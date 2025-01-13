Главными глобальными рисками в 2025 году станут экстремальные погодные условия и кампании по дезинформации

14:08 15.01.2025

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию

Еще одним из рисков 2025 года названы вооруженные конфликты



Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главными глобальными рисками в 2025 году станут вооруженные конфликты, экстремальные погодные условия и кампании по дезинформации, показал ежегодный опрос Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF).



Опрос провели в сентябре и октябре 2024 года среди более чем 900 экспертов по управлению рисками, политиков и топ-менеджеров.



Вооруженные конфликты главной причиной для опасений в начавшемся году назвали 23 респондента.



Дезинформация вошла в список главных глобальных рисков второй год подряд, а вопросы экологии, включающие в себя изменение климата, сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, названы ключевым риском на горизонте 10 лет.



"Рост геополитической напряженности, разрушение глобального доверия и климатический кризис оказывают беспрецедентное давление на глобальную систему, - заявил управляющий директор WEF Мирек Дусек. - В условиях углубления разногласий и нарастания рисков, перед мировыми лидерами стоит выбор: продвигать сотрудничество и устойчивость, либо столкнуться с усугублением нестабильности. Ставки высоки как никогда".



Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 20 по 24 января.