Посол Туркменистана Ильяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Ирана

19:52 14.01.2025

Посол Туркменистана в Иране вручил верительные грамоты



10.01.25



Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран Ыльяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.



В ходе церемонии вручения президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана.



На встрече была подчеркнута значимость взаимных визитов высшего руководства двух стран в развитии межгосударственных отношений.



Стороны отметили, что туркменско-иранские отношения основываются на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия.



Ранее Ильяс Гайыпов был консулом в Мешхеде.