Ненависть лишает разума. Оказывается, и целое общество может сойти с ума, - Петр Давыдов

19:44 15.01.2025

Ненависть лишает разума

Оказывается, и целое общество может сойти с ума



Петр Давыдов

10.01.2025



Массовый психоз, коллективное безумие 1917 года в России, нацистская истерия 30-х годов в Германии, наши позорные 90-е годы "перестройки" – чем не доказательство. Ты отказываешься верить, что подобное возможно, но факты – упрямая вещь.



Небольшой, но характерный пример из когда-то православной Украины. Впрочем, почему "когда-то": христианство на Украине осталось, оно живет, борется. Другое дело, что силы не равные. Монахиня Зосима из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой Народной республике, рассказывает:



– В 2022-м, когда уже у нас все началось, поначалу относились к обстрелам монастыря, я бы сказала, с некоторым благодушным непониманием, считали, что это страшный, но досадный промах украинских артиллеристов. В обители тогда было около 150 сестер, 100 братьев и около 500 беженцев с детками и стариками. Ну как можно, уговаривали мы себя, специально стрелять туда, где находится столько людей, не имеющих ни малейшего отношения к армии? Тогда еду для всех готовили на кухне в корпусе богадельни, за ней нужно было сбегать каждому, обед был с 11-ти до 12-ти обычно. Все эти наши походы на кухню прекрасно были видны с дронов (это мы потом сообразили), и ровно в 11 часов начинался минометный обстрел самого монастыря, именно тогда, когда все ходили за едой. Или вечером, когда шли на службу. Сначала-то все друг друга уговаривали: "Это не по нам, не по монастырю стреляют. Ошибка артиллерийского расчета. Погрешность". Среди беженцев был мужчина, в прошлом артиллерист, он вздохнул, говорит: "Ребята, какая может быть погрешность, если те, кто стреляет, находятся всего в паре километров? Если бы стреляли с приличного расстояния, еще можно было бы говорить о погрешности. Так что все эти мины – лично для нас". И нескольких человек они настигли, есть у нас погибшие, к сожалению. Мама матушки игумении, Анна Яковлевна, среди них.



Помню, во время одного из обстрелов со стороны Угледара, мы увидели женщину, которая абсолютно спокойно ходила около собора, снимала видео с северной стороны. Обычно же все журналисты стремятся к людям, что и логично: нужно передать мысли, мнения, переживания человека, правда?



Матушка Анна, игумения, говорит: "Вы, наверное, хотите пообщаться с беженцами, с монахинями и монахами? Так заходите скорее – опасно же!" Дама представилась журналисткой какого-то издания и неохотно спустилась в нижний храм собора, где все и находились. Ну, мы рассказали немного о нашей жизни. Так она даже в конце заплакала. Может, даже искренне...



Ночью после ее отъезда был обстрел собора. Пакет чего-то мощного (покрупнее "градов" ракеты) прилетел как раз в то место, которое она снимала. Нас спасло гульбище, построенное вокруг собора, оно послужило и продолжает служить укрытием для тех, кто в нижнем храме находится. И, знаете, я подумала: даже посмотрев на жизнь монастыря в осаде, на страдания беженцев и монахов, она все-таки дала "правильные" координаты тем, кто хочет нас уничтожить. Даже увидев детей, увидев, что здесь нет военных, пустив слезу…



Можно сколько угодно говорить, что "все эти церковные разборки – не более чем амбиции иерархов", мол, все утрясется, успокоится. Но то, что мы видим сейчас на Украине, ни о каком спокойствии не говорит. Принятый закон о запрете Православной Церкви, захваты раскольниками православных храмов, откровенная ненависть к христианам – это что, признаки спокойствия, стремление установить мир?



В свое время основатель Свято-Успенского монастыря старец Зосима (Сокур) предупреждал: "И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается - матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование. Но Россия устоит, и там будет очень благодать большая, даже силы ада, антихриста не одолеют Русской Православной Церкви". Он же говорил: "Так что дух Руси могучий, непобедимый всегда!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу мохнатую эту дубину возьмет, как раскрутится, то и вся масонская Европа полетит тогда от этой дубины настоящей, русской, святой". Можно критически относиться к словам старца, конечно. Так оно и было, когда люди с недоумением, а то и усмешками слышали его предупреждения, пронизанные болью, о войне на Украине: мол, "совсем старичок приболел" – не прошло и десяти лет, как началась война. Вероятно, имеет смысл хотя бы сейчас прислушаться к его словам. Не только прислушаться – вести себя так, чтобы слова старца Зосимы о русской святости оправдались. Пророчество оправдывается тогда, когда народ, его слушающий, ведет себя так, как призывает пророк. Сидя за кофейком, лежа на диване, ничего не делая, Русь святой не станет.



Посмотрите на фотографии из Свято-Успенского монастыря. Он находится буквально на линии боевого соприкосновения. Обстрелы ведутся почти ежедневно. Настойчиво, специально, злобно. Не в "амбициях иерархов" дело – дело в ненависти к Христу и Его Церкви. Вот почему войну можно назвать священной.