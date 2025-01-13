Как НПО (иноагенты) влияют на принятие зеленых решений в Центральной Азии

13:49 15.01.2025 Как НПО Центральной Азии влияют на принятие зеленых решений



Автор: CABAR.asia



Неблагоприятные последствия изменения климата усиливаются с каждым годом, и окно для действий быстро закрывается. Гражданское общество становится важным помощником правительств региона в процессе зеленого перехода.



В современной экономической системе негативные последствия изменения климата приводят к обострению нищеты и расширению неравенства, особенно в регионах, которые более уязвимы к климатическим потрясениям и экономическим сдвигам, считают исследователи из Центральной Азии Искандар Сангини и Айя Тимурова, статью которых опубликовал проект CABAR.asia.



Существует острая необходимость в переходе от экономики, основанной на ископаемом топливе, к более устойчивой, низкоуглеродной системе. Это глобальное движение справедливого перехода направлено на решение проблемы изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов, перехода на возобновляемые источники энергии и продвижения устойчивых методов во всех отраслях промышленности. Оно также подчеркивает важность социальной справедливости и равенства, гарантируя, что уязвимые сообщества, работники и маргинализированные группы не останутся позади во время этой трансформации.



Зеленый и справедливый переход означает переход к устойчивой, низкоуглеродной экономике, которая обеспечивает социальную справедливость и равенство. Это глобальное движение направлено на решение проблемы изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов, перехода на возобновляемые источники энергии и продвижения устойчивых методов во всех отраслях промышленности.



Центральная Азия в значительной степени зависит от ископаемого топлива, причем 95% ее общего объема поставок энергии поступает из неустойчивых источников. Эта зависимость способствует ухудшению состояния окружающей среды и делает регион уязвимым для глобального сдвига в сторону декарбонизации. Поэтому для Центральной Азии зеленый и справедливый переход можно рассматривать как путь к большей устойчивости, справедливости и долгосрочной социально-экономической стабильности перед лицом растущих экологических и экономических проблем.



История организаций гражданского общества в Центральной Азии



Организации гражданского общества (ОГО) играют ключевую роль в справедливом переходе в этом регионе, учитывая, что социально-политические структуры часто ограничивают участие общественности в разработке политики. С помощью пропаганды, кампаний по повышению осведомленности и прямого взаимодействия с местными сообществами ОГО работают над тем, чтобы сократить разрыв между политиками и широкими слоями населения, обеспечивая экологическую устойчивость и социальную справедливость.



С распадом Советского Союза и радикальными изменениями в экономической и социальной жизни государство утратило свою монопольную роль в формировании социальной политики, что привело к постепенной демократизации стран Центральной Азии и развитию институтов гражданского общества. Несмотря на все трудности и проблемы, сопровождающие этот процесс, ОГО стали неотъемлемой частью социальной и политической жизни региона, способствуя решению насущных проблем и укреплению демократических институтов.



Учитывая отсутствие экологического образования в школьных программах и игнорирование экологических последствий со стороны государственных органов, ОГО играют центральную роль в повышении осведомленности общественности об этих проблемах. Они выступают за устойчивую политику и информируют общественность о насущных проблемах изменения климата и преимуществах возобновляемых источников энергии. Благодаря вовлечению общественности и кампаниям по повышению осведомленности ОГО в регионе пытаются сохранить экологическую устойчивость приоритетом в общественном дискурсе и действиях.



ОГО также успешно влияют на политику правительства, несмотря на политические ограничения. Ярким примером является антиядерное движение Казахстана "Невада-Семипалатинск", низовая антиядерная группа, где пропаганда гражданского общества привела к закрытию Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году.



Несмотря на значительный вклад гражданского общества в процесс демократизации и формирование более углеродно-нейтрального и инклюзивного будущего, за последние пять лет был принят ряд законов, ограничивающих или/и контролирующих местные НПО.



Современные проблемы ОГО в регионе



По состоянию на 1 мая 2020 года в Кыргызстане было зарегистрировано 26 100 некоммерческих организаций (НКО), причем наибольшую долю составляют общественные объединения и общественные фонды – 37% и 25% соответственно. В Казахстане зарегистрировано более 23 000 НПО, большинство из которых базируются в Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Карагандинской и Кызылординской областях. В Узбекистане по состоянию на 2018 год насчитывалось 9235 организаций, классифицированных как НПО, включая территориальные отделения политических партий и профсоюзов.



