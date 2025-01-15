Эксперт объяснил причины подписания США договора о партнерстве с Арменией

01:10 15.01.2025 Подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США стоит рассматривать как попытки Вашинтогна закрепиться на Южном Кавказе, заявил "Известиям" заведующий кафедрой Зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.



"Интерес США в заключении соглашения с Арменией, по всей видимости, обусловлен стремлением закрепить итоги курса администрации Джо Байдена на южнокавказском направлении. Будет ли новая администрация Белого дома продолжать эту линию - пока вопрос открытый", - сказал он.



Так, подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на отдаление Еревана от Москвы, добавил эксперт.



"Стоит ждать дальнейшего дрейфа Еревана в сторону евроатлантических структур в ущерб евразийским многосторонним проектам", - сказал он.



14 января Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":



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Горный караул: что меняет подписание стратегического партнерства между США и Арменией

Документ не подразумевает предоставление Еревану существенных гарантий безопасности



Елизавета Борисенко

15 января 2025



Подписание документа о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном стоит рассматривать как попытки США закрепиться на Южном Кавказе, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Белый дом приостановил партнерство с Грузией, поэтому Армения станет единственной страной в регионе, с кем у Штатов будет действовать подобное соглашение. Американцы не обеспечат стране такие же гарантии безопасности, как тому же Израилю. При этом сближение с США так или иначе отразится на отношениях Еревана и Москвы, несмотря на то, что Армения все еще остается членом ОДКБ. Чем может обернуться для республики подобное сближение с Вашингтоном - в материале "Известий".



США пытаются усилить влияние на Южном Кавказе



Уходящая администрация Джо Байдена стремится напоследок усилить раскол в отношениях России с ее ближайшими союзниками. 14 января в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве США и Армении. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будет создана специальная комиссия, а партнерство предоставляет целый круг возможностей для расширения взаимодействия по ряду направлений, среди которых экономика, оборона, безопасность, демократия. Подготовка к заключению соглашения началась около полугода назад. Так, в июне прошлого года состоялось специальное заседание, по итогам которого правительства двух стран приняли совместное заявление о планах повысить диалог до уровня стратегического партнерства.



Главный пункт документа касается военного сотрудничества. Ожидается, что американская сторона возьмет на себя обязательство помочь с модернизацией оборонных систем, организовать учения и "предоставить Еревану более прочные инструменты для защиты суверенитета". Республика теперь станет единственной страной в южнокавказском регионе, с кем у США будет действовать подобное соглашение. В ноябре Вашингтон приостановил стратегический диалог с Грузией.



- Интерес США в заключении соглашения с Арменией, по всей видимости, обусловлен стремлением закрепить итоги курса администрации Джо Байдена на южнокавказском направлении. Будет ли новая администрация Белого дома продолжать эту линию - пока вопрос открытый, - заявил в разговоре с "Известиями" заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.



Стоит отметить, что новое соглашение носит скорее политический характер - серьезных обязательств перед Ереваном Вашингтон брать на себя не собирается. Оно предполагает, что Армения будет получать помощь от США в военных и экономических реформах, но это не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт. Иными словами, документ не подразумевает предоставление Армении гарантий безопасности на том же уровне, который имеется, к примеру, между США и Израилем или США и Украиной.



- Решающее значение для укрепления сотрудничества США и Армении будут иметь четыре столпа: демократические институты, экономика, энергетика и безопасность. Соглашение о стратегическом партнерстве призвано систематизировать взаимодействие двух стран, наделить сотрудничество новыми компонентами, внести необходимые корректировки в уже действующие программы, - заявил "Известиям" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. - Кроме того, это означает, что армянские официальные лица будут находиться в постоянном контакте с американскими партнерами, сохраняя в фокусе реализацию и запуск новых совместных программ.



Друзья по расчету: к чему приведет сближение Армении с США и ЕС

Ереван продолжает налаживать отношения с Западом



В России тем не менее настороженно относятся к действиям армянских властей. 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Армении должно решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к ЕС и США.



- Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорит Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно: страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями, - сказал он, отвечая на вопрос, как сближение Армении с Западом может повлиять на безопасность в регионе.



Как документ повлияет на отношения с Россией



Переход Армении в разряд стратегического партнера США вызывает обеспокоенность относительно последствий для региональной динамики на Южном Кавказе, особенно в отношениях с Россией. Это партнерство ассоциируется с недружественными шагами по отношению к России, хотя в Кремле не раз подчеркивали, что Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, включая Штаты. Впрочем, опасения, что подписание документа существенно охладит отношения с Москвой, вполне справедливы.



- Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на отдаление Еревана от Москвы, - отмечает Дмитрий Сидоров. - Стоит ждать дальнейшего дрейфа Еревана в сторону евроатлантических структур в ущерб евразийским многосторонним проектам.



При этом позиция Армении касательно участия в ОБКБ уже практически год остается прежней. В республике все еще не рассматривают ее выход из организации, сообщали в ноябре "Известиям" в парламенте страны. Также, несмотря на укрепление отношений с Западом, армянские власти заявляли, что не собираются выходить из ЕАЭС. Однако сближение Еревана с Вашингтоном так или иначе может повлиять на сотрудничество с Москвой, полагают эксперты. Как минимум стоит учитывать, что в Гюмри и Ереване с 1995 года располагаются два гарнизона российской военной базы. Согласно договоренностям от 2010-го, она будет находиться на территории республики до 2044-го.



Кроме того, у Еревана в случае охлаждения отношений с Москвой могут еще больше осложниться контакты и с Баку, считает Тигран Мелоян.



- Усложняет положение Армении и сохраняющаяся напряженность между Западом и Грузией, где последняя - единственная точка входа, откуда в случае военной эскалации между Ереваном и Баку могут идти поставки военной помощи Армении со стороны НАТО, - отметил он.



"Россия привержена обязательствам по обеспечению безопасности Армении"

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин - об участии республики в ОДКБ, ее торговых перспективах и урегулировании отношений с Баку



Стоит отметить, что Россия - ключевой военно-политический партнер Армении, который гарантирует ее безопасность в том числе по линии ОДКБ и в рамках двусторонних соглашений. Политолог Андрей Суздальцев также подчеркивает, что РФ - важнейший экономический партнер Еревана.



- Нам не следует впадать в панику, поддаваться на провокации. Нам надо понимать, что за нами сила. Экономика России больше армянской более чем в 100 раз, - заявил эксперт в разговоре с "Известиями". - Но и Россия заинтересована в Армении, во-первых, в военно-стратегических вопросах. Во-вторых, она своего рода наше окно на Ближний Восток - рядом с Арменией Турция, Ирак, Иран и так далее.



Впрочем, подписание документа о стратегическом сотрудничестве со Штатами можно рассматривать и как желание Пашиняна продемонстрировать населению Армении, что на выбранном им пути развития страны он добивается прогресса, считает Дмитрий Сидоров. К слову, ранее в республике неоднократно проходили протесты с требованием отставки премьера. А в ноябре глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян заявил, что по последнему соцопросу почти 58% участников выразили недовольство работой действующего премьера. Источник - Известия

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