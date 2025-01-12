 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.01.2025
16:12  Лавров: черные ящики самолета AZAL не подтверждают тиражируемую в СМИ версию катастрофы
16:02  WP: Трамп подал идею, как сделать Россию и Китай снова великими
15:51  "Гуаньча": "что нужно России - предоставит Китай". Политика Запада ни на что не влияет
11:19  Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости
11:14  Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных
11:01  Удастся ли официальному Кабулу добиться общеафганской идентичности
10:50  Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан

10:49  Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
10:43  Инфляция в Кыргызстане в 2024 году составила 6,3%
10:35  Казахстан. На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря
03:05  Правый поворот: Россия вновь идет своим путем, - Виктория Никифорова
01:43  В аэропорту Ташкента установили котодомики
00:59  ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска
00:49  Проект глубинного государства "Опиум для народа", - Валентин Катасонов
00:38  Венгрия назвала атаку Киева на "Турецкий поток" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии
00:34  Президент Узбекистана обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику
Понедельник, 13.01.2025
23:26  Курская область России: границы, административное деление (справка)
22:47  Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику
15:59  Команда Трампа атакует либеральную Европу
15:42  Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей. Половина пришлась на Киргизию, РФ и Узбекистан
15:39  Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам
15:36  Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок
15:33  Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:26  В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество
15:24  CNN: Москва стремится к полной победе. Трамп не решит быстро вопрос Украины
14:26  Кыргызстан занял 105-е место в мировом рейтинге военной мощи: в чем его слабые стороны
13:44  Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун"
13:28  Афганистан предлагает России организовать транзит сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии
13:02  Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 20% за неполный 2024 год
12:58  В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид" - главный ваххабитский магнум опус
12:50  Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности "второго Туркменбаши"
12:48  Казахстан. В северной части Аральского моря увеличился объем воды
12:45  Таджикистан признали страной с самым неразвитым электронным правительством в ЦА
12:42  Президент Кыргызстана подписал Указ о легализации ввезенных автотранспортных средств
12:38  Парламент Узбекистана обсуждает расширение Самарканда
12:36  Про институты. На чем основан успех западной цивилизации? - Данияр Ашимбаев
02:53  Попытка прорыва ВСУ в Курской области обернулась новыми успехами ВС РФ
00:26  Англичане фантазируют на тему: Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?
Воскресенье, 12.01.2025
23:16  Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:02  Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
22:17  Каким образом золотой рубль С.Витте привел Россию к катастрофе 1917 года, - Валентин Катасонов
21:12  Война Миров. Трамп разгромил Сороса, - Владислав Юрицын
21:01  Высшее образование любой ценой, или Почему в Казахстане так не любят колледжи?
17:16  Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан
15:32  12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур
15:00  Голливудская звезда Мэл Гибсон о причинах пожаров в Лос-Анджелесе
14:45  TEC: насаждавшийся десятилетиями либерализм - предсмертная записка западной цивилизации
14:36  Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ
14:11  Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии
14:02  Соседи смотрят на Украину - как на пиццу
13:57  Отказ от прагматичного сотрудничества с Россией ведет Литву, Латвию и Эстонию к печальному финалу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости
11:19 14.01.2025

"Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости

В Узбекистане количество людей, ежегодно подвергающихся административному аресту, превышает 80 тысяч, и этот показатель растет. Портал Kun.uz организовал интервью с судьями и правозащитниками, чтобы обсудить вопросы назначения наказаний за административные правонарушения, давление на суды, "дежурные" статьи и многое другое.

В обсуждении актуальной темы приняли участие судья Чиланзарского районного суда Сарвар Мамадиев, правозащитник Абдурахмон Ташанов и адвокат Абдумалик Абдуллаев. Также была приглашена представительница Министерства внутренних дел, однако ведомство сообщило, что не смогло выделить специалиста для участия.



Согласно статистике, в 2020 году более 35 тысяч человек были подвергнуты административному аресту. В 2023 году эта цифра превысила 80 тысяч, а только за первую половину 2024 года уже более 45 тысяч человек получили такое наказание. К сожалению, применение административного ареста продолжает расти год от года. По мнению правозащитников и общественности, в ряде случаев этот вид наказания становится инструментом для силовых структур, позволяющим использовать выделенное им время в своих целях.

Правозащитники отмечают, что в последнее время все чаще граждан подвергают административному аресту по статьям о "мелком хулиганстве" и "неповиновении законным требованиям сотрудников внутренних дел". Представитель суда рассказал, что в его практике большинство случаев административного ареста связано с повторными правонарушениями, предусмотренными статьей о "распитии алкогольных напитков в общественных местах".

Сарвар Мамадиев также подчеркнул необходимость концептуального пересмотра Кодекса об административной ответственности, чтобы он соответствовал современным требованиям.

– На что судья обращает внимание при назначении наказания за административное правонарушение, за которое предусмотрено до 15 суток ареста? Может ли иметь место внешнее давление на судью?

Сарвар Мамадиев, судья Чиланзарского районного суда по уголовным делам Ташкента:

– Судья ориентируется на рамки закона и не может выходить за его пределы. К судебному решению предъявляется три требования: оно должно быть законным, справедливым и обоснованным.

Законность означает, что мы обязаны строго следовать Кодексу об административной ответственности и документам, лежащим в его основе.

