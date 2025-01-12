 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.01.2025
16:12  Лавров: черные ящики самолета AZAL не подтверждают тиражируемую в СМИ версию катастрофы
16:02  WP: Трамп подал идею, как сделать Россию и Китай снова великими
15:51  "Гуаньча": "что нужно России - предоставит Китай". Политика Запада ни на что не влияет
11:19  Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости
11:14  Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных
11:01  Удастся ли официальному Кабулу добиться общеафганской идентичности
10:50  Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан

10:49  Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
10:43  Инфляция в Кыргызстане в 2024 году составила 6,3%
10:35  Казахстан. На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря
03:05  Правый поворот: Россия вновь идет своим путем, - Виктория Никифорова
01:43  В аэропорту Ташкента установили котодомики
00:59  ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска
00:49  Проект глубинного государства "Опиум для народа", - Валентин Катасонов
00:38  Венгрия назвала атаку Киева на "Турецкий поток" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии
00:34  Президент Узбекистана обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику
Понедельник, 13.01.2025
23:26  Курская область России: границы, административное деление (справка)
22:47  Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику
15:59  Команда Трампа атакует либеральную Европу
15:42  Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей. Половина пришлась на Киргизию, РФ и Узбекистан
15:39  Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам
15:36  Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок
15:33  Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:26  В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество
15:24  CNN: Москва стремится к полной победе. Трамп не решит быстро вопрос Украины
14:26  Кыргызстан занял 105-е место в мировом рейтинге военной мощи: в чем его слабые стороны
13:44  Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун"
13:28  Афганистан предлагает России организовать транзит сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии
13:02  Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 20% за неполный 2024 год
12:58  В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид" - главный ваххабитский магнум опус
12:50  Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности "второго Туркменбаши"
12:48  Казахстан. В северной части Аральского моря увеличился объем воды
12:45  Таджикистан признали страной с самым неразвитым электронным правительством в ЦА
12:42  Президент Кыргызстана подписал Указ о легализации ввезенных автотранспортных средств
12:38  Парламент Узбекистана обсуждает расширение Самарканда
12:36  Про институты. На чем основан успех западной цивилизации? - Данияр Ашимбаев
02:53  Попытка прорыва ВСУ в Курской области обернулась новыми успехами ВС РФ
00:26  Англичане фантазируют на тему: Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?
Воскресенье, 12.01.2025
23:16  Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:02  Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
22:17  Каким образом золотой рубль С.Витте привел Россию к катастрофе 1917 года, - Валентин Катасонов
21:12  Война Миров. Трамп разгромил Сороса, - Владислав Юрицын
21:01  Высшее образование любой ценой, или Почему в Казахстане так не любят колледжи?
17:16  Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан
15:32  12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур
15:00  Голливудская звезда Мэл Гибсон о причинах пожаров в Лос-Анджелесе
14:45  TEC: насаждавшийся десятилетиями либерализм - предсмертная записка западной цивилизации
14:36  Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ
14:11  Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии
14:02  Соседи смотрят на Украину - как на пиццу
13:57  Отказ от прагматичного сотрудничества с Россией ведет Литву, Латвию и Эстонию к печальному финалу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных
11:14 14.01.2025

Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше наших
Выдерживают ли преподаватели казахстанских вузов конкуренцию с зарубежными учеными

14 Января

Что дали нашей экономике зарубежные консультанты, мы уже знаем. Десятки проваленных госпрограмм и проектов. Многие из них были поставлены "на утрату". Но денег из Казахстана эти "гастарбайтеры" увезли немало. А что дают иностранные преподаватели казахстанским студентам? Чему они их обучают?

"Караван" попросил прокомментировать ситуацию отечественных экспертов. Ну и параллельно написал запрос в министерство науки и высшего образования.

Из его ответа нашей редакции следует, что в 87 вузах страны трудятся 1070 "варягов". Из каких стран, какие дисциплины преподают, какие зарплаты-гонорары им положили? – нет информации.

Кандидат наук, эксперт ЮНЕСКО Василий Шахгулари в своих комментариях старался быть предельно объективным. Но…

Сколько стоят "импортные" и наши "мозги"

- Василий Вачикович, кто эти гастарбайтеры от науки? Откуда? Зачем к нам едут? Они там безработные? Какие опыт и знания передают?

