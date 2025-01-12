Лавров: черные ящики самолета AZAL не подтверждают тиражируемую в СМИ версию катастрофы

16:12 14.01.2025

Лавров высказался о черных ящиках разбившегося самолета AZAL



Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался на пресс-конференции о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный и упавшего в Казахстане.



По словам главы российского внешнеполитического ведомства, черные ящики самолета не подтверждают версию катастрофы, тиражируемую в СМИ.



Лавров отметил, что содержимое черных ящиков уже дало немало интересной информации. Также он призвал дождаться полноценного расследования, а не нагнетать атмосферу в медийном пространстве.



Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского Актау. Он также возложил вину за гибель азербайджанских граждан на представителей РФ.



Николай Ткаченко