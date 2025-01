Рувики: Закон о регистрации иностранных агентов (США, 1938)

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США - закон, принятый в 1938 году.



Он требует, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах.



Цель закона - облегчить "оценку правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц".



Иностранным агентом считается лицо (физическое или юридическое), которое действует "по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала" и при этом занимается "политической деятельностью в интересах иностранного принципала".



Из закона сделано исключение для общественных организаций, для тех, чья "деятельность служит главным образом не иностранным интересам", и СМИ, которые по крайней мере на 80% находятся во владении американских граждан, руководство которых состоит из американских граждан, и которые при этом не находятся под контролем других иностранных агентов.



За нарушение этого закона возможно наказание вплоть до 5 лет тюрьмы



Иностранный агент (США)



Иностра́нный аге́нт (также зарубе́жный представи́тель; англ. Foreign Agents) - лицо (физическое или юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой[1], обычно при отсутствии дипломатического иммунитета. В США имеется несколько законов, регулирующих деятельность иностранных агентов, включая Акт о регистрации иностранных агентов (Закон FARA), принятый в 1938 году в целях предотвращения усиливающейся пропаганды нацистской Германии[2].



История



До начала XX века федеральное правительство США не пыталось напрямую регулировать деятельность иностранных агентов[3] Первым законом, регулирующим действия иностранных агентов в США, стал Закон о радио 1912 года, запретивший иностранцам владеть американскими радиостанциями. Последующий Закон о радио 1927 года ограничил участие иностранцев в американских радиостанциях двадцатью процентами (в настоящее время пределом, за которым Федеральная комиссия по связи может отказать в регистрации, являются 25 %)[3].



Акт о регистрации иностранных агентов



В США первый соответствующий закон был принят в 1938 году под названием "Акт о регистрации иностранных агентов" (англ. Foreign Agents Registration Act, FARA[4]). Закон требует, чтобы иностранные агенты, представляющие в американской политике иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, раскрывали свои занятия и источники финансирования. Иностранным агентом (по состоянию на 2013 год) считается лицо (физическое или юридическое), которое действует "по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала" и при этом занимается "политической деятельностью в интересах иностранного принципала"[5]. Целью закона является облегчение "оценки правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц". Под политической активностью понимается деятельность, направленная на изменение позиции федерального правительства США или "любой части населения" по поводу внутренней или внешней политики США или по отношению к иностранному правительству или политической партии.



Из закона сделано исключение для общественных организаций ("чья деятельность носит… религиозный, академический, научный или художественный характер"[5]), для тех, чья "деятельность служит главным образом не иностранным интересам"[5] и СМИ, которые по крайней мере на 80 % находятся во владении американских граждан, руководство которых состоит из американских граждан, и которые при этом не находятся под контролем других иностранных агентов. Бремя доказательства того, что организация подпадает под исключение, лежит на самой организации (или физическом лице)[6].



Закон, в частности, запрещает распространение "любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала" без помещения "на видном месте" заявления о том, что материалы "распространяются агентом от имени иностранного принципала".



За реализацию закона отвечает специальное подразделение в контрразведывательной секции отдела национальной безопасности Министерства юстиции США[7]. По состоянию на 2007 год, в Министерстве юстиции зарегистрировались около 1700 лоббистов из более чем 100 стран[8]. За нарушение этого закона возможно наказание вплоть до 5 лет тюрьмы.



Закон вводился прежде всего в целях борьбы с пропагандистской деятельностью пронацистских организаций накануне Второй мировой войны. Ряд послевоенных поправок, особенно поправки 1966 года и последующие, изменил понимание FARA. После принятия Закона о лоббизме 1995 года закон был сужен и касается теперь лоббистов, отстаивающих политические интересы иностранных правительств, тогда как экономические лоббисты регистрируются в соответствии с законом о лоббизме[9][10][11].



