В Казахстане птицей года выбран Стервятник, редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков

18:43 15.01.2025

Стервятник выбран птицей года в Казахстане



Пернатым символом 2025 года стал стервятник, его выбрали члены Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Стервятник (Neophron percnopterus) – редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков.



Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо падали, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.



Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана.



В Казахстане в среднем гнездится около 502 пар стервятников. Стервятник – перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.



Среди угроз для вида можно отметить:



- утрата местообитаний,

- отравление ядовитыми приманками и пестицидами,

- нелегальный отлов и торговля,

- поражение электрическим током на линиях электропередач и столкновение с лопастями ветрогенераторов.



Стоит отметить, что в Казахстане птица года выбирается уже 20-й раз. Ею были кречетка, деревенская ласточка, журавли, черный жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв, домовый воробей, филин, большой пестрый дятел, дрофа, балобан, пеликан, соловей, синяя птица, сплюшка.



Анастасия Московчук







Птица года 2025: Стервятник

Названа птица года 2025 в Казахстане. Ежегодная кампания проводится АСБК и Союзом охраны птиц Казахстана.



Автор: Амина Ахетова

Дата: 15 января 2025

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В апреле из Индии и Пакистана - а частью из Йемена и Саудовской Аравии - в Казахстан начнут возвращаться стервятники. Именно этот вид выбран Птицей года членами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) - в этом году стервятник в голосовании обошел юрка (Fringilla montifringilla), за них было отдано 60% и 40% голосов соответственно.



В Казахстане стервятники гнездятся в низкогорьях на Мангышлаке, в Каратау, Киргизском и Таласском Алатау, Чу-Илийских горах, Заилийском и Джунгарском Алатау; гнезда чаще всего устраивают в скальных нишах. Что еще нам известно об этих птицах?



Стервятники гнездятся парами или колониями. В кладке 1-3 яйца. В молодых особях достаточно сложно узнать стервятников - у них темное оперение, и окончательно они белеют только к пяти годам.



Ученые заметили у стервятников интересное поведение с красной глиной: птицы специально обмазывают ей голову, плечи и грудь - предположительно, в целях коммуникации, либо для профилактики инфекций.



Стервятник (Neophron percnopterus) - одна из самых миниатюрных птиц-падальщиков в мире. Размах его крыльев достигает всего 180 см (у грифов и сипов, для сравнения, размах крыльев около 3 м), а вес - 2,5 кг. Это самая мелкая из пяти птиц-падальщиков, обитающих в Казахстане. Здесь проходит северная граница его ареала. В Казахстане в среднем гнездится около 502 пар стервятников. Это редкий вид с сокращающейся численностью, он находится в Красной книге Казахстана. В Красном списке МСОП (IUCN RedList) стервятник имеет статус "угрожаемого" (EN - Endangered) - это означает, что шанс исчезновения вида в течение 20 лет, или 5 поколений, равен 20%.



Мировой ареал стервятника



Птицы рискуют стать жертвами браконьеров или других хищников и отравиться - как ядовитыми приманками, так и собственной пищей: используемые в ветеринарии нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как диклофенак, кетопрофен, флуниксин, смертельны для падальщиков, поэтому, пообедав вылеченной таким образом скотиной, птица может погибнуть. Опасность также представляют линии электропередач и ветряки. Конечно, актуальной остается и угроза сокращения кормовой базы.



О питании стервятника красноречиво говорит его название: оно происходит от слова "стерва", что означает "падаль", или "труп животного". В переносном смысле стервятниками иногда называют любых птиц, питающихся падалью. Временами они прилетают в города и поселки, где питаются всяческими отбросами со свалок и боен, падалью и экскрементами. Впрочем, птица может сделать исключение для живых рептилий, вроде ящериц и черепах.



Стервятник - единственный представитель рода стервятников (Neophron). Неофроном звали персонажа "Метаморфоз" - древнегреческого сборника рассказов Антонина Либерала о превращениях. По сюжету мифа мужчина по имени Эгипий соблазнил вдову Тимандру, что не понравилось ее сыну Неофрону. Он решил отомстить Эгипию, соблазнив в свою очередь его мать Булиду и назначив ей свидание в то время, когда Эгипий должен был навестить Тимандру. Неофрон увел свою мать и оставил дома мать Эгипия, которую тот принял за свою любовницу. Узнав об обмане Эгипий попросил богов, чтобы "участники этого нечестия" исчезли, и Зевс превратил их в птиц. Так Неофрон и Эгипий стали стервятниками, один меньшим, другой большим (Aegypius сейчас называется род черных грифов).



Как и все падальщики, стервятники предотвращают распространение патогенных организмов - бактерий, вирусов, грибков, - среди животных и людей, и обеспечивают чистоту их среды обитания. Возможно, именно благодаря этому стервятников особенно почитали в Древнем Египте и защищали фараоны, почему птица получила забавное прозвище "курица фараонов". В некоторых языках вид Neophron percnopterus называется "египетским стервятником".



Кампания "Птица года" проходит в ряде стран с целью обратить внимание общественности на птиц и проблемы их сохранения. В Казахстане акция проводится с 2006 года, а в голосовании участвуют члены АСБК. Организаторы приветствуют проведение открытых уроков, конкурсов и акций в школах и различных клубах на тему птицы года.



Амина Ахетова