в рынок сбыта для немецкой, итальянской и австрийской продукции.



Но потом что-то пошло не так, и сейчас мы видим, что хорваты массово голосуют за Зорана Милановича.



В конце девяностых и начале нулевых годов, на политической сцене появились представители бывшего Союза коммунистов Хорватии, переименовавшиеся в социал-демократов. И оказалось, что у этой политсилы нашлось немало сторонников.



На то было множество причин. Югославия распалась недавно, и многие люди – например, жители крупных городов, где хватало смешанных семей – тихо не любили националистических бандитов, поддерживая на выборах всех, кто им противостоял.



Такие же настроения царили в полиэтнических прибрежных районах Хорватии, которые когда-то принадлежали Италии. К слову, стоит отметить, что именно оттуда происходит сам Миланович.



К западу от Загреба, на границе Хорватии и Словении, тоже все очень перемешалось. Родившийся в тех краях Йосип Броз Тито в школе лучше говорил не на сербохорватском, а на словенском – языке своей матери – сохранив словенский акцент до конца жизни. Так что борцы за все хорватское тоже не встречали в этом крае особого понимания.



Но главное: людей достали бедность, воровство и грабеж, которые приобрели во время войны невероятные размеры.



В результате они неожиданно проголосовали за правительство, состоящее из бывших коммунистов/социал-демократов и более мелких партий, входивших в их политическую орбиту – такие, как Крестьянская партия, Демократическая ассамблея Истрии, Хорватская партия пенсионеров.



Таким образом в националистическую Хорватию – которая вскоре стала парламентской республикой – неожиданно вернулась демократия. Уцелевшие югославские памятники частично отреставрировали, о преступлениях усташей стали говорить вслух (в отличие от преступлений бандеровцев на Украине, всегда являвшимися табу для украинской интеллигенции).



И даже заново открыли музей памяти в страшном лагере смерти Ясеновац, где хорватские националисты зверски убили сотни тысяч сербов.



Лидер Хорватского демократического содружества сел на десять лет за коррупцию, а на некоторых "героев борьбы за независимость", – то есть на хорватских военных преступников нового поколения, образца начала девяностых годов – подали иски в Гаагу. Хотя это и не возымело особых последствий.



Считается, что главным условием этого поворота стала довольно равнодушная позиция Запада, который уже разрушил Балканы, и в тот момент был занят разрушением упомянутого выше Ирака.



Как бы там ни было, эти события открыли возможность для становления таких сравнительно молодых, по современным меркам, политиков, как Зоран Миланович, демонстрирующих попытки заявить свою политическую субъектность – если не на деле, то на словах. Что подчас также значит немало.



Конечно, хорватские ультраправые, к сожалению, тоже сохраняют в стране свое политическое влияние.



Предшественница Милановича на посту президента, националистка Колинда Грабар-Китарович, публично назвала своим любимым музыкантом фашиста Марко Перковича, также известного под прозвищем Томпсон – бывшего хорватского боевика, прославлявшего в своих песнях зверские убийства сербов в том самом Ясеноваце.



Тем не менее, в 2019-2020 годах она проиграла на выборах Зорану, не сумев противопоставить ему даже свою эффектную внешность.



А сейчас ситуация была такова, что, по данным хорватских журналистов, националисты просто не знали, кого им бросить против Милановича – потому что, по результатам любых опросов, он гарантированно выигрывал у всех политических оппонентов.



И это показывает: население Хорватии, которое, вроде бы, не претендует на особый исторический статус "братушек", определенно не демонстрирует желания воевать за чуждые для него интересы Украины и США.



* Лозунг признан экстремистским и запрещен в РФ



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