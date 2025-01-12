"Неделя устойчивого развития Абу-Даби" открылась в ОАЭ. Участвуют президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

19:46 14.01.2025

"Неделя устойчивого развития Абу-Даби" открылась в ОАЭ. В работе форума приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана



В Объединенных Арабских Эмиратах открылась "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Саммит является одной из ведущих площадок, посвященных борьбе с изменением климата. В работе форума в том числе приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Открыл саммит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ. Он рассказал о политике и проектах страны в области устойчивого развития. Затем прошло вручение премии Заида.



Казахстанский лидер в своем выступлении на саммите заявил, что одним из главных вызовов в Центральной Азии является глобальное потепление.



Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами".



По словам Токаева, необходимо инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты.



Он отметил, что Казахстан намерен активно участвовать в достижении глобальных целей по снижению углеродных выбросов и планирует диверсифицировать поставки сырья на мировые рынки. Также глава государства прокомментировал возведение первой атомной электростанции в Казахстане. Токаев заявил, что это станет значимым шагом для устойчивого развития энергетики страны. Кроме того, Казахстан, который стал ведущим транзитным узлом в Евразии, активно инвестирует в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты, сообщил президент. Так, страна намерена развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь".



В свою очередь узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев заявил, что стратегическая цель Нового Узбекистана – обеспечение экологической устойчивости и экономического роста за счет "зеленой" модели развития. 2025 год в Узбекистане объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой" экономики. По его словам, диверсификация источников энергии и кардинальное сокращение доли углеводородов сейчас являются главными условиями смягчения последствий изменения климата, обеспечения устойчивого развития и глобальной безопасности.



Мирзиеев сообщил, что в республике разработана долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития и Национальная программа "зеленого" финансирования. В ближайшие пять лет в Узбекистане планируется увеличить до 50% "зеленые" компоненты в инвестиционные проекты, будут внедряться национальные системы мониторинга выбросов парниковых газов и торговли квотами на эмиссии. К 2030 году в стране намерены сократить выбросы парниковых газов на 35%, будет озеленено не менее 30% городских территорий. К 2030 году власти страны планируют увеличить долю возобновляемых источников энергии в республике до 54%. По словам узбекистанского лидера, за последние пять лет в Узбекистане было возведено 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 гигаватта, а также две системы хранения энергии на 300 мегаватт.



Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:

"На конференции по глобальным климатическим проблемам Центральной Азии, которую планируется провести в Узбекистане в этом году, мы представим Региональную концепцию "зеленого" развития".



"Неделя устойчивого развития Абу-Даби" проводится уже 17 лет. В церемониях открытия форума и награждения также участвовали президент ОАЭ шейх Мухаммед Аль Нахайян, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Нигерии Бола Тинубу, президент Руанды Пол Кагаме, президент Сейшельских Островов Вавел Рамкалаван, президент Уганды Йовери Мусевени, а также главы государств и правительств других стран.



Автор:

Татьяна Михайлова