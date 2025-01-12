Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных

11:14 14.01.2025 Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше наших

Выдерживают ли преподаватели казахстанских вузов конкуренцию с зарубежными учеными



14 Января



Что дали нашей экономике зарубежные консультанты, мы уже знаем. Десятки проваленных госпрограмм и проектов. Многие из них были поставлены "на утрату". Но денег из Казахстана эти "гастарбайтеры" увезли немало. А что дают иностранные преподаватели казахстанским студентам? Чему они их обучают?



"Караван" попросил прокомментировать ситуацию отечественных экспертов. Ну и параллельно написал запрос в министерство науки и высшего образования.



Из его ответа нашей редакции следует, что в 87 вузах страны трудятся 1070 "варягов". Из каких стран, какие дисциплины преподают, какие зарплаты-гонорары им положили? – нет информации.



Кандидат наук, эксперт ЮНЕСКО Василий Шахгулари в своих комментариях старался быть предельно объективным. Но…



Сколько стоят "импортные" и наши "мозги"



- Василий Вачикович, кто эти гастарбайтеры от науки? Откуда? Зачем к нам едут? Они там безработные? Какие опыт и знания передают?



- Мы, люди науки, такие термины (хмурится) по отношению к коллегам не используем. Я не знаю, из каких стран. Чаще всего это ученые по обмену. Приехали, прочитали лекции, провели семинары, получили свои гонорары и (взмах рукой) уехали. Таких можно назвать "профессорами по вызову". Если человек приезжает хотя бы на полсеместра и зачислен в штат вуза – это уже другое дело. И другие деньги. А 1070 человек на почти 140 вузов – это очень мало.



- Значит, проблема в деньгах?



- Не только. В 2010 году Казахстан подписал Болонскую декларацию. Один из ее принципов – интернационализация образования. Страны-подписанты обязаны принимать у себя зарубежных студентов и преподавателей – не менее 5 % от состава. Мультикультурализм (морщится) называется. Согласно этой конвенции мы обязаны принимать в том числе и иностранных учащихся.



- А наших там, за границей, принимают?



- Тут другая история. Чаще всего наши – это приглашенные по обмену. Или частники. Им там много не платят. Хотя больше, чем в Казахстане. И поэтому частные преподаватели не представляют там нашу республику. Они просто поехали заработать и нарастить свой рейтинг.



Справка "Каравана"

Чемпион по оплате труда ученых – Швейцария Она собрала хорошие "мозги". И платит им от 95 тысяч евро в год. Это даже больше, чем в США, Великобритании, Австралии, Германии, Японии, Швеции.



- В Казахстане о таких зарплатах наши ученые умы даже не мечтают.



- А по мнению вице-министра науки и высшего образования Дархана Ахмед-Заки, наши вузы имеют право самостоятельно определять размеры вознаграждения зарубежным специалистам. И назвал – около миллиона тенге в месяц. Я с этой цифрой не согласен. Есть информация, что намного больше. Да, казахстанским ученым и преподавателям подняли зарплаты с 300 до 400 тысяч тенге. Но это даже не тысяча долларов! С такой нагрузкой, как у них, это нормально (возмущенно стучит пальцем по столу)? У иностранцев такой нагрузки нет. Я не знаю, на каких условиях подписывают контракты с зарубежными специалистами, на какие суммы.



- Василий Вачикович, а по какой шкале оценивают уровень зарплат казахстанских и зарубежных преподавателей?



- У каждого вуза свои требования, условия и размеры вознаграждения. "Вилка" есть (раздвигает указательный и средний пальцы). Но там (машет в сторону Запада) есть конкуренция. А у нас она пропала. Как наши преподаватели могут конкурировать с зарубежными, если они прилетают к нам по контракту в бизнес-классе, живут в отелях бизнес-класса, питаются в ресторанах? Ну и еще деталь: этих, как вы говорите, "гастарбайтеров" принимают на работу на основании всего трех документов. Они есть на сайте Национального центра развития высшего образования. Конечно, учитываются стаж, публикации в мировых научных журналах, ученая степень, рекомендации. Ну и эффективность результатов прошлых практик в других странах.



Коты в мешке и реальные звезды



- Два вопроса. Первый: а может этот приглашенный быть котом в мешке? И как потом быть с "котом", который не оправдал надежды?



- Кот в мешке – такого быть не может. Есть требования, есть рекомендации, опыт работы, условия отбора. Те эксперты, которые дают рекомендации зарубежным ученым, тоже не хотят уронить свою репутацию. Но и мы, надо признать, еще не та страна, которая может диктовать свои условия. Мы только начинаем расти.



