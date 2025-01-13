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"Чудо Синьцзяна": туннели под Тяньшанем и аккумуляторы-исполины
18:26 15.01.2025

Си Цзиньпин превращает северо-запад Китая из медвежьего угла в цветущий оазис

Дмитрий Капустин

В новогоднюю ночь в Китае завершились работа по строительству самого длинного автомобильного туннеля на планете. Туннель длиной более 22 км расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, на новой скоростной дороге "Урумчи - Жуоцян".

Проект строительства был запущен в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры региона и призван улучшить связь между южной и северной частями провинции. Ожидается, что туннель будет открыт для движения транспорта в этом году, что значительно сократит время в пути между центральной частью гор Тяньшань и другими регионами.

Туннель позволит сократить время проезда из Урумчи, столицы региона, до района Юли с нескольких часов до всего лишь 20 минут. Это особенно важно для области, где горы Тяньшань образуют естественный барьер длиной 2500 км, затрудняющий грузоперевозки.

Новый туннель не только улучшит логистику, но и поспособствует экономическому развитию всей северо-западной части Китая. Как поручил глава государства Си Цзиньпин, упрощение транспортных связей способствует развитию торговли, туризма и других отраслей экономики.

Скажем, по поручению Си в Синьцзяне сейчас строится крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция Руцян. Она обеспечит стабильность энергосистемы региона, богатого новыми энергетическими ресурсами.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) используют избыточную электроэнергию в непиковые часы для перекачки воды на более высокие уровни, где она хранится. В случае перебоев в энергоснабжении или пиковых нагрузок эта вода может быть использована для генерации электроэнергии, что позволяет сгладить колебания в электросети.

Общая стоимость строительства станции - 16,5 миллиарда юаней (примерно $2,3 млрд), а мощность - 2,1 ГВт. Для сравнения: мощность Саяно-Шушенской - 6,4 ГВт.

После ввода в эксплуатацию ГАЭС ожидается значительное сокращение использования угля в регионе. Это будет способствовать улучшению экологической ситуации. Но главное: Синьцзянь получит импульс для экономического развития.

Тем более, что провинция обладает значительными запасами новых энергоресурсов и полезных ископаемых. А новое шоссе, которое строится из Урумчи в Жуоцян позволит обеспечить транспортировку специалистов и грузов.

Таким образом, согласно "плану Си" по развитию Синьцзяна, все инфраструктурные проекты в провинции тесно увязаны.

Строительство туннеля стало настоящим вызовом для инженеров. Он включает в себя второй трубопровод для вентиляции, а его максимальная глубина составляет 706 метров - это больше, чем высота Шанхайской башни, которая является самым высоким зданием в Китае.

Такой грандиозный проект потребовал не только высококвалифицированных специалистов, но и применения самых современных технологий и оборудования. Настолько современных, что они нигде и никогда не были опробованы.

Китайские инженеры использовали инновационные методы бурения и укрепления стенок туннеля, что позволило минимизировать риски обрушений и других аварий.

При строительстве туннеля также учитывались экологические факторы. В ходе работ проводились исследования воздействия на окружающую среду, а также разрабатывались меры по минимизации негативных последствий. Например, были предусмотрены системы для контроля за качеством воздуха и водоемов в районе строительства.

Китай - мировой лидер по строительству сверхдлинных автотуннелей. В стране почти шесть десятков туннелей длиной более 10 км. Сразу несколько крупнейших китайских туннелей строятся как раз в Синьцзяне, в рамках плана по развитию дорожной инфраструктуры.

Под горами будут проложены Северный, Восточный и Западный Тяньшаньские туннели, которые соединят несколько национальных автотрасс. Например, самую протяженную в Китае скоростную дорогу № 219, которая протянулась на расстоянии почти 10 тысяч километров от границы с Вьетнамом на юге до границы с Монголией на севере.

От Синьцзяна до побережья Желтого моря протянется скоростное шоссе № 341, которое по пути пересекает 7 провинций. Появление этой дороги - еще один стимул для развития внутренней провинции, откуда теперь можно будет добраться до крупнейших мегаполисов Циндао и Тяньцзиня менее чем за 14 часов.

Источник - СвободнаяПресса
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