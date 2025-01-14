Учитель года из Владивостока Александр Жигжитов, ушедший на СВО, исполняет песню "Мишка"

00:49 15.01.2025

"Нам песня строить и воевать помогает": ушедший на СВО учитель написал музыкальный ответ обругавшим его родителям



14 января 2025

Петр Светов



В декабре в интернете завирусился ролик, в котором мужчина в камуфляже поет под гитару песню, выстроенную как диалог между учителем истории, уходящим на СВО, и отцом его ученицы. Строчки "Меня спросил один родитель: "Зачем вы едете туда? Ведь вы ж историк, вы учитель! И нет почетнее труда", судя по репостам и просмотрам песни "Мишка", мало кого оставили равнодушным. RT отыскал автора-исполнителя, им оказался 58-летний учитель высшей категории, магистр педагогики, победитель регионального конкурса "Учитель года", ветеран труда Александр Жигжитов из Владивостока.



Житель Владивостока Александр Жигжитов (позывной Историк) оставил работу учителя в местной школе и в августе 2024 года уехал на СВО. По его словам, некоторые родители учеников не поняли этого поступка и при встречах пытались, зачастую не выбирая выражений, убедить педагога в ошибочности такого решения. В ответ учитель написал и спел песню, в которой представил один из таких диалогов.



Александра Жигжитова знает весь Владивосток: он не только учил детей истории и географии, но и организовал скаутское движение в городе, ходил со школьниками в походы, экспедиции, занимался с ними спортом. Некоторые ученики поддерживают хорошие отношения с педагогом и после окончания школы: например, Жигжитов стал крестным сына Марины Богатыревой, окончившей школу в 2010-м.



Учитель истории Александр Жигжитов исполняет песню "Мишка"







"В 2004 году Александр Ильич взял классное руководство, и с тех пор мы не расставались. Все праздники, выходные, каникулы мы проводили вместе. Он организовывал невероятное количество мероприятий - на уровне не только класса и школы, но и города, края. Жигжитов проводил различные слеты: туристические, походные, патриотические. То есть это человек неугомонный в хорошем смысле слова", - вспоминает Марина.



По словам собеседницы RT, ни один его поход с детьми не обходился без песен под гитару у костра. "Нам на выпускной он сочинил и спел 12 песен - про каждого ученика. Мы не потерялись, он стал для нас не просто учителем, а большим другом, и я горда, что знаю такого человека", - добавляет она.



Некоторые ученики Жигжитова, вдохновленные его примером, тоже стали педагогами. Так, настоятель храма Владимир Ковальчук рассказывает, что поступил на истфак именно благодаря "доброму учительскому примеру и позитивному складу мышления Александра Ильича".



"Когда я получил профессию, мы совместно подготовили множество мероприятий - от детских лагерей до турпоходов, - говорит Владимир. - Он верующий человек, который не на словах, а на деле доказывает право носить крест на шее, что не может не отражаться на его творчестве и песнях. Регулярно приезжая ко мне в гости, Александр Ильич берет в руки гитару - так и проходят наши веселые вечера. По его возвращении лирические, добродушные песни, возможно, сменятся на минорные, фронтовые: ведь то, что он сейчас переживает, не может быть только внутри, а обязательно вырвется наружу".