В Таджикистане гражданское общество включает широкий круг участников, от местных организаций до официально зарегистрированных общественных объединений. Однако, несмотря на существование 1723 зарегистрированных НПО по состоянию на 2009 год, правительство Таджикистана продолжает налагать ограничения на гражданское общество. В ноябре 2023 года было объявлено о ликвидации 700 НПО за последние 18 месяцев. Некоторые НПО были вынуждены закрыться после беспорядков в Горно-Бадахшанской автономной области в 2022 году. После этих событий только около 10% из 300 зарегистрированных организаций продолжили свою деятельность.



Недавно, учитывая изменения в политической системе Кыргызстана, президент подписал "Закон об иностранных агентах", который существенно ограничивает деятельность НПО. Согласно новым положениям, организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политической деятельностью, должны будут получить статус "иностранного представителя" и быть включенными в специальный реестр.



Новый закон четко определяет, что политическая деятельность включает участие НПО в проведении собраний, митингов, демонстраций, дебатов, опросов общественного мнения и других публичных мероприятий. Введение статуса "иностранного представителя" для НПО, финансируемых из-за рубежа, представляет собой унизительную регистрацию, которая может заставить многие организации прекратить свою деятельность.



По мнению правозащитных групп, новые требования к регистрации и отчетности создают дополнительные барьеры для НПО, которые и так должны отчитываться наравне с коммерческими организациями. НПО обязаны представлять дополнительные отчеты, которые не применимы к коммерческим организациям, и эти отчеты доступны общественности.



ОГО в Центральной Азии возглавляют усилия по обеспечению того, чтобы зеленый и справедливый переход региона был как экологически устойчивым, так и социально инклюзивным. Их инициативы распространяются на широкий спектр критических вопросов, от борьбы с загрязнением воздуха до предоставления решений в области чистой энергии.



Например, Move Green, известная экологическая НПО в Кыргызстане, выступает за и мобилизует граждан на борьбу с загрязнением воздуха, особенно в столице Бишкеке. Бишкек сталкивается с серьезными проблемами качества воздуха из-за выбросов транспортных средств, угольного отопления и промышленной деятельности.



Move Green начала кампанию по гражданскому мониторингу уровней загрязнения воздуха с использованием недорогих датчиков качества воздуха, сделав данные общедоступными через онлайн-платформы. Это повысило осведомленность о загрязнении воздуха, вреде для здоровья и дало возможность гражданам выступать за более чистый воздух, участвовать в общественных слушаниях и подталкивать местные органы власти к решению этой проблемы.



Организация продолжает расширять свою деятельность на региональном уровне, поднимая вопросы качества воздуха через Платформу диалога по качеству воздуха в Центральной Азии.



Little Earth (Таджикистан): возобновляемая энергия для отдаленных горных сообществ



В случае Таджикистана молодежная экологическая организация Little Earth фокусируется на предоставлении решений в области возобновляемой энергии для отдаленных горных районов, где доступ к традиционной энергии скуден и высок, а местное население сталкивается с высоким уровнем бедности.



Организация реализовала небольшие проекты в области солнечной энергетики и энергоэффективные технологии, обеспечивая чистой энергией отдаленные горные сообщества, которые ранее полагались на древесину или другие виды биотоплива для отопления и приготовления пищи. Инициатива улучшает качество жизни жителей, а также сокращает вырубку лесов и ухудшение состояния окружающей среды, преобразуя средства к существованию в сельской местности и одновременно способствуя экологической устойчивости.



Artcom (Казахстан): кампания SOS Талдыколь



Недавняя кампания SOS Талдыколь, проводимая Artcom в Казахстане, является ярким примером мобилизации гражданского общества для защиты природных экосистем. Была запущена кампания, чтобы остановить осушение и освоение озера Талдыколь для строительства жилого комплекса. Озеро является ключевым водно-болотным угодьем недалеко от Нур-Султана, которое является средой обитания разнообразных диких животных и служит естественным регулятором воды.



