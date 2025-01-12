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Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на саммите в Абу-Даби
20:14 14.01.2025

Глава Узбекистана выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении лидер Узбекистана отметил, что сегодня диверсификация источников энергии и кардинальное сокращение среди них доли углеводородов – главные условия смягчения последствий изменения климата, обеспечения устойчивого развития и глобальной безопасности.

"Стратегическая цель Нового Узбекистана – обеспечение экологической устойчивости и экономического роста за счет перехода к ресурсосберегающей, "зеленой" модели развития. Именно поэтому 2025 год в Узбекистане объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой" экономики. Мы разработали долгосрочную Стратегию низкоуглеродного развития и Национальную программу "зеленого" финансирования. В ближайшие пять лет увеличим "зеленые" компоненты в инвестиционных проектах до 50%", - заявил президент РУз.

В числе заявлений президента:
- Мы разработали долгосрочную Стратегию низкоуглеродного развития и Национальную программу "зеленого" финансирования.
- В ближайшие пять лет увеличим "зеленые" компоненты в инвестиционных проектах до 50 процентов.
- Внедрим национальные системы мониторинга выбросов парниковых газов и торговли квотами на эмиссии. К 2030 году намерены сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов и постоянно увеличивать данный показатель.
- В рамках программы "Яшил макон" в стране будет озеленено не менее 30 процентов городских территорий. Мы также ведем систематическую работу, чтобы на 100% охватить наше сельское хозяйство водосберегающими технологиями.

Во время выступления глава Узбекистана также отметил, что за последние 5 лет в энергетический сектор страны было привлечено почти $20 млрд иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию современные энергетические мощности на 9,6 гигаватта. В частности, создано 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 гигаватта, а также 2 системы хранения энергии на 300 мегаватт.

"В настоящее время совместно с иностранными партнерами реализуется более 50 крупных проектов на сумму свыше $26 млрд по производству в целом 24 гигаватт электроэнергии. К 2030 году планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в нашей стране до 54%. Сегодня "зеленое" развитие в Узбекистане поднято на уровень общенационального движения. Намерены и дальше укреплять региональное сотрудничество в этой сфере и превратить Центральную Азию в один из центров развития "зеленой" экономики и "чистой энергии", - сказал президент.

Он отметил, что Узбекистан сделал первые шаги для возрождения Великого шелкового пути посредством энергетической взаимосвязанности. А недавно подписанное многостороннее соглашение с Казахстаном и Азербайджаном в рамках "СОР-29" даст возможность экспортировать "зеленую" энергию в Европу.

Также добавил, что ОАЭ являются нашим надежным и стратегическим партнером в сфере "зеленой" энергии. В последние годы инвестиционный портфель с Эмиратами превысил $26 млрд. Локомотивом в нем выступают проекты в области возобновляемой энергетики.

"С сегодняшним организатором глобального саммита – компанией "Масдар" мы ввели в эксплуатацию 5 объектов по производству электроэнергии общей мощностью 1,5 гигаватта. Кроме того, будут реализованы 3 проекта по созданию генерирующих мощностей в 1,6 гигаватта, построены системы хранения энергии емкостью около 520 мегаватт-час. Подобные проекты мы осуществляем и совместно с другими ведущими компаниями из Эмиратов, а также партнерами из Саудовской Аравии, Катара, Турции и Китая", - подчеркнул президент.

Мы заинтересованы в совместной реализации огромного потенциала Центральной Азии в области солнечной, водной и ветровой энергии, а также производства "зеленого" водорода.

По предварительным расчетам, только в Узбекистане имеется потенциал для производства 500 гигаватт солнечной, 100 гигаватт ветровой и 10 гигаватт гидроэнергии.

Наш регион богат огромными запасами урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов. В этом направлении мы готовы предоставить нашим иностранным партнерам самые благоприятные условия.

Президент озвучил ряд предложений и инициатив:
- призвал ведущие научные центры, экспертов и ученых, участвующих в нашем форуме, активно сотрудничать с открытым в Ташкенте "Зеленым" университетом в реализации исследовательских и инновационных программ.
- предложил создать на базе данного университета Международную научно-исследовательскую сеть по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.
- выразил готовность начать практическую работу по борьбе с негативными последствиями глобального изменения климата, в частности, создании Международного центра по оценке ущерба и потерь, вызванных климатическими изменениями, обеспечении безопасности речных экосистем и учреждении Регионального хаба по внедрению водосберегающих технологий, формировании банка генетических ресурсов растений.

Также президент рассказал, что на конференции по глобальным климатическим проблемам Центральной Азии, которую планируется провести в республике в этом году, Узбекистан представит Региональную концепцию "зеленого" развития.

Пригласил участников саммита на Глобальный молодежный фестиваль цифровых "зеленых" инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая - в Международный день климата.

"Новый Узбекистан на пути устойчивого и "зеленого" развития открыт всему миру, и мы призываем вас к широкому практическому сотрудничеству", - заключил глава государства.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736874840


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