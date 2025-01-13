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"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые", - Виктория Никифорова
13:38 15.01.2025

"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые"

Виктория Никифорова

Старики, шарящиеся по помойкам в поисках еды, голодные студентки, подрабатывающие проституцией, бездомные инвалиды, просящие милостыню на улицах, - такой примерно пейзаж в скором времени смогут увидеть изумленные русские туристы, когда доберутся до "священных камней" Европы.

Казалось, за годы коронавируса и СВО Штаты уже выжали из старушки все, что можно. Но нет, с деиндустриализованного Старого Света еще есть что взять. Социалка - как же можно было про нее забыть? Пенсии, пособия, дешевая и где-то даже бесплатная медицина - все это требуется срочно отправить под нож.

Новый генсек НАТО открытым текстом предложил европейцам порезать свои соцрасходы. Европейские страны, по расчетам Марка Рютте, тратят до четверти своих доходов на здравоохранение, пенсии и пособия, а вот вооружений закупают недостаточно. Ну безобразие, что говорить! Давайте срочно отнимем деньги у пенсионеров и инвалидов и закупим еще самолетов и танков у американцев.

Европейцы пытались под предлогом "защиты Украины" раскрутить собственный ВПК - новые заводы могли бы дать людям работу - и даже создали под это дело свою оборонную программу с характерным названием EDIP. Авторам не откажешь в самоиронии: Эдип, напомним, был древнегреческим бедолагой, который переспал с собственной матерью, выколол себе глаза и из царя стал бомжом, - неплохая метафора для европейского ВПК.

Но Марк Рютте поставлен на свой пост присматривать за тем, чтоб европейцы покупали американское, а не производили свое. Поэтому он указал, что европейскую оборонную программу нельзя закрывать от производителей из США. То есть все сведется к тому, что Европа будет спонсировать американские корпорации, отрывая от своих стариков.

Старому Свету предписывается совершенно осознанно нищать и голодать, лишь бы доллар был покрепче, а акции "Локхид Мартин" повыше.

Уже сейчас, при обязательных тратах на оборону в два процента от ВВП, членам НАТО весьма некомфортно. Тем временем Дональд Трамп уже анонсировал повышение этого оброка до пяти процентов. Ну тут уж точно придется закрывать больницы и отменять детям обеды в школах. Европейцы должны жить плохо, чтобы американцы еще хоть немного пожили хорошо.

Если отвлечься от словоблудия Рютте, Вашингтон разоряет Европу точно так же, как грабил в 90-е территории бывшего Советского Союза. Та же деиндустриализация, тот же развал грандиозной системы соцобеспечения, тот же массовый криминал, те же страх и отчаяние.

Давным-давно канул в Лету идеал европейского пенсионера - загорелого, нарядного, не вылезающего из кругосветных круизов. Социалка, вызывавшая зависть у всего мира, осталась в 90-х. Уровень жизни позорно падает каждый год. Притчей во языцех стали британские старики, массово умирающие каждый год в собственных домах от переохлаждения.

Просто умилительно смотреть, как европейцы скачут по тем же граблям с подачи Вашингтона. В начале СВО тем, кто поучаствует в травле России, был обещан заветный приз - бесплатные российские ресурсы, которые новое правительство проигравшей войну с Украиной страны безропотно отдаст Старому Свету.

Под это дело европейцы затянули пояса, отказались от российского газа, разрубили все экономические связи и дали Киеву кучу денег. Втащили в натовскую аферу Швецию и Финляндию - теперь им тоже придется где-то отыскивать деньги на американское оружие.

Результат? Киевские разворовали деньги, Россия выстояла, а европейцы оказались в глубокой экономической яме. В копилку интересных фактов: пятнадцать процентов британских семей сегодня недоедают - это восемь миллионов взрослых и три миллиона детей. Во Франции свирепствует цинга, особенно страдают дети. Причина? Недостаток витаминов, нехватка питательных веществ.

Расцвет проституции с самыми неожиданными извращениями, фриганство (поедание отбросов с помойки), вынужденное веганство, тренд на нестираную одежду (запуск стиралки слишком дорог), массовая уличная преступность - все это современная Европа. Добро пожаловать в "святые девяностые", ребята!

И тут выходит такой Марк Рютте и говорит - ничего не кончилось, Россия будет представлять угрозу "и через четыре или пять лет". Затягивайте пояса на следующую дырочку и платите американцам еще больше. Иначе "придется или учить русский язык или бежать в Новую Зеландию".

Новая Зеландия - это намек на ядерную войну, которая России даром не нужна. А вот русский язык европейским политикам действительно пора учить - ну или вспоминать свои знания со школьной скамьи.

Речь, конечно, не об оккупации "священных камней" - нам этой Европы, как говорится, "и даром не надь, и с деньгами не надь". А вот возобновление прерванных по указке США торговых связей моментально превратит альянс России и Старого Света в главного экономического гиганта современности. И можно будет уже наесться досыта - а то европейцы уже сносят свои правительства одно за другим.

Вот только для возобновления диалога с Россией европейские элиты должны последовать примеру венгров и словаков - не подзуживать Украину на суицид, прекратить поставки вооружений и денег для тамошней хунты, добиваться проведения там нормальных выборов и твердо отказаться от нынешнего курса на противостояние с Москвой.

Пока же этого не будет, Россия будет идти вперед, а граждане Европы нищать и голодать. Хотя бы детей своих пожалели, право слово.

Источник - РИА Новости
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