Другие законы против иностранных агентов



По мнению министерства юстиции США[11], деятельность иностранных агентов в США также ограничена следующими законами и распоряжениями президента:



- 18 U.S.C. § 951. Этот закон криминализует любую (не только политическую) активность в США без регистрации, которая проводится по поручению иностранного правительства (а не любого "принципала") под угрозой заключения до 10 лет[12]. В отличие от шпионажа, такая активность не включает попыток доступа к секретной информации. Именно по этому закону Мария Бутина была осуждена на полтора года заключения в 2018 году[13];

- Public Law 893, 50 U.S.C. §§ 851-857;

- Акт Вурхиса 18 U.S.C. § 2386 (the Voorhis Act);

- запрещение 1981 на размещение в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины;

- E.O. 12947 (1995) запрещает сбор денег в США организациями, противодействующими мирному процессу;

- Раздел 401 закона о борьбе с терроризмом и эффективной смертной казни 1996 года запрещает сбор денег для террористических организаций.



Некоторые законы расширяют список исключений для иностранных агентов:



- Taiwan Relations Act, 22 U.S.C. § 3301 и последующие параграфы;

- раздел 105(f)(2) договора о свободной ассоциации;

- 48 U.S.C. § 1681.

Принятый 17 октября 1940 года "Акт о регистрации находящихся под контролем иностранных государств организаций, осуществляющих политическую деятельность в США" или "Акт Вурхиса" (§ 2386 Раздела 18 Кодекса законов США) регулирует деятельность организаций, связанных с международными или иностранными политическими структурами, или, согласно определению правительства США, "организаций, являющихся „субъектами иностранного влияния"".



Практика применения



До расследования Мюллера применение закона было редким[14]: с 1939 по 1992 год по нарушениям закона было возбуждено 85 дел[15].



Поправки 1966 года настолько увеличили бремя доказательств, которое возлагается на прокурора, что сделали уголовное преследование по нему крайне затруднительным: с 1966 г. по 2011 гг. не было ни одного успешного уголовного преследования по нему и только 3 раза выносилось обвинительное заключение. Без судебных последствий остались даже такие откровенные и вопиющие факты, как финансирование посольством шахского Ирана прошахских демонстраций во время визита президента Картера в Тегеран[9][10][11].



По состоянию на 1998 год[11], последние четыре возбужденных дела против иностранных агентов характеризовались миллионами долларов, полученных от спонсоров, и доказательствами умысла (дела Тонгсуна Парк, демонстрации в поддержку шаха Ирана, дело МакГоффа (лоббирование в пользу Южной Африки), дело Закхема (лоббирование в пользу Кувейта).



В 2012 году был осужден на два года глава неправительственной организации "Кашмирско-американский совет" Сайед Гулям Наби Фай, организация которого, как было установлено, через подставных лиц систематически финансировалась Межведомственной разведкой Пакистана[16].



Порогом для возбуждения уголовного дела по FARA является наличие оснований полагать, что нарушение закона носит масштабный характер и у обвинения есть тому достаточные доказательства. В процессах, возбужденных после 1966 года, фигурировали миллионные суммы иностранных субсидий, а в единственном на 1998 год деле, увенчавшемся обвинительным приговором, были доказанно замешаны иностранные спецслужбы[11].



Американское отделение телеканала "Россия сегодня" официально использует независимую некоммерческую организацию в Москве для финансирования своих операций в США, чтобы не подпадать под действие FARA[17]. В связи с этим Майкл Макфол предложил закрыть эту "дыру" для некоммерческих организаций[18]. Однако правительство США попросту потребовало от телеканала и предоставляющих ему услуги американских компаний зарегистрироваться в качестве иностранного агента, угрожая судебным иском[19].



Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки



Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки использует свое и очень широкое определение иностранного агента (англ. agent of foreign power[20]). Как заметил Дж. Джаффер из Американского союза защиты гражданских свобод, под это определение потенциально подходят даже Международная амнистия и Гринпис[21].



