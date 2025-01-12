 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.01.2025
01:10  Эксперт объяснил причины подписания США договора о партнерстве с Арменией
01:06  Первая "пятилетка Мишустина" позволяет уверенно смотреть в бушующее будущее, - Михаил Делягин
01:03  Шасси для Америки: Россия променяла "Суперджеты" на Boeing
00:49  Учитель года из Владивостока Александр Жигжитов, ушедший на СВО, исполняет песню "Мишка"
Вторник, 14.01.2025
20:29  ВС РФ выбили ВСУ из главного узла обороны в Часовом Яре
20:19  ГКНБ Кыргызстана: Государству возвращен незаконно приватизированный в Сокулуке зерноток стоимостью 331,4 млн сомов
20:14  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на саммите в Абу-Даби

20:09  Началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025 в Харбине. Открытие 7 февраля
19:52  Посол Туркменистана Ильяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Ирана
19:49  Кризис в небе: что не так с авиацией Казахстана, - Жулдыз Жапарова
19:46  "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" открылась в ОАЭ. Участвуют президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
16:12  Лавров: черные ящики самолета AZAL не подтверждают тиражируемую в СМИ версию катастрофы
16:02  WP: Трамп подал идею, как сделать Россию и Китай снова великими
15:51  "Гуаньча": "что нужно России - предоставит Китай". Политика Запада ни на что не влияет
11:19  Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости
11:14  Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных
11:01  Удастся ли официальному Кабулу добиться общеафганской идентичности
10:50  Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
10:49  Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
10:43  Инфляция в Кыргызстане в 2024 году составила 6,3%
10:35  Казахстан. На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря
03:05  Правый поворот: Россия вновь идет своим путем, - Виктория Никифорова
01:43  В аэропорту Ташкента установили котодомики
00:59  ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска
00:49  Проект глубинного государства "Опиум для народа", - Валентин Катасонов
00:38  Венгрия назвала атаку Киева на "Турецкий поток" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии
00:34  Президент Узбекистана обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику
Понедельник, 13.01.2025
23:26  Курская область России: границы, административное деление (справка)
22:47  Military TV: российская армия методично уничтожает западную военную технику
15:59  Команда Трампа атакует либеральную Европу
15:42  Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей. Половина пришлась на Киргизию, РФ и Узбекистан
15:39  Депутаты Жогорку Кенеша предлагает запретить в Кыргызстане доступ к порнографическим сайтам
15:36  Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок
15:33  Ташкентский метрополитен получил еще три поезда из России
15:26  В Молдове задержан бывший советник президента Кыргызстана Айдар Халиков за особо крупное мошенничество
15:24  CNN: Москва стремится к полной победе. Трамп не решит быстро вопрос Украины
14:26  Кыргызстан занял 105-е место в мировом рейтинге военной мощи: в чем его слабые стороны
13:44  Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун"
13:28  Афганистан предлагает России организовать транзит сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии
13:02  Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 20% за неполный 2024 год
12:58  В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид" - главный ваххабитский магнум опус
12:50  Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности "второго Туркменбаши"
12:48  Казахстан. В северной части Аральского моря увеличился объем воды
12:45  Таджикистан признали страной с самым неразвитым электронным правительством в ЦА
12:42  Президент Кыргызстана подписал Указ о легализации ввезенных автотранспортных средств
12:38  Парламент Узбекистана обсуждает расширение Самарканда
12:36  Про институты. На чем основан успех западной цивилизации? - Данияр Ашимбаев
02:53  Попытка прорыва ВСУ в Курской области обернулась новыми успехами ВС РФ
00:26  Англичане фантазируют на тему: Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?
Воскресенье, 12.01.2025
23:16  Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:02  Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шасси для Америки: Россия променяла "Суперджеты" на Boeing
01:03 15.01.2025

Константин Смирнов: Военные самолеты мы делаем лучше всех, а с пассажирскими лайнерами есть вопросы

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Константин Смирнов

Российский авиапром всерьез взялся за производство американских самолетов семейства Boeing. Как сообщает таможня США, в 2024 году экспорт российских деталей для американских самолетов вырос в 1,6 раза.

