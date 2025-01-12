"Гуаньча": "что нужно России - предоставит Китай". Политика Запада ни на что не влияет

15:51 14.01.2025 Гуаньча

Китай



Обе стороны достигли консенсуса относительно того, что нужно России и что может предоставить Китай

Чэнь Чжиган: сотрудничество России и Китая не пошатнется, несмотря ни на что



Чэнь Чжиган проанализировал развитие торговли между Россией и Китаем, пишет "Гуаньча". Несмотря на санкции и агрессию Запада, объединение российской креативности и китайских производительных мощностей обеспечит успешное и безопасное будущее для обеих стран.



На симпозиуме, посвященном обстановке на международной арене, член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел КНР Ван И дал оценку российско-китайским отношениям. Он отметил, что обе страны, несмотря ни на что, будут сохранять высокую степень взаимного доверия, поддерживать развитие друг друга и совместно вести политику стабильности.



Торговля двух государств достигла значительного прогресса, однако в условиях усиления санкций со стороны Европы и США в центре внимания двустороннего союза в 2025 году станет вопрос о том, как преодолеть внутренние и внешние трудности и добиться своих целей.



В интервью "Гуаньча" Чэнь Чжиган проанализировал развитие торговли между Россией и Китаем.



Как объединить российскую креативность с китайскими производственными мощностями для достижения дополнительных преимуществ



"Гуаньча": Как вы считаете, какие этапы можно выделить в процессе развития российско-китайских торговых отношений? Как бы вы охарактеризовали каждый этап?



Чэнь Чжиган: В 2025 году исполняется 32 года с тех пор, как я попал в бизнес. Я был одним из первых, кто занялся частной экономической и предпринимательской деятельностью после распада Советского Союза. Оглядываясь на последние тридцать лет, можно сказать, что было нелегко достичь нынешнего уровня российско-китайских торгово-экономических отношений.



Российский рынок пережил настоящее потрясение после распада Советского Союза в 1991 году. В то время торговля в основном была довольно примитивной, и лишь к концу XX века Россия постепенно восстановилась.



Реальной отправной точкой российской экономики можно считать момент вступления Путина в должность президента. Во время первого срока Путина экономика и торговое партнерство были больше ориентированы на Европу и США, рассчитывая в основном на поглощение европейского капитала.



Во время второго срока Путина (2004-2008) мировые цены на нефть резко выросли, и Россия добилась планомерного развития быстрыми темпами за счет доходов от нефти и газа, сформировав зарождающийся средний класс. С началом международного финансового кризиса в 2008 году Россия оказалась в числе наиболее пострадавших регионов, а новый средний класс быстро исчез в результате кризиса.



С 2008 по 2014 год Россия прилагала большие усилия по восстановлению своей деловой среды, а Китай оказывал ей значительную поддержку. Некоторые китайские товары полностью соответствовали местному спросу и сыграли важную роль в становлении российской экономики. В этот период, хотя между Китаем и Россией уже сформировалась определенная структура торговли, россияне были сосредоточены на европейских и американских рынках. Эта тенденция сохранялась до 2014 года, когда разразился Крымский кризис. Западные страны начали вводить локальные санкции против России (но не в области энергетики). И с тех пор началась корректировка промышленной и политической структуры.



Сеть железнодорожных перевозок Китай-Россия



С 2014–2015 годов в России активно реализуется политика импортозамещения и локализации. Хотя эта политика не была реализована в полной мере и результаты не были удовлетворительными, направление выбрано очень правильное. Именно эта серия мер в области независимого производства позволила достичь высокой степени самодостаточности во многих отраслях промышленности, включая оборону. Значительная часть реализации этих мер заключается в использовании промежуточной продукции, поставляемой Китаем.



