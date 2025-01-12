Началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025 в Харбине. Открытие 7 февраля

20:09 14.01.2025

ДУШАНБЕ, 14.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025 в Харбине, об этом говорится на официальном сайте игр, передает НИАТ "Ховар".



Билеты на IX зимние Азиатские игры в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика) стоят от 120 до 800 юаней, их продажа началась в эти выходные.



Продажа билетов открыта по пяти видам спорта: хоккей с шайбой, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг.



Напомним, что IX зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине. Соревнования будут проходить в двух локациях провинции Хэйлунцзян: Харбине и Ябули. В Харбине состоятся состязания по хоккею с шайбой, конькобежным видам спорта, фигурному катанию и керлингу. В Ябули пройдут соревнования по лыжным видам спорта.



Церемония открытия зимней Азиады в Харбине состоится 7 февраля.



Как ранее сообщало НИАТ "Ховар", на зимней Азиаде в Харбине сборная Таджикистана будет представлена четырьмя спортсменами. Всего континентальное первенство объединит более 1 тысячи атлетов из 32-х стран.