- В игровых видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе, игрока подписывают на конкретную позицию. Если это восходящая звезда, то договор по формуле 2+1. То есть играет хорошо, дает результат – продлеваем на год. Нет – можем расторгнуть. Но тогда возникает вопрос выплаты компенсаций. Очевидно, эту схему можно применить и к "профессорам по вызову", если кто-то не оправдал ожиданий?



- Я о таких случаях не знаю. Обычно приезжают квалифицированные специалисты. В Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова в 2007 году штатным профессором работал даже нобелевский лауреат в области экологии Рае Квон Чунг. В 2023-м там же читал лекции по два академических часа в неделю по дисциплине "Зеленая экономика и изменения климата". И – внимание! – профессор Чунг является советником генерального секретаря ООН по проблемам изменения климата. Но такая звезда – единичный случай. Традиционно видных ученых приглашают на конференции, семинары, курсы повышения квалификации, зимние и летние школы. На день-два. Такие, м-м-м… дружеские визиты. Все от спонсоров зависит. В любом случае работа звезд в Казахстане – дорогое удовольствие. Потому что у них требования европейского и мирового уровня. Надо признать, что некоторые давали очень хорошие результаты. Потому что от этого зависит их личный международный рейтинг. А баллы в рейтинге QS – это гарантия роста стоимости приглашенного преподавателя. Даже если он работает дистанционно.



Чужие теории и казахстанская практика



- Все хотят заработать эти бонусы. Может, они просто не могут заработать их на родине?



- У гостей больше инструментов из мировой практики. Для нас это очень полезный опыт. Кстати, у российских ученых тоже требований ой-е-ей. Я общался с ними в российском Сколково. Их зарплаты сравнимы с европейскими (поднимает руку выше головы).



- А были случаи, когда "варяги" не оправдывали ожиданий?



- Я был на нескольких лекциях зарубежных преподавателей. Пару раз подумал: а чего нового они принесли нам?



- Что, Василий Вачикович, совсем мимо?



- Была мысль: что-то скрывают или не договаривают. Ничего экстраординарного в этих курсах не было.



- Насколько вообще опыт, методологии, взгляды этих гостей вписываются в нашу систему образования, в казахстанские реалии? Насколько их теории можно применить в нашей практике?



- Это зависит от объема и целей курса. Он должен быть одобрен и утвержден каким-то зарубежным вузом. Если речь об экономике, то за образец можно взять Сорбонну. Если IT – то Мичиганский технологический университет. Это сильный аргумент. Но работы этого ученого и преподавателя должны быть зафиксированы в виде учебников и пособий. Особенно, если это авторские курсы. Это обязательное требование. Но в любом случае курсы должны соответствовать нормативным правилам вуза и страны пребывания.



В Казахстане зарубежным ученым оценки не ставят. А почему?



- Международные рейтинги – это одна история. А наши вузы свои составляют?



- Я – за! Руководство наших вузов должно понимать, соответствуют ли приглашенные специалисты требованиям. По требованиям Болонской декларации договор заключают на определенный срок. Его можно продлить, если человек дает какой-то результат. Есть такие, которые душу вкладывают, методики свои раскрывают, вливаются в культуру вуза, даже казахский язык начинают изучать. Но такие обычно долго у нас не работают.



- Потому что у вуза деньги кончились?



- Потому что (вздыхает) инфляция! В договоре прописана оплата в тенге. И когда иностранец видит, что его зарплата упала… Какого европейца устроит такая ситуация? Для них инфляция в 10 % – катастрофа. Они считают, что правительство украло у них деньги. А мы к этим (усмехается) катастрофам давно привыкли.



- И все-таки о рейтингах наших вузов для иностранных преподавателей.



- Тяжелый вопрос…



Как пояснил г-н Шахгулари, во всех вузах Казахстана есть международные отделы. Но в них нет специалистов, которые бы глубоко знали все нюансы международных отношений в области образования. И могли бы выработать адекватные оценки и требования к рейтингу приглашенных преподавателей. Но от "внутренних" рейтингов "варягам" нашим вузам прошлось отказаться. Проблема заключается в том, что казахстанские преподаватели были не согласны с критериями работы зарубежных специалистов. Они считают, что порой здесь сказывается субъективизм и необъективная оценка труда зарубежных специалистов.



Оказывается, одно из требований Болонской декларации – на одну дисциплину в одном вузе должны претендовать три человека. Но если приезжает в Казахстан иностранец, то конкуренция почти автоматически исключается.



При этом в "болонке" указано, что за того или иного преподавателя (без разницы – "свой-чужой") голосуют студенты. Да-да! Такая демократия и плюрализм. Но, как отметил Шахгулари, "у нас это не сработало… Возможно, еще и потому, что, во-первых, возмущала разница в зарплатах. Во-вторых, иногда наши ученые и преподаватели ни в чем не уступали приглашенным"…



Окончание следует.



Автор: Сергей ТУНИК Источник - Караван

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