После начала российско-украинского конфликта в 2022 году западные страны ввели более жесткие санкции. Поэтому Россия ускорила поиск альтернативных путей для импортозамещения, а также осуществляла более комплексное сотрудничество с Китаем. Страны имеют общую границу протяженностью более 4000 километров, а их экономические структуры в значительной степени дополняют друг друга. Никогда прежде в истории России еще не было столь ясного понимания, что нецелесообразно полагаться на такие страны, как Индия, Турция и Иран, для достижения модернизации. Китай - единственная страна, которая может в этом помочь.



- Российско-китайская торговля достигла замечательных результатов в последние годы. В каких областях, по вашему мнению, в настоящее время наблюдается прогресс? В каких областях есть возможности для улучшения в будущем?



- Обе стороны сформировали четкое понимание того, что нужно РФ и что может предоставить КНР. Многие китайские компании внимательно следят за российской стратегией импортозамещения и локализации и помогают разрабатывать продукт. С этой целью местные органы власти в России также ввели льготную политику для привлечения китайских инвестиций, поощрения компаний к переносу части своих производств в Россию и оказания им всяческой помощи.



Такая помощь - это потребность не только России, но и китайского рынка. Существует большой потенциал привлечения капитала и технологий для расширения производства в России, а затем их экспорта в Китай.



Как объединить российскую креативность с мощным производственным потенциалом Китая для разработки продукции, отвечающей потребностям внутреннего и международного рынков, - это также вопрос, заслуживающий глубокого осмысления. Это не только быстро повысит узнаваемость лого "Сделано в Китае", но и создаст расширение рыночного пространства. Политическое и культурное влияние России также чествуется в СНГ, Ближнем Востоке, Африке и в других регионах. Если ресурсы двух стран удастся объединить, потенциальная коммерческая ценность будет невероятной.



Обе страны также обладают огромными возможностями для сотрудничества в области науки и технологий. Китай имеет лидирующий спрос на рынке по применению различных технологий, а Россия сильна в фундаментальных науках, таких как математика, физика и химия, а также обладает уникальными идеями и методами исследования. Она в настоящее время восстанавливает свою промышленную и технологическую базу во всех аспектах. Для обоих государств - это хорошая возможность раскрыть научно-технический потенциал, построить многосторонние механизмы сотрудничества и возглавить создание соответствующих стандартов.



- Путин на пресс-конференции в конце 2024 года упомянул, что сотрудничество между Россией и Китаем является важной частью двусторонних отношений, подчеркнув также важность кадровых обменов. Президент считает, что российско-китайское сотрудничество отвечает интересам народов обеих стран. Он также отметил, что это оказывает влияние на международную обстановку: объем торговли будет продолжать расти, а совместные инвестиционные проекты обеспечат безопасное будущее. Что вы думаете о позиции Путина?



- Эксперты из Китая и России уже достигли консенсуса во многих областях. Международная обстановка на сегодняшний день нестабильна, поэтому сохранение единой стратегии является необходимым шагом. Путин неоднократно подчеркивал, что даже если результаты выборов в США изменятся, то отношения между Китаем и Россией останутся стабильными. Личное заявление президента России на итоговой пресс-конференции, несомненно, вселило уверенность в предпринимателей и инвесторов обеих стран.



Владимир Путин также упомянул о необходимости дальнейшего укрепления обменов между двумя странами. Это связано с тем, что, хотя Китай и Россия имеют взаимодополняющие экономические структуры, обеим сторонам по-прежнему не хватает кадровых резервов и инфраструктуры для торгово-экономического сотрудничества, что необходимо компенсировать.



Двум странам необходимо усилить кадровые обмены на всех уровнях, включая не только регулярные встречи и взаимные визиты глав государств и премьер-министров, но и взаимодействие в различных областях, таких как местное самоуправление, образование и искусство.



По мере постепенного улучшения финансовой инфраструктуры обеих стран ожидается, что масштабы торговли продолжат существенно расти и достигнут 300 миллиардов долларов или даже больше. Но, чтобы продвинуться дальше, необходимо глубже вникнуть в ситуацию.



