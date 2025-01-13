Удастся ли официальному Кабулу добиться общеафганской идентичности

11:01 14.01.2025 Власти считают, что общество нуждается в реисламизации – добровольной или принудительной



Георгий Мачитидзе

Об авторе: Георгий Григорьевич Мачитидзе – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук.

13.01.2025



В целях реализации идей исламской идентичности правительство подготовило распоряжения, затрагивающие трудоустройство женщин, стиль одежды, внешний вид, правила передвижения и проведения досуга.



В последние годы проблемы, касающиеся сохранения культурно-цивилизационной идентичности государств, приобретают все большую остроту. Наблюдается противоборство сторонников различных концепций идентичности, в том числе в исламском мире. Сохраняются также межконфессиональные и межэтнические проблемы в мусульманских странах, связанные с идентификационным выбором и государственным строительством. Афганистан не является исключением: восприятие всеми гражданами страны своей принадлежности к основным ценностям афганской культуры, принятие ее традиций и обычаев остается предметом обсуждения.



Дело в том, что, несмотря на многонациональный характер афганского общества, самоощущение афганского государства по историческим причинам всегда строилось вокруг доминирующей идентичности пуштунского этноса. Однако ориентировочно после 2009 года были предприняты усилия для привлечения к антиправительственной борьбе в рядах повстанческого движения лиц непуштунской национальности. При принятии подобного решения учитывалось, что представители других этнических групп Афганистана неоднократно в течение последних десятилетий претендовали на власть в стране, что усиливало межэтническое размежевание.



Опасения относительно раскола страны по этническому признаку еще больше усилились в 2021 году, когда активизировалась деятельность Фронта национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом и усилилось давление со стороны международного сообщества по поводу формирования инклюзивного правительства. Возникла необходимость каким-то образом нейтрализовать этническую идентичность значительной части населения, которую в большинстве своем составляют таджики, узбеки и хазарейцы, и вернуться к уже проверенной в 1990-е годы идее ислама как государственной идентичности, несколько усовершенствовав ее. К тому же руководители "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) понимали, что если они не выполнят свое основное обещание восстановить эмират со всеми его атрибутами, то их движение потеряет значимость и актуальность. Предполагается, что ислам как всеобъемлющая национальная идентичность способен преобразовать этнические и племенные различия в обществе в общую афганскую исламизированную идентичность, чтобы избежать сепаратистских тенденций на этнической основе и противоречий на племенной почве.



Кабул хочет продемонстрировать не только членам движения "Талибан", но и всему афганскому обществу, что именно новая талибская власть, будучи авангардом истинного исламского руководства в Афганистане, является сторонницей претворения в жизнь "чистого" ислама на афганской земле в отличие от группировки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), которая мечтает о глобальном халифате. Такая политическая система подчеркивает соответствие правительственных решений шариату в интерпретации талибской власти. Современная борьба талибов направлена не только на обеспечение безопасности в стране и регионе, но и на защиту афганской культурно-религиозной идентичности.



Признавая свою потребность в формировании чисто исламской системы с более надежной идеологической базой, власти предпринимают шаги для обновления идеологической надстройки афганского государства. Кабул в целях укрепления новой власти внедряет взаимосвязанные идеологические инициативы: создание обновленной исламской идеологии в качестве государственной, улучшение своеобразной религиозной репутации талибской власти и трансформирование афганского национализма в исламский национализм.



В этом плане ведется работа по превращению мировоззренческих установок исламского движения "Талибан" в постоянную идеологию под названием "талибанизм", что означает переход к более приемлемой комбинации религиозно-пуританских убеждений, адаптированных к строгим предписаниям исламского права. Предполагается, что ислам должен требовать выполнения достойным образом всех аспектов повседневной жизни, и в связи с этим афганское общество, будучи недостаточно исламским, нуждается в реисламизации на добровольной или принудительной основе. "Талибанизм" отвергает все формы республиканского правления и проводит четкое различие между исламскими законами и законами, созданными человеком, считая последние безнравственными.



