Мятеж или революция? Глобальному Югу пора определяться, - Алексей Белов

13:21 15.01.2025

Что делать тем, кто не желает становиться колонией американского империализма?



15.01.2025 | Алексей БЕЛОВ



"Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе".

Джон Харингтон (вольный перевод С.Маршак)



Американская организация Patriot Polling провела опрос среди жителей Гренландии на тему возможного присоединения острова к США. Из 416 опрошенных человек 57,3% высказались за скорейшее превращение себя в американцев и лишь 37,4% не пожелали этого делать. С учетом того, что население Гренландии составляет всего-то порядка 56 тысяч человек, данный опрос вполне можно считать репрезентативным.



Ну так что, make Greenland great again? Смех смехом, но в фантазиях Трампа по созданию страны размером с целый материк – Северная Америка – куда больше реализма, чем кажется на первый взгляд.



В этом смысле довольно показательным выглядело долгое молчание Евросоюза (частью которого является королевство Дания, владеющее Гренландией), когда ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни председатель Евросовета Антониу Кошта, ни верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не посмели осадить избранного президента США, открыто призвавшего отжать у Европы кусок заморских территорий, превышающий по своим размерам весь Евросоюз – 2 166 086 квадратных километров против около 300 000 кв. км.



Единственным, кто осмелился робко возразить Трампу, оказался уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший от лица коллег по ЕС, что "принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны", а потому идеи нового американского лидера были восприняты в Европе с непониманием.



То, что реализация столь грандиозных планов Вашингтона окончательно похоронит Евросоюз, доказав его политическую несостоятельность (с экономической точки зрения с превращением некогда могучего объединения практически в труп европейцы прекрасно справляются и без посторонней помощи), вовсе не означает, что всех прочих, в частности страны Глобального Юга или, если говорить более корректно, мирового большинства, это никак не касается.



Отнюдь. Новая Америка, ведомая собранной Трампом амбициозной командой, наглядно демонстрирует утверждение вновь переосмысленного геополитического принципа: ты – это то, что ты контролируешь, а то что не контролируешь ты – контролируют другие.



В этой связи для каждого государства, нежелающего становиться частью американской экосистемы (читай: новой колонией), острейшим образом встает вопрос защиты собственного суверенитета, которую можно обеспечить только за счет создания истинной многополярности.



И помочь в достижении этой цели может участие в крупных международных объединениях, альтернативных общезападному или отдельно американскому проекту. Таких, как БРИКС.



Не так давно Александр Лукашенко, президент Белоруссии, к которой 1 января 2025 года перешло председательство в ЕАЭС, заявил, что Минск считает важным сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.



По мнению белорусского лидера, важнейшими приоритетами дальнейшего сближения участников вышеперечисленных международных форматов должны стать работа по реализации подписанных на уровне ЕАЭС соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве с дружественными странами, усилия по развитию технологического потенциала государств-членов Союза, курс на реализацию совместных проектов в сферах информационно-коммуникационных технологий, ИИ и электротранспорта, а также завершение формирования единого транспортного пространства с принятием равных условий и обеспечением справедливой конкуренции.



Несмотря на кажущуюся утилитарность вышеперечисленных задач, все они имеют поистине стратегическое, я бы даже сказал, геостратегическое значение. Уже сегодня обладание новейшими технологиями используется как инструмент санкционной борьбы с неугодными, а уже завтра доступ к последним достижениям науки и техники и вовсе станет официальной платой за лояльность и готовность прогнуться под сюзерена.



И для того, чтобы этого не случилось, мировому большинству необходимо по возможности гармонизировать общий технологический уровень, а также сделать собственные технологические достижения независимыми от воли западных государств, и в первую очередь США, которые активно занимаются "скупкой мозгов" по всему миру и охотой за новейшими идеями в области развития искусственного интеллекта (ИИ).



Не стоит сбрасывать со счетов и проблему обеспечения коллективной безопасности. Да, как показали события на Украине, ядерное оружие по-прежнему служит надежным предохранителем от экспансионистских планов западных колонизаторов.



Недаром глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на прошедшем в конце прошлого года саммите альянса в Праге заявил, что войска НАТО уже давно были бы на территории Украины и сражались против Вооруженных сил РФ, если бы у России не было ядерного оружия.



Но каждому государству, желающему защититься от посягательств Запада на собственный суверенитет, бомбу не дашь – это только привело бы к созданию в мире хаоса и поставило бы его на грань ядерной войны. А значит, страны, обладающие ЯО, в рамках коллективных мер должны постепенно взять на себя ответственность, с одной стороны, за защиту более слабых, а с другой – за нераспространении того самого ядерного оружия.



Примером такого сотрудничества может быть ШОС, участники которой на недавней встрече в Астане приняли декларацию с обращением к мировому сообществу принять "новую парадигму безопасности".



Под этим стоит понимать свободу космического пространства от всех видов оружия, поддержку режима нераспространения ядерного оружия, реформирование ООН для усиления ее авторитета и принятие международным сообществом конвенции ООН о борьбе с терроризмом.



На этом фоне многие эксперты назвали ШОС в сочетании с БРИКС противовесом G7 и НАТО, гарантирующим безопасный переход от однополярного диктата коллективного Запада к справедливому многополярному миру.



"Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", – заявил на форуме Президент России Владимир Путин.



По сути, мы имеем дело с национально-освободительным движением, революцией, если хотите, мирового большинства против западной тирании. А всякая революция, как учит нас классик, лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.



В свое время английский поэт, переводчик, изобретатель и крестник королевы Елизаветы I сэр Джон Харингтон написал короткую эпиграмму, в оригинале звучащую как Treason doth never prosper, what’s the reason? For if it prosper, none dare call it Treason.



Нам она известна в прекрасном переводе Самуила Яковлевича Маршака: "Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе".



По сути, В.И. Ленин в вышеприведенной цитате сказал тоже самое, лишь еще раз подчеркнув тот непреложный факт, что историю, как ни крути, всегда пишут победители.



Применительно к сегодняшнему моменту стоит отметить, что станет ли нынешнее восстание Глобального Юга настоящей революцией или так и останется всего лишь неудачным мятежом, зависит от того, сумеют ли страны мирового большинства умерить свои амбиции и договориться друг с другом ради общего блага. Инструменты для достижения поставленных целей, как видим, у них уже есть. А значит, осталось лишь правильно ими воспользоваться.