Если США и Европа усилят санкции и продолжат сдерживать торговлю между Китаем и Россией, строительство финансовой инфраструктуры неизбежно ускорится. Если же санкции будут смягчены, то обе стороны, возможно, смогут разрешить проблему урегулирования посредством многостороннего сотрудничества.



- Так какие же конкретные меры Россия должна принять для борьбы с санкциями?



- Китай уделяет больше внимания реагированию на санкции посредством многостороннего торгового сотрудничества, например, посредством таких платформ, как БРИКС. Возможно, России также стоит обдумать такой вариант.



Россия должна быть более гибка в своей стратегии реагирования на действия других стран. Ей стоит использовать разносторонние подходы к решению проблемы.



Транссибирская магистраль



- Как недавний стремительный рост инфляции в России повлияет на торговлю? Какая валюта в настоящее время используется?



- Инфляция действительно оказывает большое влияние на торговлю между Китаем и Россией. Она может вызвать колебания цен, пока товары находятся в пути, что приведет к убыткам. Что касается торговли, то уровень обменного курса не является самым важным. Ключевым моментом является то, сможет ли он оставаться относительно стабильным.



Владимир Путин указал, что самой большой ошибкой американцев стало использование доллара в качестве инструмента санкций.



Следующим шагом станет создание более гладкой финансовой системы между двумя странами. Китай и Россия, вероятно, в будущем полностью объединят пути промышленного развития.



- Транспортные условия на Дальнем Востоке были ограничены в течение длительного времени. Как вы думаете, Китай и Россия могут достичь более глубокого уровня сотрудничества и модернизации в этом отношении?



- С точки зрения общих торговых обменов, конечно, очень важно, чтобы страны сотрудничали друг с другом. У России на данный момент есть только одна главная магистраль - Транссибирская. Если в будущем они построят вторую, то двум странам удастся провести прямое железнодорожное сообщение.



Однако строительство магистрали с востока на запад сейчас слишком затратно для России и маловероятно в краткосрочной перспективе. Более того, текущие трудности с транспортной системой - далеко не самая важная проблема.



Китай и Россия также наращивают взаимодействие в Арктике и расширяют судоходные пути. Согласно плану, грузы, отправляемые из Пекина, сначала будут перевозиться по морю, а затем, после прибытия в Мурманск, доставлены через железнодорожные перевозки. В настоящее время спрос на этот маршрут полностью не реализован, но если в будущем он возрастет, то и развитие ускорится. Кроме того, уже действуют несколько железных дорог из Синьцзяна в Центральную Азию, а также строится железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Продолжается расширение каналов поставок в Европу и на Ближний Восток.



- Как вы думаете, повлияет ли приход Трампа к власти на торговлю между Китаем и Россией?



- После вступления в должность Трамп непременно продолжит политику сдерживания Китая, но, пока Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество, внешним силам будет сложно как-либо на это повлиять. Совместные усилия двух крупнейших государств позволяют способствовать развитию сотрудничества и с другими странами. Западные страны будут стремиться к диалогу и ослаблению напряженности только тогда, когда остановить эту тенденцию им будет уже не под силу.



- Некоторые люди обеспокоены тем, что Россия отвернется от Китая после прихода Трампа к власти. Что вы думаете об этом?



- После победы Трампа на выборах Путин дал понять, что стабильное и устойчивое сотрудничество между Китаем и Россией не пошатнется, как бы ни менялся мир. У российской элиты также есть четкое понимание: даже если Европа и США снимут санкции, это ни на что не повлияет.



У России очень рациональный и прагматичный подход к сотрудничеству. Страна рассматривает Китай для долгосрочного партнерства. Простые россияне также постепенно осознали, что отношения с Европой и США часто сопряжены с различными трудностями и издержками, в то время как сотрудничество с КНР является стабильным и наполнено взаимным уважением. Таким образом, все социальные классы позитивно воспринимают развитие российско-китайских отношений. Источник - ИноСМИ

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