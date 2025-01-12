Шасси для Америки: Россия променяла "Суперджеты" на Boeing

01:03 15.01.2025

Константин Смирнов: Военные самолеты мы делаем лучше всех, а с пассажирскими лайнерами есть вопросы



Михаил Зубов

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Константин Смирнов



Российский авиапром всерьез взялся за производство американских самолетов семейства Boeing. Как сообщает таможня США, в 2024 году экспорт российских деталей для американских самолетов вырос в 1,6 раза.



Самыми востребованными для американских самолетов оказались российские стойки шасси. Это и не удивительно. Данные элементы шасси делаются из уникального сплава титана и никеля, рецептура которого известна только металлургам из Норильска.



Но возникает вопрос: почему промышленность России помогает делать американские самолеты, но производство российских самолетов буксует. Мы не видим на авиалиниях новых "Суперджетов", "Тушек", "Илов".



О том, почему Россия вкладывается в американские самолеты, но никак не может наладить производство своих собственных - "Свободной Прессе" рассказал независимый экономический обозреватель Константин Смирнов.



- Говорить о том, что Россия не делает свои самолеты, - не верно. Я не выдам большой военной тайны, если скажу, что в 2024 году Россия построила более, чем 200 самолетов. Но все эти две сотни - самолеты военного назначения.



"СП": А где гражданские самолеты - для пассажиров?



- Вы вот пройдите по "авиационному кварталу" в городе Комсомольск-на-Амуре. Два авиационных завода там разделены обычной проезжей частью. Если идти с юга, то справа военный завод, а слева - гражданский, и расстояние между ними - 30 метров.



Но разница - большая. Военный самолет имеет право упасть и разбиться. У самолета, который перевозит пассажиров, нет права упасть. Поэтому военные самолеты делаются быстро. Гражданские - долго.



Поэтому до тех пор, пока у нас нет довольно надежного своего самолета - лучше мы будем делать запчасти для Boeing. Пока полетаем на американском.



Придет время, когда "Суперджет" и МС-21 докажут свою надежность. И в том же Комсомольске-на-Амуре (слева от светофора) их сделают столько, сколько нужно.



"СП": Чем американские гражданские лайнеры лучше российских?



- Я несколько раз был в сборочных цехах Boeing, которые расположены в городе Сиэтл. В 1995 году я там обратил внимание, что на готовом самолете отсек для чемоданов (над головами пассажиров) не смонтирован.



Создатели лайнера рассказали мне, что этот "чемоданный модуль" является проблемой самолета. Поэтому самолет не уйдет в эксплуатацию, пока полку не сделают.



Они выставили на тендер заказ: кто им сделает эти полки в самолет для личного груза. Через некоторое время я узнал, что конкурс выиграло предприятие из России. И все самолеты Boeing с тех пор так до сего дня и летают с багажными полками для чемоданов, сконструированными в России.



Строители самолетов в США уделяют внимание каждой мелочи.



Важно, что производители американских самолетов тщательно прорабатывают каждую деталь, а не только хвост и крылья. Над туалетами в американских самолетах вся Япония 30 лет работала, чтобы в эти туалеты было удобно ходить пассажирам в ходе полета.



А у России пока - хвост и крылья. А это устраивает только военных летчиков, но не пассажиров.



"СП": Говорят, что отечественные двигатели для лайнеров не надежны.



- Я думаю, что эти двигатели надежны, но в России высокие требования. Чтобы пройти сертификацию - двигатель должен провести в условиях полета несколько тысяч часов. Просто наши новые двигатели еще столько не налетали.



"СП": Запад обложил российский авиапром санкциями. А почему мы до сих пор делаем запчасти для западных самолетов?



- Санкции закончатся, а наше дело - не потерять технологии. Мы работаем не только с Западом, но и с Китаем - над тем, чтобы возобновить производство Ил-96. Это - большой самолет, много таких не нужно. Достаточно производить 4 штуки в год.



Пойдет в серию пассажирская версия Ту-214. Производство этих самолетов уже возобновили в Казани, но пока их делают не для пассажиров, а для других целей.