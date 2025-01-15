Мир, танцующий танец Трампа, - Александр Дугин

20:01 15.01.2025 Мир, танцующий танец Трампа



Александр Дугин

15.01.2025



Татьяна Ладяева (Спутник): Давайте вот с чего начнем. С Украины. Какие там звучат заявления, в частности от оппозиции -- от Виктора Медведчука. Он говорит, что режим Зеленского скатывается в терроризм по мере того, как он просит новых и новых вооружений, попрошайничает, о чем и Фицо, кстати говоря, пару дней назад сказал. Фицо вот именно так его и обозвал, Зеленский просто-напросто попрошайка. Медведчук сюда добавляет, что чем хуже ситуация на фронте для Киева, тем больше Зеленский прибегает к террористическим методам в своей риторике и действиях. Но это говорит оппозиция, выступающая против Зеленского. Александр Гельевич, какая здесь цель у самого Медведчука?



Александр Дугин: Это мне трудно сказать, какая цель у Медведчука. Я хотел бы обратить внимание, что это новостью быть не может, поскольку террористическая сущность нацистского украинского нелегитимного режима стала очевидной, прозрачной и всем известной уже в 2014 году. Собственно говоря, с этого все и началось. Эти люди, не дождавшись выборов, свергли законно избранного президента, хотя надо было росто подождать совсем немного и решить вопрос демократическим образом. И установили неонацистский террористический режим, который там же, где был, там он и есть. И Медведчук был частью этой системы, пытаясь как-то исправить ситуацию паллиативными методами, компромиссными шагами. Но с террористами невозможно договориться, потому что любая уступка им фатальна. Так было с признанием "выборов" Порошенко, потом Зеленского. Попытка установить контакты с хунтой, привлечения ее представителей для переговоров в Минском формате -- все это было торговля с террористами. Чем больше идешь навстречу террористу, тем больше растут его аппетиты. Поэтому я не вижу никакого изменения за последние 10 лет в Киевском режиме. Он начал с вооруженного переворота, со свержения государственной власти, утвердил неонацистские идеологические агрессивные, русофобские установки, стремясь нанести максимальный вред своему соседу, нам, братскому народу. Преследуя своих инакомыслящих. Украина -- это вообще часть нас. Это часть нашего единого народа, Русского мира, часть единого жизненного пространства, исторического, политического, культурного. И вот оторвать эту часть Русского мира с самого начала и было главной задачей того неонацистского террористического образования, которым стала современная Украина. И в этом отношении я не вижу ни прогресса, ни регресса. Как захватили власть нацисты в 2014 году в Киеве, так они ее и держат.

Какие нюансы в этом террористическом режиме? Стал ли он чуть больше террористическим или чуть меньше? Трудно сказать, потому что они продолжают устраивать теракты, они развязали войну с нами, они принялись физически уничтожать людей, не согласных с их действиями, с их патологической идеологией вначале на своей территории, потом вторглись на территорию России. То, что делает украинский режим с 2014 года после Майдана, это сплошной непрерывный терроризм. И раз страна захвачена в заложники, взята в заложники, надо действовать контртеррористическими мерами. Собственно говоря, СВО и есть такая контртеррористическая операция. Другое дело, что странно, что оппозиция в Украине продолжает на что-то рассчитывать, мол, этот режим может как-то изменится, внять голосу разума, может смягчить свои позиции, перестать быть столь тоталитарным и неонацистским, каким он является. Это наивно. Оппозиция или нет, этот режим можно только уничтожить. Никакого другого исторического выхода из сложившейся ситуации просто не существует. Либо это террористическая группировка, захватившая власть на территории Русского мира, называемой временно "Украиной", должна быть уничтожена. Либо мы ее свергаем, судим, проводим трибунал, либо это будет повторяться снова и снова. Поэтому я думаю, что всей оппозиции на Украине давно пора переходить на нелегальное положение, брать в руки оружие и свергать эту неонацистскую, нелегитимную террористическую власть.