В соответствии с новой программой реисламизации миссия талибов заключается в том, чтобы возглавить возвращение к прошлому путем слияния афганского национализма с исламским национализмом. Программа предусматривает навязывание афганскому обществу единой исламской идентичности. Предполагается также реформирование образовательной программы, в том числе введение единой национальной учебной программы с учетом процесса реисламизации. Во главе процесса управления и распространения идей "талибанизма" стоит группа ультраконсервативных священнослужителей во главе с верховным лидером, как и в 1990-е годы, они воспринимают Коран и шариат в качестве Конституции. Именно они, действуя через набор программных документов, известных как "Дастур", принимают в узком кругу членов религиозного совета (шуры) наиболее важные решения в государстве, включая многие назначения.



Именно в целях реализации идей исламской идентичности талибское правительство подготовило известные распоряжения, ущемляющие права человека, которые затрагивают среднее образование для девочек, трудоустройство женщин, стиль одежды, внешний вид, правила передвижения и проведения досуга, особенно женщин, в Афганистане. Мужчинам приходится участвовать в реализации ограничительных мер в отношении женщин в вопросах соблюдения новых правил, касающихся одежды, внешнего вида и поведения в обществе. Многие политические решения направлены в первую очередь против населения городов, которые, по мнению властей, находятся в состоянии морального упадка. Мировоззрение талибов основано на том, что в целом мусульманское общество деградирует изнутри и подвержено процессу внешнего разрушения, который следует остановить.



Ретроспективный анализ афганских событий 25-летней давности свидетельствует о том, что в мировоззрении лидеров движения "Талибан" произошли определенные изменения. В результате длительного общения и партнерства с иностранными джихадистами, в частности с представителями "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) и других террористических организаций, талибы стали спокойнее воспринимать идеи салафизма. Традиционный афганский ислам объединял исламское право с суфийским учением и практикой, "поощряя мирную жизнь, основанную на справедливости, сострадании и терпимости". На протяжении длительного времени местами для паломничества и поклонения являлись могилы известных суфиев, которые были святынями в доисламский период. Вопреки этой традиции современные талибские лидеры не поддерживают практику посещения святынь, считая их немусульманскими по происхождению, а молитвенное обращение к суфийским святым об исцелении и заступничестве называют греховными.



В результате постепенной трансформации за последние два десятилетия идеология талибов приобрела сходство с салафизмом с подчеркиванием единобожия, неприятием нововведений, критикой суфийских религиозных ритуалов, ведением джихада против врагов. Движение "Талибан" ослабило узы традиционалистского ислама, а заодно и влияние племенных вождей. Можно даже сказать, что новые власти при сохранении своего консерватизма и жесткости перешли к форме модернистского исламизма с акцентом на регулирование внутренней нравственной жизни афганцев, на укрепление их веры и верности режиму, что является отражением прагматических соображений государственного управления.



Можно констатировать, что ислам сыграл ключевую роль в эволюции современного афганского общества, подавляющее большинство афганцев остаются глубоко консервативными в своем мусульманском образе жизни. Ислам является также важнейшим фактором легитимизации талибского режима, будучи главной объединяющей силой неоднородного афганского общества. В политическом плане ислам используется как для укрепления внутренней стабильности, так и для мобилизации общества против внешних угроз. В случае навязывания чуждых ценностей традиционным устоям ислам в его нынешней талибской интерпретации может выступать в качестве защитной реакции афганского народа.



Заквашенную на исламе в талибской интерпретации афганскую идентичность руководители Исламского Эмирата Афганистан органично хотят связать с естественной национальной идентификацией себя с представителями всех этнических групп страны. Смогут ли талибы добиться осознания всеми афганцами ценности общеафганской нации как единства общества и государства? Как быстро большинство местных таджиков, узбеков, хазарейцев, туркмен и других малых народностей воспримут себя в качестве афганской цивилизации? Вопросы, которые пока остаются без ответа. Вместе с тем нельзя исключать, что исламская идентичность под влиянием внешних и внутренних обстоятельств в сфере семейных, межэтнических и межконфессиональных отношений может видоизменяться. Именно этого и опасаются талибы, поэтому они твердо настаивают на тех ограничениях, которые вводятся в социальную жизнь афганцев. Источник - НГ

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