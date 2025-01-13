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ВС РФ прорвались между селами Котлино и Удачное на Покровском направлении
19:38 15.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 15 января

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 января в разрезе СВО. Русские войска приступили к прорыву последней полосы обороны ВСУ, прикрывающей западную группу логистических артерий снабжения Покровска и Мирнограда. ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам незалежной. На Украине констатировали, что неадекватный подход к комплектованию ВСУ привел к переизбытку служащих в тылу. Со взятия ополчением ДНР аэропорта Донецка прошло 10 лет.

Шило против сита

Русские войска на Покровском направлении продолжают решать ряд задач в рамках общей подготовки к штурму городов-спутников – Покровска и Мирнограда. В западном секторе охвата этой городской агломерации передовые штурмовые подразделения ВС РФ после выхода на окраины Котлино сумели также подойти и к селу Удачное. Более того, вектор движения наших подразделений намекает на цель рассечь общий оборонительный рубеж ВСУ, проходящий через указанные села. За ним перед русской армией откроется возможность отрезать города-спутники от снабжения со стороны Павлограда и Васильковки.

Отдельно стоит остановиться на подразделениях противника в полосе сел Удачное и Котлино. Оборону там удерживает "лучшее, что удалось найти" украинскому командованию. А именно – подразделения 5-й ОШБр и отдельные разведподразделения, выполняющие роль простой пехоты. Их поддерживает механизированный батальон из состава 93-й ОМБр.

Недавно украинский журналист и пропагандист Бутусов заявил, что ситуация потребовала от командования незалежной немедленно перебросить в район Покровска 155-ю ОМБр ВСУ. Но, учитывая то, что данное соединение де-факто распалось из-за массового дезертирства, на его место должен был прибыть еще один батальон 93-й бригады, чтобы хоть как-то усилить участок фронта. Но, как сказал Бутусов, подкрепление прибыло в полном составе, в количестве 8 человек.

Чуть восточнее села Котлино ВС РФ завязали бои за Зверево. Успех в овладении населенным пунктом и расположенной рядом насыпью породы решит задачу по обеспечению возможности наступать на сам Покровск со стороны поселка Бельгийка, который был занят еще в декабре 2024 года. Но, по всей видимости, русская армия прежде перебивания трасс снабжения противника в городах-спутниках атаку непосредственно на сам Покровск предпринимать не будет. Однако стоит допустить вариант, при котором штурм может начаться и раньше. Ведь дефицит сил у украинских войск вполне может привести к тому, что ВС РФ, преодолев внешнюю полосу обороны Покровска, могут застать их врасплох. А именно в тот самый момент, когда у противника не будет возможности выстроить полноценную систему обороны в самом городе.

Ответ не заставил себя ждать

ВС РФ сегодня утром нанесли массированный ракетный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Помимо газохранилищ и электростанций, поражен командный пункт ВСУ. Кроме того, ракетой, известной как "изделие 305", ударили по одному из пунктов управления сил беспилотных летательных систем ВСУ, который задействовали в массированной атаке БПЛА на Россию.

В городе Сумы также уничтожен штаб командования группировки противника, действующей в Курской области. Помимо КП, как сообщают отечественные источники, был поражен ПВД части ВСУ, которая готовилась отправиться в качестве усиления сил вторжения в Курскую область. Кроме того, известно, что после удара на место прибыли оперативники СБУ и установили оцепление, к уничтоженному объекту подъехали десятки скорых. Это свидетельствует о "попадании в яблочко": люди из Службы безопасности прибывают на место удара только в том случае, если ликвидировано нечто очень важное или же на объекте ночевали совсем не гражданские. Ведь главная нарративная линия украинской пропаганды подразумевает, что ВС РФ якобы бьют по мирным. Поэтому, дабы ложь ложилась мягче, СБУшникам надо не допустить, чтобы в развалинах здания зеваки засняли трупы в камуфляже.

О штабах

Успешное попадание в штаб ВСУ автоматически означает ликвидацию не 3-5 офицеров противника, а ни много ни мало десятков военнослужащих. И это не голословное заявление. Нардеп Рады Евтушок в эфире украинского телевидения констатировал, что командование ВСУ в лице главкома Сырского потворствует неадекватному комплектованию воинских частей за счет незаменимых специалистов, когда "штабы ломятся" от лишних людей.

"Я бы комплексно подходил от анализа того, что у нас происходит в штабах, в тылах. Мне сдается, что в Вооруженных силах Украины уже в два, в три раза больше людей служат в штабах, нежели в зоне боевых действий", – заявил Евтушок.

Подобная ситуация на самом деле объясняется просто. Украина как система государственного управления – это синоним понятия коррупции. За деньги любой мобилизованный, вне зависимости от квалификации, может купить себе "билет в теплое место". То есть стать писарем или занять какую-нибудь еще должность, мнимо гарантирующую безопасность вдали от передовой. Но русские ракеты доказывают, что тыловые учреждения войскового управления безопасности на Украине никак не застрахованы. Чтобы не попасть в "список 200", военную форму в незалежной в принципе надевать нельзя.

15 января 2015. Ополчение берет аэропорт Донецка

Десять лет назад ополчение ДНР штурмом взяло аэропорт Донецка. Тогда много говорилось о том, что "на самом деле" его брали морпехи РФ под чужим флагом, что не так уж он и нужен, и, конечно, что "киборги" его "до сих пор удерживают". На самом деле, сейчас, когда прошло время, и мы знаем многое о ходе штурма, его обстоятельствах, именах живых и мертвых, мы можем точно сказать. Взяли его ополченцы Донбасса – дончане и добровольцы из "большой" России.

Взяли далеко не с первой попытки. Первый, катастрофический штурм кончился фотографиями заваленного телами морга. Осенью аэропорт стал проклятым местом – отряды Моторолы и Гиви раз за разом шли в атаки, занимали отдельные строения, отбивали вспомогательные постройки, но впереди так и маячил главный терминал, основной оплот ВСУ в этом районе. Неприятель держался за терминалы и диспетчерскую вышку отчаянно, украинцы не сдавали свою крепость, даже когда ополченцы начали отрезать их от снабжения, когда колонны противника неслись к терминалам под обстрелом из гранатометов в упор. Строения, которые никогда и никем не задумывались как военные объекты, становились редутами и бастионами. Пожарная часть, диспетчерская вышка, старый терминал – звучит мирно, а тогда за этими словами стояли десятки человеческих жизней.

Финал этого сражения получился абсолютно в духе всей остальной схватки. Ополченцы подвели огромную мину в сотни килограмм взрывчатки под последние позиции ВСУ в новом терминале и подорвали. В пыли и огне исчезла история о неприступной "фортеции".

Это было лишь начало борьбы за Донбасс, ее первые месяцы. Но тогда батальоны "Спарта" и "Сомали" стояли в авангарде русской армии. Им предстоит встать в авангарде еще раз, в 2022-м, когда "Спарта" прорвется к Волновахе, а "Сомали" – в глубину Мариуполя. И это будет уже другая история.

Вчера, 14 января, главным событием дня стало овладение ВС РФ ключевым узлом обороны ВСУ в Часовом Яре.

Источник - Readovka
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