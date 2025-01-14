ГКНБ Кыргызстана: Государству возвращен незаконно приватизированный в Сокулуке зерноток стоимостью 331,4 млн сомов

20:19 14.01.2025

ГКНБ: Государству возвращен незаконно приватизированный в Сокулуке зерноток стоимостью 331,4 млн сомов



14 января 2025



Tazabek - В результате проверочных мероприятий возвращен государству зерноток с земельной площадью 2,4 га оценочной стоимостью 331 млн 391 тыс. сомов, расположенный в с.Сокулук Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



Установлено, что председатель крестьянского хозяйства "Колос" "Ш.А.Ф." 22 ноября 2023 года, вопреки интересам 13 крестьянских хозяйств, незаконно переоформил на свое имя зерноток площадью 2,4 га.



В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.



Примечание:



Зерноток – площадка с комплексом машин, оборудования и сооружений для механизированной послеуборочной обработки зерновых культур, включающая в себя очистку, сушку, транспортировку и хранение зерновых, масленичных и зернобобых культур для фермерских и семейных хозяйств, элеваторов, сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности.