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ВС РФ выбили ВСУ из главного узла обороны в Часовом Яре
20:29 14.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 14 января

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 января в разрезе СВО. Русские войска выбили подразделения противника из ключевого узла обороны Часова Яра. ВСУ массированно атаковали Россию при помощи БПЛА. На Украине начали массово переводить в пехоту обслуживающий персонал аэродромов и солдат из мобильных групп ПВО прикрытия городов и объектов.

Завод наш

Оборона ключевой позиции ВСУ в Часовом Яре подходит к концу. Гарнизон противника потерял огнеупорный завод, который представлял собой ядро всей оборонительной системы города. Украинские силы пока еще остаются в индустриальном районе Часова Яра, а именно в кварталах многоквартирных домов, расположенных за огнеупорным заводом. Но важно отметить то, что в указанной местности ВСУ не смогут обороняться также эффективно, как на территории утраченного ими промышленного предприятия. У оставшихся в распоряжении неприятеля позиций в центре города нет практически никаких тактических выгод. Ведь дистанция до передовых штурмовых групп 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые действуют уже от завода, минимальная. А это идеальные условия для продвижения наших бойцов.

Таким образом, от бывшего большого городского укрепрайона ВСУ в Часовом Яре остались лишь южные микрорайоны и часть микрорайона Новосеверный. В конечном счете не будет преувеличением сказать, что единая система обороны города, выстроенная войсками незалежной, уже прекратила свое существование. Оставшиеся позиции ВСУ в Часовом Яре, по всей видимости, теперь несут немного иные задачи, чем прежде. Часов Яр постепенно становится внешним оборонительным контуром Константиновки, а не самостоятельным укрепрайоном. Подразделения противника в городе будут выполнять задачу по удержанию ВС РФ на дистанции от крупного логистического узла.

Весь план обороны Часова Яра и последующих боев строился на генеральной задаче по недопущению выхода русской армии к Константиновке со стороны этого крупного населенного пункта. Но в данную концепцию вмешалось то, что Торецк, по всей видимости, в скором времени будет полностью оставлен ВСУ. Соответственно, наши войска получат возможность наступать на Константиновку и с юго-востока, а не только через Часов Яр. Если ВС РФ выйдут к этому населенному пункту со стороны Торецка, то он более свои функции хаба по распределению грузов выполнять не сможет. Соответственно, положение украинских частей в районе Часова Яра станет угрожающим из-за нарушения системы снабжения. Учитывая размеры самой Константиновки, непосредственной обороны которой противнику уже не избежать, ему также придется искать достаточное количество войск для гарнизона. Не стоит забывать, что одной из причин поражений ВСУ в Торецке стал как раз дефицит сил. Следовательно, командование незалежной, вероятно, в перспективе будет вынуждено выходить из положения за счет отвода в район Константиновки сил в том числе и из окрестностей Часова Яра.

Массированный налет

Сегодня ночью ВСУ применили порядка 200 БПЛА разных типов, 6 ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по объектам в России. Украиной были атакованы цели в Брянской, Курской, Белгородской, Саратовской, Орловской, Ростовской областях. Нападению также подверглись Татарстан и Краснодарский край.

Целями неприятеля были как объекты ОПК, так и предприятия ТЭК. Киев пытается создать для РФ новые факторы финансового обременения, которые, по его замыслу, заставят Москву пересмотреть свои взгляды на СВО. Однако подобные массированные атаки вызывают обратную реакцию у общества и добивают украинские запасы средств поражения.

Тыловики – в пехоту

Сегодня украинские нардепы Рады Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Безуглая в унисон забили тревогу, что в мотопехоту переводят авиатехников и операторов РЛС, которые отвечают за обнаружение целей для средств ПВО.

Кроме того, Безуглая в своем Telegram-канале сетует на то, что на передовую отправляют и тех, кто прежде входил в состав мобильных групп ПВО. Как пояснила нардеп, такие действия командования ВСУ полностью оголяют целые области Украины и избавляют "Герани" от противодействия с земли.

Ранее в незалежной разгорелся скандал в связи с переводом в пехоту медицинского персонала госпиталей. Теперь обескровливают и другие части, исполняющие задачи в тылу. Это говорит о том, что в украинской армии некомплект личного состава просто катастрофический. Это в том числе объясняет провалы вражеских войск в проведении локальных операций, которые ставят задачу стабилизировать тот или иной участок фронта.

Недавно комментарий по этому поводу давал украинский журналист Бутусов. Он сообщил, что на Покровском направлении из-за стремительно ухудшающейся ситуации неприятельское командование аврально ввело в бой один из мотопехотных батальонов 93-й ОМБр ВСУ. По бумагам военные чиновники в Киеве, вероятно, увидели в этом подразделении полноценную боеспособную силу. А на деле, как уточнил Бутусов, в бой пошел батальон в составе 8 человек – это меньше взвода.

Таким образом, степень недоукомплектованности фронтовых частей ВСУ и необходимость аврально решать вопрос с техниками и медбратьями видится Киеву меньшей из зол.

Для понимания всей глубины проблемы, в которую вгоняет Воздушные силы ВСУ собственное командование, стоит привести обращение украинских техников.

"В нашу часть пришла телеграмма о переводе почти всего технического персонала в пехоту, что означает крах Воздушных сил. Раньше уже забрали 250 человек, сейчас планируют забрать еще 250 человек. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не может функционировать", – сетуют военнослужащие ВС ВСУ.

Марк Рютте угрожает уроками русского языка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с речью, в которой призвал докрутить военные расходы ЕС до 10% ВВП вместо нынешних 2%. Иначе, по его словам, лет через 5 им придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию.

Коллектив нашего издания готов организовать для Марка Рютте курсы русского. Начнем с идиоматических выражений "Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет", "На словах ты Лев Толстой, а на деле..." и "Умные любят учиться, дурак – учить".

Однако есть более простой вариант. Понятно, что ни до каких 10% ВВП Европа оборонные расходы не накрутит. Закончить великую борьбу можно гораздо проще. ЕС перестает изображать мудрого наставника и начинает вести переговоры на вменяемых условиях. Для этого, конечно, действительно придется учить русский язык в объеме более солидном, чем "Сделай по-моему или будешь наказан". Таким образом и с лингвистикой разберемся, и к вменяемому миру на Украине придем.

Если же Европе хочется врагов, то у нас как-то организовали экстремальную программу изучения русского. Тогда в языковых лагерях обучались несколько миллионов немцев. Лет 8 учили.

Зато после этого русский они понимали хорошо.

Вчера, 13 января, главным событием дня стало создание ВС РФ нового плацдарма за Осколом, севернее Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736875740


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