TAC: российско-украинские переговоры в Стамбуле были сорваны по инициативе США (новые подробности)

13:27 15.01.2025

The American Conservative

США



В провале российско-украинских переговоров виновата Америка

TAC: российско-украинские переговоры в Стамбуле были сорваны по инициативе США



США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет TAC. В первые недели конфликта существовало окно возможностей для его урегулирования, но США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров, отмечается в статье.



Тед Снайдер



Всплывают все новые подробности срыва переговоров в Стамбуле.



Киев в беде. Российские вооруженные силы продвигаются вперед по всей восточной Украине. От Большой Новоселки и Угледара на юге до Курахово и Красноармейска в центре страны и Дзержинска и Часова Яра на севере - русские берут в окружение, захватывают или попросту обходят целые укрепрайоны и важнейшие логистические узлы, ставя под угрозу снабжение ВСУ по автомагистралям или железным дорогам. Кроме того, после захвата Донбасса открываются обширные поля на западе для дальнейшего рывка.



Во второй половине 2024 года Россия захватила 3 600 квадратных километров земли, причем 1 500 километров только за октябрь и ноябрь. Это опасное продвижение продолжается.



Еще важнее сдачи территорий истощение вооружений. Но всего тревожнее - потеря жизней. По некоторым оценкам, вполне оправданным, ВСУ потеряли убитыми и ранеными от 500 тысяч до 600 тысяч солдат - и еще минимум 100 тысяч дезертировали.



Такой исход был не обязательным. В первые дни и недели российской спецоперации еще не захлопнулось окно возможностей для дипломатического урегулирования - и Украина бы не потеряла столько территории и столько жизней.



Однако США настояли на боевых действиях, преследуя собственные внешнеполитические цели (включая право НАТО расширяться по своему усмотрению вплоть до самых границ России). Они оправдывали это тем, что Россия якобы вторглась в суверенную страну. Однако, как пишут Тим Хейворд и Пирс Робинсон в новой книге "СМИ, инакомыслие и конфликт на Украине", для справедливой войны недостаточно одних справедливых целей. Она должна быть "крайним средством" - после того, как все остальные исчерпаны. Чтобы опосредованная война с Россией стала справедливой, надо было пристально изучить и испробовать и лишь после этого отмести дипломатию. Этого не произошло.



Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле посулили мирное урегулирование и даже породили предварительный проект соглашения, вместо того чтобы всячески поощрять дипломатию, США и их западные партнеры принялись чинить переговорам препоны.



Откуда мы об этом знаем? Об этом говорят сами украинские переговорщики и официальные лица, а также ее западные партнеры, непосредственно там присутствовавшие. Список свидетелей постоянно пополняется, и последние сведения поступили от швейцарских, украинских и американских чиновников.



В марте и апреле 2022 года украинские и российские официальные лица встречались в Стамбуле, где вели переговоры и парафировали проект мирного договора. Бывший советник администрации украинского президента и член переговорной группы в Стамбуле Алексей Арестович* даже раскрыл прежде неизвестную подробность, что президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин должны были встретиться 9 апреля и заключить соглашение о прекращении огня. Но вместо того, чтобы поддерживать забрезживший было мир, США ему воспрепятствовали.



"Некоторые НАТО хотят, чтобы конфликт продолжался, - сказал тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. - Они хотят, чтобы опосредованная война продолжалась, а Россия ослабла". При этом Чавушоглу не единственный из турецких чиновников, кто поставил такой диагноз переговорам при посредничестве Анкары. Заместитель председателя правящей партии Эрдогана Нуман Куртулмуш, сказал: "В некоторых вопросах удалось достичь прогресса и поставить точку, но затем мы вдруг видим, что конфликт обострился... Кто-то не дает ему завершиться. Его продолжение - в интересах США. Есть те, кто хочет, чтобы он не заканчивался... Путин и Зеленский собирались подписать, но кто-то не дал".



То же самое говорили и другие участники переговоров. По просьбе Зеленского тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Бенет выступил в роли посредника. По его словам, переговоры заблокировали США.



Бывший канцлер Германии Герхард Шредер также был приглашен Киевом на роль посредника в Стамбуле - и дал ту же самую оценку. Шредер говорит, что "ничего и не могло произойти, потому что все было предрешено в Вашингтоне". "Украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. А сперва им пришлось спросить американцев обо всем, что обсуждалось", - пояснил он.