Обоснованность предполагает, что каждое решение должно быть подтверждено доказательствами; необходимо наличие реальных фактов, подтверждающих противоправные действия или антиобщественное поведение. Решение судьи должно быть подкреплено доказательствами.

Справедливость - критерий более субъективный. Закон гласит, что наказание - от штрафа до 15 суток ареста - не должно быть чрезмерным по сравнению с деянием.

Наказание выбирается исходя из конкретной ситуации: есть ли раскаяние, осознает ли человек свою вину, влияет ли его поступок на его поведение. Также учитывается его социальное положение. На основании этих факторов судья принимает решение, опираясь на свои внутренние убеждения.

Что касается внешнего давления, судья в административных делах не зависит от органов власти. Например, в уголовных делах ходатайство о заключении под стражу поступает в суд официально. В административных делах такого нет - нет документов с просьбой назначить конкретное наказание. Однако в реальности давление или просьбы могут иметь место. Судья в таких случаях самостоятельно принимает решение, ставит свою подпись и отвечает за это. Даже если есть давление, никто не угрожает открыто, не наставляет оружие, не говорит: "Арестуй, иначе...". Все зависит от честности судьи, его личности и верности присяге.

Абдумалик Абдуллаев, адвокат:

- На практике утверждать, что давления нет, нельзя. Бывали случаи, когда обвиняемому в мелком хулиганстве или других правонарушениях еще до суда говорили, что ему назначат 10 или 15 суток ареста. Зачастую судебное решение совпадало с этими словами. Поэтому отрицать наличие давления невозможно. На практике административные аресты на 15 суток иногда используются в интересах определенных органов, чтобы выполнить их задачи в конкретных ситуациях.

Абдурахмон Ташанов, правозащитник:

– Нельзя снимать с судей их основную ответственность и превращать их в людей, которые просто исполняют указания. Судья как личность, как часть государственной власти, должен всегда сохранять свою позицию. Установить истину и справедливость – не так-то легко. То есть, вас могут и не посадить, не расстелять, но в то же время могут и сделать это.

Однако судья, например, как личность, обладающая своей позицией и статусом, действуя с точки зрения доверия к закону и невмешательства политики, непременно добьется результата. Недавно в сетях обсуждалась ситуация с судьей, которая приговорила Гайрата Дустова к аресту в суде первой инстанции. Мы проанализировали одно из дел этого судьи. Она приговорила человека к 18 годам лишения свободы, но через год этот человек был оправдан. Если такие случаи не будут расследоваться в соответствии с Уголовным кодексом или законодательством, это станет поощрением для нерадивого судьи. С другой стороны, можно сказать, что времена были тяжелые, давление было сильное, и судья просто выполнял указания. Но ведь судья мог бы отказаться: "Я уйду с этой работы, мне это не нужно, я не стану лишать кого-то 18 лет жизни из-за ложного дела". Если он проявил безвольность, он должен понести наказание. Судья в деле Дустова, по сути, подорвала доверие к власти. Судья должен понимать ответственность своей профессии и влияние своих решений на судьбы людей.

Кроме того, в нынешней системе управления и подходах невозможно угодить всем. Страдают и судьи, и журналисты-блогеры, и граждане вроде Дустова. Поэтому необходимо создание интеллектуальных центров, которые могли бы поднять проблемы общества на уровень власти. У нас появилась большая дистанция между президентом и народом – в нее вмешались разные структуры и организации, доведя ситуацию до такого состояния.

Абдумалик Абдуллаев:

– Здесь нужно учитывать один момент: если судебное решение впоследствии изменяется или отменяется, в законе предусмотрена защита, то есть судья не привлекается к ответственности. Но в этом кроется тонкий момент – доказать, что судья действительно вынес решение, противоречащее его совести, становится крайне сложно.

Например, даже в очевидных, явных случаях не принимаются справедливые решения, а говорят: "Ну, попробуйте обратиться в вышестоящую инстанцию". "Если решение или приговор будет изменен или отменен, меня не привлекут к ответственности", превращается в тренд. У судьи не должно быть такого настроя. Поэтому в этом тонком вопросе необходимо провести четкую границу. Когда мы выносим приговор, мы должны делать это по совести и опираясь на знания.

Есть также фактор шумихи, то есть общественный резонанс или давление со стороны каких-либо структур государственного управления, которые тоже оказывают влияние на вынесение решений, создавая давление. Например, сейчас сохраняется подход: "Если мы не дадим 15 или 10 суток ареста, другие граждане могут повторить подобное поведение". Мы не должны поддаваться шумихе, не должны находиться под ее влиянием. Каждый конкретный случай нужно тщательно анализировать в его рамках, и наши подходы должны быть строго в пределах закона. Наказание должно быть соразмерным личности правонарушителя, степени его вины, а также смягчающим и отягчающим обстоятельствам.

Полное интервью доступно в видео по ссылке выше.

Беседовал Фаррух Абсаттаров.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736842740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателями Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Проблемы экологии и питьевой воды обсудил Спикер Мажилиса с жителями Улытау
- МВД подвело итоги года: в 2025 году акцент на профилактику
- Кадровые перестановки
- Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
- Рабочий график главы государства
- Открытие четвертого сезона Школы аналитики при Сенате состоялось в Астане
- Откуда берутся экономисты с дефицитом идей?
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  