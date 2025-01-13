Топ-20 налогоплательщиков Узбекистана по итогам 2024 года. Кто вошел в этот список?

13:29 15.01.2025

Налоговый комитет опубликовал топ-20 государственных и частных налогоплательщиков Узбекистана за 2024 год. Среди госпредприятий лидерство сохраняют НГМК, АГМК и "Навоийуран". В частном секторе первые три места заняли UZBAT, Tashkent Tobacco и GID License Plate, связанная с производством автономеров.



Налоговый комитет Узбекистана представил топ-20 государственных и частных налогоплательщиков страны по итогам 2024 года.



949 крупных налогоплательщиков уплатили почти 123,3 трлн сумов налогов. Из этой суммы 70,25 трлн сумов приходится на топ-10 крупных налогоплательщиков с долей государства.



Топ-10 налогоплательщиков с госдолей



Лидером в этой десятке с самым высоким показателем уплаты налогов является Навоийский горно-металлургический комбинат - 35,5 трлн сумов.



Следом идут Алмалыкский горно-металлургический комбинат - 10,8 трлн сумов, производитель и экспортер урана "Навоийуран" - 4,6 трлн сумов, нефтегазовая компания "Узбекнефтегаз" - 4,19 трлн сумов, поставщик газа населению и бизнесу "Худудгазтаъминот" - свыше 4 трлн сумов, государственный импортер и экспортер газа UzGasTrade - 3,87 трлн сумов.



Седьмое-десятое места среди крупных налогоплательщиков с долей государства занимают: UzAuto Motors - 3,37 трлн сумов, Шуртанский газохимический комплекс - 1,43 трлн сумов, Национальный банк Узбекистана (НБУ) - 1,43 трлн сумов и телекоммуникационная компания "Узбектелеком" - 1,1 трлн сумов.



Топ-10 частных налогоплательщиков



Еще 8,68 трлн сумов уплатили 10 крупных налогоплательщиков в частном секторе.



В этой десятке первое место стабильно занимает совместное предприятие UZBAT, с 1994 года производящее табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, - 2,94 трлн сумов.



Второе место занимает еще одна табачная компания - Tashkent Tobacco, которая за год уплатила свыше 1 трлн сумов.



На третьем месте с 845,9 млрд сумов внезапно оказалось иностранное предприятие Gid License Plate, зарегистрированное в мае 2023 года. В первом квартале компания занимала восьмое место.



Она упоминалась в проекте постановления правительства о временном порядке государственной регистрации мопедов и скутеров. Там предлагалось изменить распределение выручки от продажи автономеров по повышенной ставке через аукцион: 3,5 БРВ (1,19 млн сумов) с каждого номера - компании Gid License Plate, из оставшейся суммы 80% - в госбюджет и 20% - в спецфонд МВД. Основанием указано постановление Кабинета министров от 1 июля 2023 года №224−35 (отсутствует в открытом доступе), которым производство номерных знаков передано в частный сектор.



В СБДД не ответили на неоднократные запрос о деятельности компании и закрытом постановлении Кабмина.



Следом идет компания, специализирующаяся на строительстве промышленных и технологических объектов различной сложности, Enter Engineering - 844,4 млрд сумов. Она участвует в качестве подрядчика практически во всех крупных проектах в стране.



Пятое место занимает производитель прохладительных напитков Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan - 634,2 млрд сумов, шестое - "Капиталбанк" с уплаченными налогами на 610,3 млрд сумов.



На седьмом месте расположился мобильный оператор Beeline - 576,6 млрд сумов.



Далее идет еще один банк Hamkorbank с показателем в 539,9 млрд сумов.



International Beverages Tashkent (производитель Pepsi и других напитков) заняла девятое место - 342,8 млрд сумов.



На 10-м месте оказался автопроизводитель ADM Jizzakh, которая собирает и производит в Узбекистане автомобили Kia, Chery, Haval и Hyundai Truck & Bus, - 336 млрд сумов.



По сравнению с данными за 11 месяцев 2023 года из топ-10 частных налогоплательщиков выпали нефтесервисная компания Eriell и нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi, а из топ-10 государственных налогоплательщиков - "Региональные электрические сети" и "Тепловые электрические сети".