- Мы, люди науки, такие термины (хмурится) по отношению к коллегам не используем. Я не знаю, из каких стран. Чаще всего это ученые по обмену. Приехали, прочитали лекции, провели семинары, получили свои гонорары и (взмах рукой) уехали. Таких можно назвать "профессорами по вызову". Если человек приезжает хотя бы на полсеместра и зачислен в штат вуза – это уже другое дело. И другие деньги. А 1070 человек на почти 140 вузов – это очень мало.

- Значит, проблема в деньгах?

- Не только. В 2010 году Казахстан подписал Болонскую декларацию. Один из ее принципов – интернационализация образования. Страны-подписанты обязаны принимать у себя зарубежных студентов и преподавателей – не менее 5 % от состава. Мультикультурализм (морщится) называется. Согласно этой конвенции мы обязаны принимать в том числе и иностранных учащихся.

- А наших там, за границей, принимают?

- Тут другая история. Чаще всего наши – это приглашенные по обмену. Или частники. Им там много не платят. Хотя больше, чем в Казахстане. И поэтому частные преподаватели не представляют там нашу республику. Они просто поехали заработать и нарастить свой рейтинг.

Справка "Каравана"
Чемпион по оплате труда ученых – Швейцария Она собрала хорошие "мозги". И платит им от 95 тысяч евро в год. Это даже больше, чем в США, Великобритании, Австралии, Германии, Японии, Швеции.

- В Казахстане о таких зарплатах наши ученые умы даже не мечтают.

- А по мнению вице-министра науки и высшего образования Дархана Ахмед-Заки, наши вузы имеют право самостоятельно определять размеры вознаграждения зарубежным специалистам. И назвал – около миллиона тенге в месяц. Я с этой цифрой не согласен. Есть информация, что намного больше. Да, казахстанским ученым и преподавателям подняли зарплаты с 300 до 400 тысяч тенге. Но это даже не тысяча долларов! С такой нагрузкой, как у них, это нормально (возмущенно стучит пальцем по столу)? У иностранцев такой нагрузки нет. Я не знаю, на каких условиях подписывают контракты с зарубежными специалистами, на какие суммы.

- Василий Вачикович, а по какой шкале оценивают уровень зарплат казахстанских и зарубежных преподавателей?

- У каждого вуза свои требования, условия и размеры вознаграждения. "Вилка" есть (раздвигает указательный и средний пальцы). Но там (машет в сторону Запада) есть конкуренция. А у нас она пропала. Как наши преподаватели могут конкурировать с зарубежными, если они прилетают к нам по контракту в бизнес-классе, живут в отелях бизнес-класса, питаются в ресторанах? Ну и еще деталь: этих, как вы говорите, "гастарбайтеров" принимают на работу на основании всего трех документов. Они есть на сайте Национального центра развития высшего образования. Конечно, учитываются стаж, публикации в мировых научных журналах, ученая степень, рекомендации. Ну и эффективность результатов прошлых практик в других странах.

Коты в мешке и реальные звезды

- Два вопроса. Первый: а может этот приглашенный быть котом в мешке? И как потом быть с "котом", который не оправдал надежды?

- Кот в мешке – такого быть не может. Есть требования, есть рекомендации, опыт работы, условия отбора. Те эксперты, которые дают рекомендации зарубежным ученым, тоже не хотят уронить свою репутацию. Но и мы, надо признать, еще не та страна, которая может диктовать свои условия. Мы только начинаем расти.

- В игровых видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе, игрока подписывают на конкретную позицию. Если это восходящая звезда, то договор по формуле 2+1. То есть играет хорошо, дает результат – продлеваем на год. Нет – можем расторгнуть. Но тогда возникает вопрос выплаты компенсаций. Очевидно, эту схему можно применить и к "профессорам по вызову", если кто-то не оправдал ожиданий?

- Я о таких случаях не знаю. Обычно приезжают квалифицированные специалисты. В Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова в 2007 году штатным профессором работал даже нобелевский лауреат в области экологии Рае Квон Чунг. В 2023-м там же читал лекции по два академических часа в неделю по дисциплине "Зеленая экономика и изменения климата". И – внимание! – профессор Чунг является советником генерального секретаря ООН по проблемам изменения климата. Но такая звезда – единичный случай. Традиционно видных ученых приглашают на конференции, семинары, курсы повышения квалификации, зимние и летние школы. На день-два. Такие, м-м-м… дружеские визиты. Все от спонсоров зависит. В любом случае работа звезд в Казахстане – дорогое удовольствие. Потому что у них требования европейского и мирового уровня. Надо признать, что некоторые давали очень хорошие результаты. Потому что от этого зависит их личный международный рейтинг. А баллы в рейтинге QS – это гарантия роста стоимости приглашенного преподавателя. Даже если он работает дистанционно.

