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Очередная "цветная"? В Монголии, как и в декабре 2022-го, снова неспокойно, - Валерий Бурт
01:27 15.01.2025

Очередная "цветная"?
В Монголии, как и в декабре 2022-го, снова неспокойно

Валерий Бурт
14.01.2025

В центре Улан-Батора уже несколько дней проходят демонстрации против действий руководства страны, которое по мнению манифестантов установило непомерно высокие налоги, не предпринимает должных усилий в борьбе с бедностью, безработицей, растущим загрязнением воздуха. Демонстранты отправили в парламент петицию с требованием отправить правительство в отставку.

Когда-то подобное "мероприятие" выглядело бы понятным и логичным – граждане вышли на улицы в борьбе за свои попранные права. История знает множество таких случаев . Но сейчас другие времена. После серии "оранжевых" революций в Узбекистане, на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Грузии и других странах, акция представляется очередным политическим спектаклем, направленным на дестабилизацию обстановки в стране, смену власти и изменение политического курса.

В Монголии подобное кажется очевидным. Партия "Альянс свободы", затеявшая весь этот шум, не скрывает своей антироссийской направленности, ее идеологи требуют от руководства страны прекращения всех контактов с Москвой, восстановления визового режима с РФ. Спасением для страны они видят полную переориентацию на США и другие страны Запада.

монг..jpgЕсли ситуация в трехмиллионной Монголии будет усугубляться, то может отозваться политическим землетрясением на территории КНР, а именно во Внутренней Монголии, где проживает более шести миллионов монголов. Дестабилизаторы явно делают расчет на ухудшение отношений между КНР и МНР и свертывание экономического сотрудничества между двумя странами. Сейчас же Китай – главный торговый партнер Монголии.

Вряд ли можно сомневаться в том, что действия упомянутой партии координируются и оплачиваются из-за рубежа. Все знакомо и понятно. Цель зарубежных теневых игроков – максимально усилить свое влияние в стране, в недрах которой таятся ценнейшие полезные ископаемые – медь, олово, кобальт, молибден, вольфрам, золото, уран. При этом необходимо как можно сильнее ослабить Россию – не только изгнать из региона, но и поджечь ее ближайшие рубежи.

Злобное ворчание на Западе вызвал визит в Монголию в сентябре прошлого года Владимира Путина, где его встретили с воинскими почестями. Его вояж показал, что Россия по-прежнему вызывает симпатии у монголов, навеял воспоминания о временах социализма, когда обе страны были связаны крепкими узами дружбы и сотрудничества.

При содействии специалистов из СССР в Монгольской народной республике строились жилые кварталы, возводились заводы, фабрики, прокладывались дороги. Москва поставляла соседям энергоносители, технику, товары массового потребления. В МНР действовала система высшего и среднего образования, заимствованная в Советском Союзе. В 60-80-е годы более половины государственного бюджета страны составляло советское кредитование.

В тяжелые и трагические годы Великой Отечественной народ Монголии первым в мире пришел на помощь СССР и продолжал это делать на протяжении всей войны. Это был настоящий, преданный союзник, который скромно, не афишируя своих огромных усилий, оказывал СССР серьезную поддержку в ущерб собственным запросам. Об этом уместно вспомнить в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы.

…Сегодня Москва поставляет Улан-Батору большую часть электроэнергии и обеспечивает партнеров значительным количеством бензина и дизельного топлива.

В первой половине нынешнего года Россия и Монголия могут подписать соглашение о строительстве атомной станции малой мощности неподалеку от Нового Каракорума – новой столицы государства. Подготовлена и прошла государственную экспертизу проектная документация газопровода "Союз Восток". Обе стороны готовятся к началу строительных работ.

РФ, как и раньше, экспортирует в МНР минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, металл, текстиль, обувь и многое другое.

В августе прошлого года в Восточном аймаке Монголии, недалеко от мест сражений 1939 года на реке Халхин-Гол состоялись очередные российско-монгольские военные учения "Селенга-2024", которые проходят с 2008 года. Стоит подчеркнуть, что Россия еще с советских времен вносит весомый вклад в подготовку кадров для вооруженных сил Монголии. В военных образовательных учреждениях РФ обучается более 300 монгольских военнослужащих. Юноши из этой страны проходят обучение в Кызылском президентском кадетском училище в Республике Тыва.

Это только небольшая часть примеров сотрудничества двух стран, которое продолжает развиваться. И конечно, активность Москвы вызывает активное недовольство у ее недоброжелателей, страстно желающих самим хозяйничать в этом перспективном регионе.

…Да, события в Монголии напоминают те, что произошли в декабре 2022 года, хотя манифестации произошли по другой причине – из-за коррупционного скандала, связанного с хищением экспортного топлива на сумму в 44 триллиона тугриков или 12,9 миллиардов долларов.

Многочисленные манифестанты скандировала лозунги с требованием отставки парламента и правительства, требовали "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров". В 2022-м они, как и на днях, пытались взять штурмом здание Дворца правительства, но натолкнулись на жесткий отпор силовиков.

Руководство страны – во всяком случае, внешне – согласилось с тем, что кризис действительно назрел и необходимо разобраться в ворохе проблем. Была создана специальная комиссия из представителей власти и протестующих. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил: "Мы должны дать объективную оценку ситуации, взяв на себя строгую юридическую ответственность".

Было задержано несколько человек, однако есть основания полагать, что основная часть коррупционного айсберга так и осталась "под водой".

Что же касается протестующих, то они, как говорится, выпустили пар и разошлись. В Улан-Баторе и других городах Монголии даже не пришлось вводить режим чрезвычайного положения. Были запрещены только митинги.

В 2022 году, анализируя бурные события, многие отмечали, что протестующие действовали организованно, похоже, по каким-то указаниям. Впрочем, логично предположить, что они поступали из США, которые на организации цветных революций основательно набили руку. И возможно, Монголия – очередная страна, на которой они решили "попрактиковаться".

Не исключено, что на сей раз радикалы, также действующие слаженно, при поддержке извне намерены добиться своих целей. Руководители партии "Альянс свободы" предупредили, что никаких диалогов и переговоров с правительством проводить не будут, и "протест продолжится до тех пор, пока цель не будет достигнута".

Специально для "Столетия"

Источник - Столетие
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