Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости

11:19 14.01.2025

"Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости



В Узбекистане количество людей, ежегодно подвергающихся административному аресту, превышает 80 тысяч, и этот показатель растет. Портал Kun.uz организовал интервью с судьями и правозащитниками, чтобы обсудить вопросы назначения наказаний за административные правонарушения, давление на суды, "дежурные" статьи и многое другое.



В обсуждении актуальной темы приняли участие судья Чиланзарского районного суда Сарвар Мамадиев, правозащитник Абдурахмон Ташанов и адвокат Абдумалик Абдуллаев. Также была приглашена представительница Министерства внутренних дел, однако ведомство сообщило, что не смогло выделить специалиста для участия.







Согласно статистике, в 2020 году более 35 тысяч человек были подвергнуты административному аресту. В 2023 году эта цифра превысила 80 тысяч, а только за первую половину 2024 года уже более 45 тысяч человек получили такое наказание. К сожалению, применение административного ареста продолжает расти год от года. По мнению правозащитников и общественности, в ряде случаев этот вид наказания становится инструментом для силовых структур, позволяющим использовать выделенное им время в своих целях.



Правозащитники отмечают, что в последнее время все чаще граждан подвергают административному аресту по статьям о "мелком хулиганстве" и "неповиновении законным требованиям сотрудников внутренних дел". Представитель суда рассказал, что в его практике большинство случаев административного ареста связано с повторными правонарушениями, предусмотренными статьей о "распитии алкогольных напитков в общественных местах".



Сарвар Мамадиев также подчеркнул необходимость концептуального пересмотра Кодекса об административной ответственности, чтобы он соответствовал современным требованиям.



– На что судья обращает внимание при назначении наказания за административное правонарушение, за которое предусмотрено до 15 суток ареста? Может ли иметь место внешнее давление на судью?



Сарвар Мамадиев, судья Чиланзарского районного суда по уголовным делам Ташкента:



– Судья ориентируется на рамки закона и не может выходить за его пределы. К судебному решению предъявляется три требования: оно должно быть законным, справедливым и обоснованным.



Законность означает, что мы обязаны строго следовать Кодексу об административной ответственности и документам, лежащим в его основе.



Обоснованность предполагает, что каждое решение должно быть подтверждено доказательствами; необходимо наличие реальных фактов, подтверждающих противоправные действия или антиобщественное поведение. Решение судьи должно быть подкреплено доказательствами.



Справедливость - критерий более субъективный. Закон гласит, что наказание - от штрафа до 15 суток ареста - не должно быть чрезмерным по сравнению с деянием.



Наказание выбирается исходя из конкретной ситуации: есть ли раскаяние, осознает ли человек свою вину, влияет ли его поступок на его поведение. Также учитывается его социальное положение. На основании этих факторов судья принимает решение, опираясь на свои внутренние убеждения.



Что касается внешнего давления, судья в административных делах не зависит от органов власти. Например, в уголовных делах ходатайство о заключении под стражу поступает в суд официально. В административных делах такого нет - нет документов с просьбой назначить конкретное наказание. Однако в реальности давление или просьбы могут иметь место. Судья в таких случаях самостоятельно принимает решение, ставит свою подпись и отвечает за это. Даже если есть давление, никто не угрожает открыто, не наставляет оружие, не говорит: "Арестуй, иначе...". Все зависит от честности судьи, его личности и верности присяге.



Абдумалик Абдуллаев, адвокат:



- На практике утверждать, что давления нет, нельзя. Бывали случаи, когда обвиняемому в мелком хулиганстве или других правонарушениях еще до суда говорили, что ему назначат 10 или 15 суток ареста. Зачастую судебное решение совпадало с этими словами. Поэтому отрицать наличие давления невозможно. На практике административные аресты на 15 суток иногда используются в интересах определенных органов, чтобы выполнить их задачи в конкретных ситуациях.



Абдурахмон Ташанов, правозащитник:



– Нельзя снимать с судей их основную ответственность и превращать их в людей, которые просто исполняют указания. Судья как личность, как часть государственной власти, должен всегда сохранять свою позицию. Установить истину и справедливость – не так-то легко. То есть, вас могут и не посадить, не расстелять, но в то же время могут и сделать это.



Однако судья, например, как личность, обладающая своей позицией и статусом, действуя с точки зрения доверия к закону и невмешательства политики, непременно добьется результата. Недавно в сетях обсуждалась ситуация с судьей, которая приговорила Гайрата Дустова к аресту в суде первой инстанции. Мы проанализировали одно из дел этого судьи. Она приговорила человека к 18 годам лишения свободы, но через год этот человек был оправдан. Если такие случаи не будут расследоваться в соответствии с Уголовным кодексом или законодательством, это станет поощрением для нерадивого судьи. С другой стороны, можно сказать, что времена были тяжелые, давление было сильное, и судья просто выполнял указания. Но ведь судья мог бы отказаться: "Я уйду с этой работы, мне это не нужно, я не стану лишать кого-то 18 лет жизни из-за ложного дела". Если он проявил безвольность, он должен понести наказание. Судья в деле Дустова, по сути, подорвала доверие к власти. Судья должен понимать ответственность своей профессии и влияние своих решений на судьбы людей.



Кроме того, в нынешней системе управления и подходах невозможно угодить всем. Страдают и судьи, и журналисты-блогеры, и граждане вроде Дустова. Поэтому необходимо создание интеллектуальных центров, которые могли бы поднять проблемы общества на уровень власти. У нас появилась большая дистанция между президентом и народом – в нее вмешались разные структуры и организации, доведя ситуацию до такого состояния.



Абдумалик Абдуллаев:



– Здесь нужно учитывать один момент: если судебное решение впоследствии изменяется или отменяется, в законе предусмотрена защита, то есть судья не привлекается к ответственности. Но в этом кроется тонкий момент – доказать, что судья действительно вынес решение, противоречащее его совести, становится крайне сложно.



Например, даже в очевидных, явных случаях не принимаются справедливые решения, а говорят: "Ну, попробуйте обратиться в вышестоящую инстанцию". "Если решение или приговор будет изменен или отменен, меня не привлекут к ответственности", превращается в тренд. У судьи не должно быть такого настроя. Поэтому в этом тонком вопросе необходимо провести четкую границу. Когда мы выносим приговор, мы должны делать это по совести и опираясь на знания.



Есть также фактор шумихи, то есть общественный резонанс или давление со стороны каких-либо структур государственного управления, которые тоже оказывают влияние на вынесение решений, создавая давление. Например, сейчас сохраняется подход: "Если мы не дадим 15 или 10 суток ареста, другие граждане могут повторить подобное поведение". Мы не должны поддаваться шумихе, не должны находиться под ее влиянием. Каждый конкретный случай нужно тщательно анализировать в его рамках, и наши подходы должны быть строго в пределах закона. Наказание должно быть соразмерным личности правонарушителя, степени его вины, а также смягчающим и отягчающим обстоятельствам.



Полное интервью доступно в видео по ссылке выше.



Беседовал Фаррух Абсаттаров.