Чужие теории и казахстанская практика

- Все хотят заработать эти бонусы. Может, они просто не могут заработать их на родине?

- У гостей больше инструментов из мировой практики. Для нас это очень полезный опыт. Кстати, у российских ученых тоже требований ой-е-ей. Я общался с ними в российском Сколково. Их зарплаты сравнимы с европейскими (поднимает руку выше головы).

- А были случаи, когда "варяги" не оправдывали ожиданий?

- Я был на нескольких лекциях зарубежных преподавателей. Пару раз подумал: а чего нового они принесли нам?

- Что, Василий Вачикович, совсем мимо?

- Была мысль: что-то скрывают или не договаривают. Ничего экстраординарного в этих курсах не было.

- Насколько вообще опыт, методологии, взгляды этих гостей вписываются в нашу систему образования, в казахстанские реалии? Насколько их теории можно применить в нашей практике?

- Это зависит от объема и целей курса. Он должен быть одобрен и утвержден каким-то зарубежным вузом. Если речь об экономике, то за образец можно взять Сорбонну. Если IT – то Мичиганский технологический университет. Это сильный аргумент. Но работы этого ученого и преподавателя должны быть зафиксированы в виде учебников и пособий. Особенно, если это авторские курсы. Это обязательное требование. Но в любом случае курсы должны соответствовать нормативным правилам вуза и страны пребывания.

В Казахстане зарубежным ученым оценки не ставят. А почему?

- Международные рейтинги – это одна история. А наши вузы свои составляют?

- Я – за! Руководство наших вузов должно понимать, соответствуют ли приглашенные специалисты требованиям. По требованиям Болонской декларации договор заключают на определенный срок. Его можно продлить, если человек дает какой-то результат. Есть такие, которые душу вкладывают, методики свои раскрывают, вливаются в культуру вуза, даже казахский язык начинают изучать. Но такие обычно долго у нас не работают.

- Потому что у вуза деньги кончились?

- Потому что (вздыхает) инфляция! В договоре прописана оплата в тенге. И когда иностранец видит, что его зарплата упала… Какого европейца устроит такая ситуация? Для них инфляция в 10 % – катастрофа. Они считают, что правительство украло у них деньги. А мы к этим (усмехается) катастрофам давно привыкли.

- И все-таки о рейтингах наших вузов для иностранных преподавателей.

- Тяжелый вопрос…

Как пояснил г-н Шахгулари, во всех вузах Казахстана есть международные отделы. Но в них нет специалистов, которые бы глубоко знали все нюансы международных отношений в области образования. И могли бы выработать адекватные оценки и требования к рейтингу приглашенных преподавателей. Но от "внутренних" рейтингов "варягам" нашим вузам прошлось отказаться. Проблема заключается в том, что казахстанские преподаватели были не согласны с критериями работы зарубежных специалистов. Они считают, что порой здесь сказывается субъективизм и необъективная оценка труда зарубежных специалистов.

Оказывается, одно из требований Болонской декларации – на одну дисциплину в одном вузе должны претендовать три человека. Но если приезжает в Казахстан иностранец, то конкуренция почти автоматически исключается.

При этом в "болонке" указано, что за того или иного преподавателя (без разницы – "свой-чужой") голосуют студенты. Да-да! Такая демократия и плюрализм. Но, как отметил Шахгулари, "у нас это не сработало… Возможно, еще и потому, что, во-первых, возмущала разница в зарплатах. Во-вторых, иногда наши ученые и преподаватели ни в чем не уступали приглашенным"…

Окончание следует.

Автор: Сергей ТУНИК

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736842440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателями Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Проблемы экологии и питьевой воды обсудил Спикер Мажилиса с жителями Улытау
- МВД подвело итоги года: в 2025 году акцент на профилактику
- Кадровые перестановки
- Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
- Рабочий график главы государства
- Открытие четвертого сезона Школы аналитики при Сенате состоялось в Астане
- Откуда берутся экономисты с дефицитом идей?
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  