Татьяна Ладяева (Спутник): Тут еще, конечно, отдельный вопрос. Он пока открытый. Будут ли выборы в 2025 году? Потому что все чаще звучат и со стороны Запада, и Вашингтона в том числе такие заявления. Есть сообщения о том, что якобы Залужного просят не пускать никаким образом на Украину. Но это уже другая немного история. А тут вопрос. Одно из сообщений от наших слушателей – "вы все-таки за демократические процедуры при выборе власти людьми или нет?"



Александр Дугин: Это зависит от того, что мы понимаем под "демократией". Недавно на президентских выборах в Румынии в первом туре одержал победу Кэлин Джорджеску, внесистемный кандидат от большого румынского народа. Румынский патриот, противник ЛГБТ*, противник woke, глобализма. Прямых пророссийских высказываний он не делал. Мы не знаем, как он относится к России, может быть лучше, чем прежняя румынская власть, может быть даже хуже. Но он выступал не от партии, санкционированной Евросоюзом, глобалистскими системами. И что же происходит в Румынии в ходе этих демократических процедур? Как только побеждает один из кандидатов, не санкционированный системой, выборы аннулируются, а предлог не имеет значения. Чиновники Евросоюза, например Тьерри Бретон, говорят следующее: мы всегда будем снимать с дистанции, отменять результаты любых демократических выборов, если они нас не устраивают. Тот же Тьерри Бретон угрожает устроить тоже самое самое в Германии, где сейчас лидирует Альтернатива для Германии, популистская консервативная партия. Так что мы называем "демократией"? Можно называть "демократией" то, что сейчас есть в России, хотя это скорее напоминает "народную монархию". Но ведь мы сами, наш народ стремимся предоставить максимальные полномочию нашему историческому лидеру, нашему верховному правителю. Такая демократия мне нравится. Это правильная демократия. Действительно, выражение народа. Народ стремится укрепить свое государство, создать максимальную свободу, развязать руки правителю, и это единодушное желание большинства.

И есть пример румынской демократии, где люди голосуют за одного кандидата, но этот кандидат не нравится кому-то в Евросоюзе, кому-то в Вашингтоне, кому-то в каких-то тайных организациях самой Румынии, и выборы просто отменяются, их результаты аннулируются, снимается кандидат, и все. Это тоже "демократия".

Поэтому под словом "демократия" мы понимаем две совершенно противоположные вещи. Если "демократия" такая, как в Европе, то пройдут европейские "демократические" выборы в Украине, или нет, разницы никакой не будет. Глобалисты, ни с кем и ни с чем не считаясь, назначат одного или другого. Это безразлично. Украина сейчас находится в войне, в гражданской войне, поэтому все это будет предельно абсолютно нелегитимно. А если народ действительно выразит свою волю и заявление, например, свернув Зеленского и установив нормальный, по-настоящему украинский, а не антиукраинский режим, вот это другое дело. Это будет акт прямой демократии. Поэтому есть демократия и "демократия". Демократия "демократии" рознь.

Я за народную демократию. Мне очень понравилось, как Илон Маск недавно объяснял, какая демократия будет на Марсе, когда там возникнут колонии. Он говорит, прямая. То есть люди выбирают себе в качестве вождей тех, кого они лично знают. Это должны быть люди проверенные, понятные. Такая прямая демократия – это отличная вещь. Это в русской истории было и называлось "земством". А вот когда демократия становится представительской, когда в дело включаются большие финансы, экономика, какие-то невидимые, нелегитимные силы, тогда эта демократия полностью утрачивает свой смысл.

