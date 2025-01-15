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Эксперт объяснил причины подписания США договора о партнерстве с Арменией
01:10 15.01.2025

Подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США стоит рассматривать как попытки Вашинтогна закрепиться на Южном Кавказе, заявил "Известиям" заведующий кафедрой Зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.

"Интерес США в заключении соглашения с Арменией, по всей видимости, обусловлен стремлением закрепить итоги курса администрации Джо Байдена на южнокавказском направлении. Будет ли новая администрация Белого дома продолжать эту линию - пока вопрос открытый", - сказал он.

Так, подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на отдаление Еревана от Москвы, добавил эксперт.

"Стоит ждать дальнейшего дрейфа Еревана в сторону евроатлантических структур в ущерб евразийским многосторонним проектам", - сказал он.

14 января Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":

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Горный караул: что меняет подписание стратегического партнерства между США и Арменией
Документ не подразумевает предоставление Еревану существенных гарантий безопасности

Елизавета Борисенко
15 января 2025

Подписание документа о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном стоит рассматривать как попытки США закрепиться на Южном Кавказе, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Белый дом приостановил партнерство с Грузией, поэтому Армения станет единственной страной в регионе, с кем у Штатов будет действовать подобное соглашение. Американцы не обеспечат стране такие же гарантии безопасности, как тому же Израилю. При этом сближение с США так или иначе отразится на отношениях Еревана и Москвы, несмотря на то, что Армения все еще остается членом ОДКБ. Чем может обернуться для республики подобное сближение с Вашингтоном - в материале "Известий".

США пытаются усилить влияние на Южном Кавказе

Уходящая администрация Джо Байдена стремится напоследок усилить раскол в отношениях России с ее ближайшими союзниками. 14 января в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве США и Армении. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будет создана специальная комиссия, а партнерство предоставляет целый круг возможностей для расширения взаимодействия по ряду направлений, среди которых экономика, оборона, безопасность, демократия. Подготовка к заключению соглашения началась около полугода назад. Так, в июне прошлого года состоялось специальное заседание, по итогам которого правительства двух стран приняли совместное заявление о планах повысить диалог до уровня стратегического партнерства.

Главный пункт документа касается военного сотрудничества. Ожидается, что американская сторона возьмет на себя обязательство помочь с модернизацией оборонных систем, организовать учения и "предоставить Еревану более прочные инструменты для защиты суверенитета". Республика теперь станет единственной страной в южнокавказском регионе, с кем у США будет действовать подобное соглашение. В ноябре Вашингтон приостановил стратегический диалог с Грузией.

- Интерес США в заключении соглашения с Арменией, по всей видимости, обусловлен стремлением закрепить итоги курса администрации Джо Байдена на южнокавказском направлении. Будет ли новая администрация Белого дома продолжать эту линию - пока вопрос открытый, - заявил в разговоре с "Известиями" заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.

Стоит отметить, что новое соглашение носит скорее политический характер - серьезных обязательств перед Ереваном Вашингтон брать на себя не собирается. Оно предполагает, что Армения будет получать помощь от США в военных и экономических реформах, но это не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт. Иными словами, документ не подразумевает предоставление Армении гарантий безопасности на том же уровне, который имеется, к примеру, между США и Израилем или США и Украиной.

- Решающее значение для укрепления сотрудничества США и Армении будут иметь четыре столпа: демократические институты, экономика, энергетика и безопасность. Соглашение о стратегическом партнерстве призвано систематизировать взаимодействие двух стран, наделить сотрудничество новыми компонентами, внести необходимые корректировки в уже действующие программы, - заявил "Известиям" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. - Кроме того, это означает, что армянские официальные лица будут находиться в постоянном контакте с американскими партнерами, сохраняя в фокусе реализацию и запуск новых совместных программ.

Друзья по расчету: к чему приведет сближение Армении с США и ЕС
Ереван продолжает налаживать отношения с Западом

В России тем не менее настороженно относятся к действиям армянских властей. 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Армении должно решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к ЕС и США.

- Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорит Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно: страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями, - сказал он, отвечая на вопрос, как сближение Армении с Западом может повлиять на безопасность в регионе.

Как документ повлияет на отношения с Россией

Переход Армении в разряд стратегического партнера США вызывает обеспокоенность относительно последствий для региональной динамики на Южном Кавказе, особенно в отношениях с Россией. Это партнерство ассоциируется с недружественными шагами по отношению к России, хотя в Кремле не раз подчеркивали, что Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, включая Штаты. Впрочем, опасения, что подписание документа существенно охладит отношения с Москвой, вполне справедливы.

- Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на отдаление Еревана от Москвы, - отмечает Дмитрий Сидоров. - Стоит ждать дальнейшего дрейфа Еревана в сторону евроатлантических структур в ущерб евразийским многосторонним проектам.

При этом позиция Армении касательно участия в ОБКБ уже практически год остается прежней. В республике все еще не рассматривают ее выход из организации, сообщали в ноябре "Известиям" в парламенте страны. Также, несмотря на укрепление отношений с Западом, армянские власти заявляли, что не собираются выходить из ЕАЭС. Однако сближение Еревана с Вашингтоном так или иначе может повлиять на сотрудничество с Москвой, полагают эксперты. Как минимум стоит учитывать, что в Гюмри и Ереване с 1995 года располагаются два гарнизона российской военной базы. Согласно договоренностям от 2010-го, она будет находиться на территории республики до 2044-го.

Кроме того, у Еревана в случае охлаждения отношений с Москвой могут еще больше осложниться контакты и с Баку, считает Тигран Мелоян.

- Усложняет положение Армении и сохраняющаяся напряженность между Западом и Грузией, где последняя - единственная точка входа, откуда в случае военной эскалации между Ереваном и Баку могут идти поставки военной помощи Армении со стороны НАТО, - отметил он.

"Россия привержена обязательствам по обеспечению безопасности Армении"
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин - об участии республики в ОДКБ, ее торговых перспективах и урегулировании отношений с Баку

Стоит отметить, что Россия - ключевой военно-политический партнер Армении, который гарантирует ее безопасность в том числе по линии ОДКБ и в рамках двусторонних соглашений. Политолог Андрей Суздальцев также подчеркивает, что РФ - важнейший экономический партнер Еревана.

- Нам не следует впадать в панику, поддаваться на провокации. Нам надо понимать, что за нами сила. Экономика России больше армянской более чем в 100 раз, - заявил эксперт в разговоре с "Известиями". - Но и Россия заинтересована в Армении, во-первых, в военно-стратегических вопросах. Во-вторых, она своего рода наше окно на Ближний Восток - рядом с Арменией Турция, Ирак, Иран и так далее.

Впрочем, подписание документа о стратегическом сотрудничестве со Штатами можно рассматривать и как желание Пашиняна продемонстрировать населению Армении, что на выбранном им пути развития страны он добивается прогресса, считает Дмитрий Сидоров. К слову, ранее в республике неоднократно проходили протесты с требованием отставки премьера. А в ноябре глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян заявил, что по последнему соцопросу почти 58% участников выразили недовольство работой действующего премьера.

Источник - Известия
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