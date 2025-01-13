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Депутаты Узбекистана одобрили расширение Самарканда и строительство 6 км надземного метро
01:20 15.01.2025

Площадь Самарканда увеличится на 413 га, там планируется построить надземное метро

Депутаты Узбекистана одобрили расширение площади Самарканда за счет территорий Самаркандского и Акдарьинского районов для делового центра и жилого массива "Ширин". Там планируется построить надземное метро протяженностью 6 км, 254 многоэтажных домов, 19 бизнес-центров и другие объекты.

Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 14 января приняла постановление о расширении площади Самарканда, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект документа представил (видео) депутат Равшан Мамутов. Территория города будет увеличена на 413 гектаров за счет Самаркандского и Акдарьинского районов.



На заседании отмечалось, что в Самарканде осуществляется ряд мероприятий по улучшению архитектурного облика города, повышению его привлекательности для иностранных и местных инвесторов, эффективного использования туристического потенциала региона, ускоренного развития современной бизнес-, финансовой и туристической инфраструктуры, а также повышению качества и расширения спектра сервисных услуг.

Согласно постановлению президента, создана дирекция строительства современного делового центра и жилого массива "Ширин" на период 2023-2030 годов и начата работа в этом направлении.

По предложению Кабинета министров планируется включить в состав города 170 гектаров территории Самаркандского района и 243 гектара территории Акдарьинского района, отметил депутат.

Отмечается, что проект постановления обсудили в махаллях, кенгашах Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов, а также в областном кенгаше. Были утверждены картографическая схема и классификация границ. Кроме того, проектом правительству поручено системно реализовать комплексные меры для выполнения поставленных задач.

Как сообщил депутат, согласно изменениям границ районов и города, территория делового центра "Ширин" будет увеличена с 252 га до 665 га, где по утвержденному мастер-плану будут построены:

- 254 многоквартирных дома с 60 тысячью квартирами на 180 тысяч человек;
- 19 бизнес-центров;
- 45 объектов социальной сферы;
- 89 развлекательных и торговых комплексов, включая открытые и закрытые водные сооружения, спортивные комплексы, гостиницы и другие;
- исторический городок;

Помимо этого, запланировано строительство:

- 112 км внутренних дорог, пешеходных и велосипедных дорожек;
- 6 км надземного метро;
- 2 крупных моста;
- 7,2 км тоннелей для внутренних коммуникаций;
- 180 км трубопроводов;
- 14 км каналов и многочисленных ирригационных сооружений.

По словам Равшана Мамутова, сейчас ведется работа по созданию инфраструктуры городка, где уже продано 19 га земель через аукцион. Там началось строительство международного университета, частной школы, детского сада и жилых домов.

На территории зарегистрировано свыше 3000 жилых и нежилых объектов, которые планируется изъять для общественных нужд. Депутат заявил, что на первом этапе собственникам выплачена компенсация в 300 млрд сумов. По его словам, 105 незаконных объектов были снесены по согласованию с собственниками, а по 402 объектам ведутся переговоры.

Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам капитального строительства, связи, коммунального хозяйства, экологии и озеленения Акмал Шукуров сообщил, что на массиве также планируется построить "достаточное количество социальных объектов" - 15 школ, 17 детских садов, 5 поликлиник (3 государственных и 2 частных), станция переливания крови и центр скорой медицинской помощи, IT-парк, вуз, Центр молодежи, художественный музей и другие.

133 депутатов проголосовали "за", 1 выступил против, 4 не голосовали.

В 2021 году президент сообщил, что для превращения Самарканда в город-миллионник его площадь расширят на 18 тысяч га и поэтапно создадут в нем пять районов. Административный центр Самаркандской области планируется перевести в поселок Гулобод.

В июне 2023 года президенту представили проект массива "Ширин", который расположится недалеко от аэропорта Самарканда на берегу реки Зарафшан. Изначально планировалось выделить территорию 389 га, но сейчас она расширяется.

В июле того года Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о строительстве массива "Ширин". Для дирекции строительства должны были выделить револьверные кредиты в нацвалюте на 100 млн долларов со сроком на семь лет. Она также получила 100 млрд сумов для выплат компенсаций за сносы недвижмости на территории будущего массива. Кроме того, ей выделили 150 млрд сумов беспроцентного займа на возмещение убытков, причиненных юрлицам и гражданам, а также строительство инфраструктурных и социальных объектов.

Источник - Газета.uz
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