Это подтвердили сами украинские переговорщики. "Украинская правда" сообщила, что 9 апреля 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примчался в Киев и внушил Зеленскому, что на Путина нужно "давить", а не "вести с ним переговоры", и что даже если Украина готова подписывать с Россией соглашения, то Запад нет. Возглавлявший украинскую переговорную группу в Стамбуле Давид Арахамия подтвердил вмешательство Запада: "Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать"". Арестович усомнился в том, что Джонсон вмешался бы таким образом, если бы Вашингтон не дал добро.



Арахамия также сказал, что Запад "на самом деле посоветовал нам не вдаваться в эфемерные гарантии безопасности".







Некоторые объясняют выход Украины из переговоров ужасом перед российскими зверствами, якобы имевшими место в Буче. 5 апреля 2022 года, на следующий день после визита в Бучу, Зеленский назвал случившееся "непростительным" и подчеркнул, что это "осложнит" переговоры, но при этом признал их необходимость. "Полагаю, у нас нет иного выбора", - добавил он.



Сэмюэл Чарап и Сергей Радченко сообщают, что уже после Бучи в начале апреля стороны "продолжали круглосуточно работать над договором, который Путин и Зеленский должны были подписать на саммите, который должен был состояться в не столь отдаленном будущем". Это позволяет предположить, что переговоры прервались по иной причине. Над проектами договора по-прежнему велась работа с обеих сторон вплоть до 12 и 15 апреля (спустя десять дней после визита Зеленского в Бучу). Арестович* недавно сообщил, что переговоры фактически продолжались вплоть до 17 мая.



Чарап и Радченко говорят, что после Бучи переговоры не только продолжились, но и "активизировались". Они заключили, что Буча стала лишь "второстепенным фактором" в решении Киева прекратить переговоры.



Недавние свидетельства Арестовича* подкрепляются словами американских и швейцарских чиновников.



Бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, курировавшая украинское направление при Обаме и приложившая руку к конфликту на Украине, начиная с переворота 2014 года, намекнула на причастность США к срыву переговоров в Стамбуле.



Газета The New York Times в июне сообщила, что американских чиновников "насторожили" условия, и они покровительственно осведомились у украинцев, которые на них согласились, понимают ли они, что это "одностороннее разоружение". Нуланд это подтвердила.



По ее словам, переговоры сорвались, когда украинцы запросили совета, а "люди за пределами Украины" - то есть в США - усомнились в выгоде от данного соглашения.



Чарап и Радченко сообщают со ссылкой на некого "бывшего американского чиновника, который в то время работал на украинском направлении", что на фоне опасений насчет проекта договора "вместо того, чтобы принять Стамбульское коммюнике и согласиться на дальнейший дипломатический процесс, Запад лишь нарастил военную помощь Киеву".



Наконец, последние сведения поступили от Жана-Даниэля Руха, бывшего посла Швейцарии в Турции. Во время переговоров Рух находился в Турции и принимал участие в консультациях по нейтралитету для Украины.



Рух согласен с Бенетом, Шредером и другими: "Запад перекрыл кислород переговорам, которые почти достигли прекращения огня".



"У нас была возможность остановить конфликт... Почему же все эти люди погибли? Меня это действительно задело. Я считаю, что в решениях, принятых в Лондоне, Вашингтоне и Киеве было нечто глубоко безнравственное... Ведь прекращение огня было у нас в руках, однако американцы и их британские союзники сказали нет", - сетует Рух.



Вторя турецким чиновникам, Рух рассказал: "Главный переговорщик сказал мне: "Знаете ли, я не оптимист, потому что есть великие державы со своей повесткой дня, и они не спешат положить конец этому конфликту".



Справедливая война требует не только подобающего повода, но и должна быть крайним средством - после того, как все мирные возможности исчерпаны. Но вместо того, чтобы всячески поощрять и лелеять дипломатические успехи, достигнутые между Украиной и Россией, США заблокировали дальнейшие переговоры, "выдернули штепсель" и сказали нет.



На Украине мог бы воцариться мир, и страна бы миновала столь ужасающих потерь. Однако список свидетелей постоянно пополняется, и улики против Америки и ее вклада в опосредованную войну звучат все убедительнее.



