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Учитель года из Владивостока Александр Жигжитов, ушедший на СВО, исполняет песню "Мишка"
00:49 15.01.2025

"Нам песня строить и воевать помогает": ушедший на СВО учитель написал музыкальный ответ обругавшим его родителям

14 января 2025
Петр Светов

В декабре в интернете завирусился ролик, в котором мужчина в камуфляже поет под гитару песню, выстроенную как диалог между учителем истории, уходящим на СВО, и отцом его ученицы. Строчки "Меня спросил один родитель: "Зачем вы едете туда? Ведь вы ж историк, вы учитель! И нет почетнее труда", судя по репостам и просмотрам песни "Мишка", мало кого оставили равнодушным. RT отыскал автора-исполнителя, им оказался 58-летний учитель высшей категории, магистр педагогики, победитель регионального конкурса "Учитель года", ветеран труда Александр Жигжитов из Владивостока.

Житель Владивостока Александр Жигжитов (позывной Историк) оставил работу учителя в местной школе и в августе 2024 года уехал на СВО. По его словам, некоторые родители учеников не поняли этого поступка и при встречах пытались, зачастую не выбирая выражений, убедить педагога в ошибочности такого решения. В ответ учитель написал и спел песню, в которой представил один из таких диалогов.

Александра Жигжитова знает весь Владивосток: он не только учил детей истории и географии, но и организовал скаутское движение в городе, ходил со школьниками в походы, экспедиции, занимался с ними спортом. Некоторые ученики поддерживают хорошие отношения с педагогом и после окончания школы: например, Жигжитов стал крестным сына Марины Богатыревой, окончившей школу в 2010-м.

Учитель истории Александр Жигжитов исполняет песню "Мишка"



"В 2004 году Александр Ильич взял классное руководство, и с тех пор мы не расставались. Все праздники, выходные, каникулы мы проводили вместе. Он организовывал невероятное количество мероприятий - на уровне не только класса и школы, но и города, края. Жигжитов проводил различные слеты: туристические, походные, патриотические. То есть это человек неугомонный в хорошем смысле слова", - вспоминает Марина.

По словам собеседницы RT, ни один его поход с детьми не обходился без песен под гитару у костра. "Нам на выпускной он сочинил и спел 12 песен - про каждого ученика. Мы не потерялись, он стал для нас не просто учителем, а большим другом, и я горда, что знаю такого человека", - добавляет она.

Некоторые ученики Жигжитова, вдохновленные его примером, тоже стали педагогами. Так, настоятель храма Владимир Ковальчук рассказывает, что поступил на истфак именно благодаря "доброму учительскому примеру и позитивному складу мышления Александра Ильича".

"Когда я получил профессию, мы совместно подготовили множество мероприятий - от детских лагерей до турпоходов, - говорит Владимир. - Он верующий человек, который не на словах, а на деле доказывает право носить крест на шее, что не может не отражаться на его творчестве и песнях. Регулярно приезжая ко мне в гости, Александр Ильич берет в руки гитару - так и проходят наши веселые вечера. По его возвращении лирические, добродушные песни, возможно, сменятся на минорные, фронтовые: ведь то, что он сейчас переживает, не может быть только внутри, а обязательно вырвется наружу".



Диалог с отцом

Александр Жигжитов стал директором Пильтунской средней школы сразу после института. В 1995 году произошло землетрясение в Нефтегорске - и молодого учителя направили туда. "Работал там с первого дня. Сначала людей из-под завалов доставали, на третий день, как появилась связь с Охой, меня назначили и. о. директора нефтегорской школы", - рассказывает он о своем педагогическом пути.

Тогда из 3,2 тыс. жителей поселка 2 тыс. погибли. Из 450 учеников школы в живых остались где-то 140, из 46 учителей - 18, погибла директор школы Нина Никифоровна и все ее завучи, вспоминает Жигжитов.

На этой должности Александр проработал почти три месяца. "После ликвидации поселка я уехал в город Лесозаводск Приморского края, где работал учителем физкультуры и истории. Позже переехал во Владивосток, где много лет проработал в православной гимназии. Создал в Приморье следопытский (скаутский) отряд, потом дружину, 20 лет проводил детские скаутские лагеря в Приморье. С 2016 года перешел в обычную среднюю школу, в 2017-м стал учителем года Владивостока", - говорит он.

На СВО Александр решил ехать еще в самом начале операции, но тяжело заболела мама, и он был вынужден остаться. Пока она восстанавливалась после инсульта и перелома шейки бедра, педагог организовал курсы начальной военной подготовки для добровольцев в Приморье. А в августе 2024-го отправился на учебный полигон, а затем к месту военной службы.



"Сначала был на Брянщине, потом под Курском. Работаю фельдшером во взводе эвакуации в добровольческом отряде "Тигр". Оказываю первую помощь и вывожу раненых в госпиталь. В сентябре мы рыли блиндажи на границе Брянщины, чтобы, если ВСУ пойдут в прорыв, как на Курск, удержать неприятеля у границы. Там песню и написал. Я не представляю себя без песен, и здесь тоже я бы не смог без нее. Нам песня строить и воевать помогает", - поясняет собеседник RT.

По словам Жигжитова, диалог в песне - это не выдумка, такой разговор действительно состоялся. "Июль 2024-го. Владивосток. Ресторан "Шатер". Выпускной моего класса. Шум, радость, веселые конкурсы. В перерыве на улице подходит отец одного из моих выпускников и горячо благодарит за воспитание сына, говорит, какой я прекрасный учитель, и приглашает в августе пойти с ними на сплав по реке (я много лет занимаюсь водным спортом и сплавами по рекам). Я говорю, что, к сожалению, не смогу, потому что в августе ухожу на СВО", - вспоминает Александр.

"Он меняется в лице, пытается сначала совладать с собой, потом убедить меня в ошибочности моего решения. Потом холодным голосом говорит: "Я бы с вами в один окоп не пошел!" На что я ему и сказал: "Будьте здоровы и счастливы не со мной в окопе", - рассказывает Жигжитов.

Как видео с исполнением "Мишки" попало в сеть, Жигжитов не знает, но радуется, что песня получила столь широкий отклик. "Наверное, сначала кто-то из наших своим близким переслал, а потом уже лавинообразно пошло. Я рад, что столько добрых, позитивных, поддерживающих комментариев пишут. Значит, отзывается, значит, есть большое число людей, кто думает так же", - резюмирует собеседник RT.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736891340


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