Artcom объединил экологическую пропаганду с активизмом в области творческого искусства, чтобы повысить осведомленность об экологической важности Талдыколя. Кампания успешно привлекла внимание общественности и СМИ, заставив правительство пересмотреть свои планы развития. Хотя борьба за защиту Талдыколя продолжается, кампания подняла национальный диалог о необходимости устойчивого городского планирования и сохранения естественной среды обитания.



Правовые рамки защиты ОГО



Климатическая справедливость, новый принцип в международном дискурсе о правах человека, подчеркивает необходимость равноправного и справедливого отношения ко всем людям и сообществам, пострадавшим от изменения климата. Он направлен на решение не только экологических проблем, но и социальных, экономических и правовых последствий изменения климата, особенно для уязвимых слоев населения. Правовые основы свободы объединений в странах Центральной Азии имеют важное значение для обеспечения того, чтобы НПО и ОГО могли эффективно участвовать в этих процессах.



Право на свободу неправительственных организаций является одним из основных прав человека, признанных международным сообществом и отраженных в национальных конституциях многих стран, включая Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Например, статья 28 Конституции Таджикистана гласит: "Граждане имеют право на объединение. Граждане имеют право участвовать в создании политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений, добровольно вступать в них или выходить из них".



Эта свобода объединений, закрепленная в этих конституциях, также подтверждается международно-правовыми документами, такими как Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП). Принятый ООН в 1966 году, МПГПП гарантирует право на свободу объединений в статье 22, в которой говорится, что осуществление этого права не должно подвергаться ограничениям, за исключением тех, которые необходимы для защиты национальной или общественной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности, равно как и прав и свобод других лиц.



Кыргызстан присоединился к Пакту и его Первому факультативному протоколу в 1994 году, Таджикистан – в 1999 году, Узбекистан – в 1995 году, а Казахстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах в 2005 году, тем самым взяв на себя обязательство признавать и исполнять решения Комитета ООН по правам человека и предоставив своим гражданам право обращаться в Комитет в случае нарушения их прав, закрепленных в Пакте.



Заключение и рекомендации



Хотя документы международных неправительственных организаций не имеют обязательной юридической силы, они влияют на международное право и позиции отдельных государств, способствуя формированию норм и стандартов в области свободы объединений.



Организации гражданского общества в Центральной Азии играют важнейшую роль в обеспечении экологически устойчивого и социально справедливого перехода региона к низкоуглеродной экономике. Несмотря на сложные политические условия, правительственные ограничения и экономические трудности, неправительственные организации продолжают оказывать существенное влияние на общественные дебаты и разработку экологической политики.



Они активно информируют и вовлекают общественность, продвигают решения в области возобновляемой энергии и защищают права уязвимых групп. Однако законодательные изменения, направленные на ограничение их деятельности, представляют собой серьезный вызов дальнейшему развитию гражданского общества и экологическим и социальным реформам в регионе.



Низовым организациям и движениям предстоит пройти долгий сложный путь в постоянно меняющихся условиях и политической ситуации в регионах. НПО в Центральной Азии должны продолжать активно защищать свои права на свободу объединений, задействуя международные правовые механизмы и нормы.



Для этого нужно продолжать обучение и поддержку лидеров НПО в области правовых основ их деятельности. НПО необходимо продолжать конструктивно взаимодействовать с государственными органами в целях совершенствования законодательной базы для своей деятельности. Они могут предложить решения, основанные на международных стандартах и передовой практике, чтобы гарантировать, что политики будут содействовать развитию зеленой экономики и справедливому переходу.



ОГО и НПО играют решающую роль в продвижении климатической справедливости, выступая за более сильную экологическую политику, требуя от правительств ответственности и обеспечивая, чтобы маргинализированные группы имели голос в процессах принятия решений, связанных с климатом. Развитие неправительственных организаций в Центральной Азии показывает, что, несмотря на трудности, гражданское общество региона укрепляется.



НПО играют решающую роль в решении социальных и экологических проблем, поддержке прав человека и развитии демократии, даже в условиях ограничений и давления со стороны государств. Это подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения и поддержки гражданского общества как основы устойчивого и демократического развития в странах Центральной Азии. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736938140





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