Смотрите, сейчас, что тоже происходит с запрещенной пока еще в России у нас сетью x.com (бывший твиттер). Как только Маск убрал там жесткую либеральную цензуру, либералы в Европе тут же заговорили о необходимости запрета этой сети именно из-за отсутствия цензуры! Им не нравится, что нет либеральной цензуры и поэтому они цензурируют всю эту огромную сеть, приезжающую Илону Маску, поскольку там нет либеральной цензуры. Эти люди будут говорить что-то о демократии. Сейчас термин, который настолько утратил всякий смысл, что лучше его не использовать вообще. Лучше говорить о чем-то более серьезном. Поэтому будут выборы или не будут выборы на Украине, не имеет никакого значения.

Если они будут проходить по этим европейским либеральным правилам, то что они есть, что их нет.



Татьяна Ладяева (Спутник): Давайте к чему-то более серьезному перейдем. Все больше ожиданий того, что скоро между собой напрямую поговорят Владимир Путин и Дональд Трамп. Так вот в том числе советник Трампа Майк Уолтс, он говорит о том, что в ближайшие дни недели, ну то есть это, да, такой немного размазанный срок, но все-таки, вот если как-то предметно поговорить, Запад в целом изменил уже окончательно свое отношение, публичную риторику к украинскому конфликту, чтобы с нами сесть и беседовать о чем-то предметно или нет.



Александр Дугин: За то время, которое прошло после голосования в США на президентских выборах и до 20-го января, момента инаугурации Трампа Запад перестал существовать как нечто единое, целое. Больше никакого единого Запада нет, и никакого единого мнения у Запада нет. Есть два Запада. Один, тот который пришел к власти. Это – Трамп и трамписты, его сторонники. У них отношение к Украине всегда было скептическое. Просто раньше они были в меньшинстве. Они сами в американской и мировой политике находились в положении изгоев. Теперь они пришли к власти в Вашингтоне и, соответственно, они сформулируют позицию по Украине именно этого трампистского Запада. У Трампа и трампистов вообще никогда не было симпатии к Зеленскому. Тармп никогда не выступал в его поддержку, никогда не проклинал Россию. Наоборот, для трампистов характерно рассматривать эту войну как безумную, террористическую выходку глобалистов Байдена, Обамы, который остался теневым таким властителем, и глобалистских сетей в Европе. Именно такие люди приходят в Вашингтон. Теперь только если что-то за неделю не произойдет, мы будем иметь дело с этим вторым Западом.

Но есть еще Евросоюз, остающийся глобалистским и либеральным. Есть и американские глобалисты, переходящие сейчас к оппозиции. Они нас по-прежнему нас ненавидят и готовы поддерживать нацистский режим в Киеве до последнего. Эта глобалистская сеть поддерживаемые разными интернациональными банкирскими домами, в частности, Ротшильдов, которые ставят своих представителей, вообще не считаясь ни с какими демократическими процедурами. Этот второй Запад, уже проигравший в Вашингтоне, снесенный в самих Соединенных Штатах, догорающий вместе с Лос-Анджелесом, уже не является единой структурой. Он отделяется, отслаивается на глазах от США и будет действовать в отношении Украины по своей повестке. Но и у этого второго глобалистского, пока еще байденовского Запада интерес к Украине существенно снизился. Ничего позитивного для себя из Украины и эти сети извлечь больше не могут.

Трамп с Путиным будут обсуждать это на совершенно ином уровне. И неважно, какой контекст создается в СМИ, какие политические заявления те или иные политики делают. Трампу, это безразлично, и Путину это безразлично. Два великих лидера, два по-настоящему суверенных правителя будут договариваться о тех проблемах, которые создали, по сути дела, не они, а им создали их противники, наши противники и противники Трампа. Это создает, конечно, некоторое поле для осторожно оптимистических надежд.

Ведь Украина дорога только нам, Трампу она безразлична, Трампу интересуют другие зоны и вызовы.



