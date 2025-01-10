|Посол Туркменистана Ильяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Ирана
19:52 14.01.2025
Посол Туркменистана в Иране вручил верительные грамоты
10.01.25
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран Ыльяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
В ходе церемонии вручения президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана.
На встрече была подчеркнута значимость взаимных визитов высшего руководства двух стран в развитии межгосударственных отношений.
Стороны отметили, что туркменско-иранские отношения основываются на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия.
Ранее Ильяс Гайыпов был консулом в Мешхеде.