Самыми востребованными для американских самолетов оказались российские стойки шасси. Это и не удивительно. Данные элементы шасси делаются из уникального сплава титана и никеля, рецептура которого известна только металлургам из Норильска.

Но возникает вопрос: почему промышленность России помогает делать американские самолеты, но производство российских самолетов буксует. Мы не видим на авиалиниях новых "Суперджетов", "Тушек", "Илов".

О том, почему Россия вкладывается в американские самолеты, но никак не может наладить производство своих собственных - "Свободной Прессе" рассказал независимый экономический обозреватель Константин Смирнов.

- Говорить о том, что Россия не делает свои самолеты, - не верно. Я не выдам большой военной тайны, если скажу, что в 2024 году Россия построила более, чем 200 самолетов. Но все эти две сотни - самолеты военного назначения.

"СП": А где гражданские самолеты - для пассажиров?

- Вы вот пройдите по "авиационному кварталу" в городе Комсомольск-на-Амуре. Два авиационных завода там разделены обычной проезжей частью. Если идти с юга, то справа военный завод, а слева - гражданский, и расстояние между ними - 30 метров.

Но разница - большая. Военный самолет имеет право упасть и разбиться. У самолета, который перевозит пассажиров, нет права упасть. Поэтому военные самолеты делаются быстро. Гражданские - долго.

Поэтому до тех пор, пока у нас нет довольно надежного своего самолета - лучше мы будем делать запчасти для Boeing. Пока полетаем на американском.

Придет время, когда "Суперджет" и МС-21 докажут свою надежность. И в том же Комсомольске-на-Амуре (слева от светофора) их сделают столько, сколько нужно.

"СП": Чем американские гражданские лайнеры лучше российских?

- Я несколько раз был в сборочных цехах Boeing, которые расположены в городе Сиэтл. В 1995 году я там обратил внимание, что на готовом самолете отсек для чемоданов (над головами пассажиров) не смонтирован.

Создатели лайнера рассказали мне, что этот "чемоданный модуль" является проблемой самолета. Поэтому самолет не уйдет в эксплуатацию, пока полку не сделают.

Они выставили на тендер заказ: кто им сделает эти полки в самолет для личного груза. Через некоторое время я узнал, что конкурс выиграло предприятие из России. И все самолеты Boeing с тех пор так до сего дня и летают с багажными полками для чемоданов, сконструированными в России.

Строители самолетов в США уделяют внимание каждой мелочи.

Важно, что производители американских самолетов тщательно прорабатывают каждую деталь, а не только хвост и крылья. Над туалетами в американских самолетах вся Япония 30 лет работала, чтобы в эти туалеты было удобно ходить пассажирам в ходе полета.

А у России пока - хвост и крылья. А это устраивает только военных летчиков, но не пассажиров.

"СП": Говорят, что отечественные двигатели для лайнеров не надежны.

- Я думаю, что эти двигатели надежны, но в России высокие требования. Чтобы пройти сертификацию - двигатель должен провести в условиях полета несколько тысяч часов. Просто наши новые двигатели еще столько не налетали.

"СП": Запад обложил российский авиапром санкциями. А почему мы до сих пор делаем запчасти для западных самолетов?

- Санкции закончатся, а наше дело - не потерять технологии. Мы работаем не только с Западом, но и с Китаем - над тем, чтобы возобновить производство Ил-96. Это - большой самолет, много таких не нужно. Достаточно производить 4 штуки в год.

Пойдет в серию пассажирская версия Ту-214. Производство этих самолетов уже возобновили в Казани, но пока их делают не для пассажиров, а для других целей.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736892180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателями Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Проблемы экологии и питьевой воды обсудил Спикер Мажилиса с жителями Улытау
- МВД подвело итоги года: в 2025 году акцент на профилактику
- Кадровые перестановки
- Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
- Рабочий график главы государства
- Открытие четвертого сезона Школы аналитики при Сенате состоялось в Астане
- Откуда берутся экономисты с дефицитом идей?
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  