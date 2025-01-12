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WP: Трамп подал идею, как сделать Россию и Китай снова великими
16:02 14.01.2025

The Washington Post
США

Трамп возрождает империализм XIX века. Сделаем Россию снова великой!

Трамп возрождает идею американского империализма, пишет WP. Он заявил, что граница между США и Канадой искусственная. А что будет, если Россия и Китай решат избавиться от границы с Украиной и Тайванем, задается вопросом автор. Это сделает их снова великими!

Фарид Закария

Трамп называет канадско-американскую границу искусственной. Путин говорит о России и Украине то же самое.

Проведя предвыборную кампанию под лозунгом прекращения конфликтов и установления мира, пообещав, что Америка будет превыше всего и изолируется от внешнего мира, избранный президент Дональд Трамп решил на этой неделе возродить империализм XIX века. Всего за одну пресс-конференцию Трамп предложил сделать Канаду американским штатом, а также заполучить Гренландию и Панамский канал методами экономического принуждения. Кроме того, в двух последних случаях он отказался исключить применение военной силы. Республиканские лидеры, которым Трамп совсем недавно поручил осуждать старую внешнюю политику экспансионизма и интернационализма своей партии, быстро перестроились на новый партийный курс и сейчас громко восхваляют его за грандиозные идеи и умение масштабно мыслить. К чему это все приведет?



Кто-то скажет, что мы просто вернулись к "теории безумца" во внешней политике, согласно которой президенту порой полезно казаться непредсказуемым и даже иррациональным, так как это сбивает противника с толку. Стоит вспомнить, что Трамп уже применял этот трюк в свой первый президентский срок, прежде всего в отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Сначала он пригрозил ему ядерной войной ("пламя и ярость … каких мир никогда раньше не видел"), а затем внезапно начал забрасывать его любовными посланиями. Но такая тактика не сработала. Северная Корея продолжала развивать свой ядерный арсенал, проводить (после непродолжительной паузы) ракетные испытания и угрожать южному соседу. Как отмечает политолог Дэниел Дрезнер, проведенные исследования показали, что сторонник теории безумца Ричард Никсон, пытавшийся казаться невменяемым и неуравновешенным, не добился никаких положительных результатов.

Разговоры о том, чтобы сделать Канаду американским штатом, судя по всему, не больше чем попытка унизить либерального премьер-министра этой страны, которого Трамп недолюбливает. Но даже те канадские политики, которые поддерживают Трампа, скажем премьер Онтарио Даг Форд и находящийся на подъеме лидер консервативной партии Пьер Пуальевр, были вынуждены дать ему решительный отпор. В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп допускал отвратительные высказывания о Мексике, и это помогло самому антиамериканскому кандидату на выборах в этой стране Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору существенно подняться в рейтингах. На сей раз Трамп вполне может усилить антиамериканские настроения в Канаде.

Внимание Трампа к Панаме и Гренландии имеет под собой определенное основание. Панамский канал - это один из величайших в мире морских пропускных пунктов. Но панамские власти управляют им вполне ответственно и профессионально, а к США относятся хорошо, что недавно отметила даже редакция Wall Street Journal. Нет также прямых доказательств военного влияния Китая на канал и зону канала, как утверждает Трамп. Китай развивает экономические связи с Центральной и Латинской Америкой, а если Вашингтон будет размахивать кулаками, неуклюже пытаясь колонизировать канал, это будет самый верный способ помочь Китаю еще больше укрепить такие связи. Это приведет к националистическим нападкам на США в Панаме и возродит страхи перед американским неоимпериализмом на всем континенте.

Гренландия становится важнейшей географической точкой, в основном из-за климатических изменений (которые Трамп, как это ни парадоксально, называет выдумкой). Таяние полярных льдов откроет новые океанские судоходные маршруты между Европой и Северной Америкой, а Россия с Китаем будут предпринимать активные попытки усилить свое влияние на новых морских путях. Политика Америки заключается (и должна заключаться) в том, чтобы препятствовать усилиям этих стран по расширению своего экономического и военного присутствия в данном регионе. Но для этого США не нужно прибирать к рукам Гренландию. Америка уже имеет к острову почти неограниченный доступ. В годы Второй мировой и холодной войн у Вашингтона была там целая сеть военных баз. Одна сохранилась до сих пор, и там работают космические войска.

В действительности Дания сама активно содействовала усилению интереса Америки к Гренландии. Несколько лет тому назад Гренландия (управляемая полуавтономно) едва не заключила сделку с Китаем о финансировании строительства новых аэропортов. Пентагон попросил Данию повлиять на гренландцев, чтобы те отменили сделку. Датскому правительству это удалось, потому что большую часть китайского финансирования оно заменило своим собственным. Сотрудничество с Данией повысило эффективность американских усилий. Американские фирмы (включая те, которые финансируются фондом Breakthrough Energy Ventures, поддержанным Биллом Гейтсом, Джеффом Безосом (владельцем Washington Post) и Марком Цукербергом) проводят активные изыскательские работы, чтобы выяснить, можно ли разрабатывать в Гренландии ее богатые запасы полезных ископаемых. Это очень похоже на то, что технически остров может стать американским.

Америка пользуется в мире таким огромным влиянием, потому что смогла показать остальным, что старается действовать не только в своих узкокорыстных интересах, но и в интересах других. Что ей нужен мир, стабильность, а также помогающие всем правила и нормы. Вот почему она смогла убедить 87 стран немедленно осудить Россию за военные действия против Украины. И именно по этой причине многие соседи Китая стали союзниками США.

На пресс-конференции Трамп предложил избавиться от "искусственно проведенной линии" между Канадой и Соединенными Штатами. То же самое президент Владимир Путин говорит о границе между Россией и Украиной. А председатель Си Цзиньпин - о разграничительной линии между Китаем и Тайванем. Именно такой мир делает Россию и Китай снова великими.

Источник - ИноСМИ
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