Татьяна Ладяева (Спутник): А можно я поясню вот еще какой момент? Правильно я понимаю, если это встреча или разговор, неважно в каком формате это происходит, мы сразу ждем от первой встречи разговора какой-то итог, а не так, знаете, ну как Зеленский там в Европе со всеми общается, что 10 раз встретились, какие-то саммиты собрали, конференции и прочее, никакого итога, просто разъехались. Ну то есть вот этого пустой трата времени не будет?



Александр Дугин: Пустой тратой времени точно не будет, но ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом окончательного решения по ситуации на Украине точно не стоит.

Эта ситуация скорее всего затянется. Трамп совершенно не понимает, что такое Украина. Просто потому что ему она безразлична. Он не понимает, что это экзистенциальная угроза для России, что Украина рассматривается нами как часть нашей органической территории. Просто Украина -- это мы, это наш народ, наша страна. Представьте себе, если бы в США какой-то Штат, Далавар или Юта, населенный, кстати, довольно специфическими людьми, мормонами, с которым в одним момент была даже война с федеральным центром, заявит о том, что он выходит из состава США, провозгласит какую-ту чудовищную идеологию и начнет настаивать на американофобской политике, требуя всех американцев, кроме жителей Штата, повесить на ветке. Ну, хорош был бы Трамп, если бы он закрыл на это глаза. Но такой аналогии он, увы, не понимает. Он не понимает, что Украина – наш Штат, и все. Просто один из наших Русских (Евразийских) Соединенных Штатов.

В принципе, нам раньше стоило утвердить полный централизм в нашей имперско-советской державе, но мы решили дать некоторым "окраинам-украинам" какую-то самостоятельность, и вот за это сейчас кровью платим. Но это наш Штат. Как только Путин объяснит убедительно Трампу ситуации – приведя исторические факты, этнологические, религиоведческие, социологические, антропологические, культурологические, аргументы, появится шанс, что Трамп нас поймет. Главное прежде всего объяснить Трампу, что Украина наш Штат, а вот после этого можно рассчитывать на определенные подвижки в переговорах. Но это не сразу. Ведь сейчас и Трамп, увы, в значительной мере является жертвой той пропаганды, которую развернули наши (и его!) противники глобалисты. Поэтому для того, Трампу достичь трезвой реалистической оценки понимания украинской проблемы, нужно время.

И, конечно, сейчас нужны совершенно другие каналы связи с Вашингтоном, потому что та группа, которая пришла к власти в США, это совершенно новое идеологически и политически явление. Мы таких людей не знали, мы зачисляли их в маргиналы, а их победу считали невозможной, практически нереальной. У нас все настроено или на диалог, или, в последние годы, на прямое противодействие, но именно глобалистскому Западу. А тут возникает новый непредвиденный фактор. Вот поэтому, мне кажется, сейчас нужно менять тембр, стиль в российско-американских отношениях. Это просто необходимо для работы с новой администрацией. Это совсем другие люди, совсем с другими взглядами. И от этого будет очень много зависеть. Ведь известно, что в международных отношениях, в дипломатии многое значит работа подчас невидимых, слабо акцентированных, в тени развертывающихся взаимоотношений, которые на самом деле впоследствии и предопределяют главные решения, по сути, готовят их. Конечно, таких отношений сейчас нет, и их быть не могло, это очевидно.

Так что остается уповать на личную мудрость, силу и психологическую выдержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сейчас и, наверное, надолго является единственной личностью, единственной инстанцией, которая может вести непростые переговоры с Трампом. Но не надо обольщаться и испытывать ложных надежд. Это долгая история.



Татьяна Ладяева (Спутник): Можно пока вот сюда же я озвучу вопрос от нашего слушателя. Помимо Трампа в США решающие значения имеют Конгресс и Сенат, а там однозначно поддержка Украины. В общем, как это может сказаться на результатах и процессе переговоров?



Александр Дугин: Поддержка Украины в Конгрессе и Сенате была, пока в политике доминировали глобалисты и неоконсерваторы. Глобалисты из Демпартии и неоконсерваторы, в том числе и из Республиканской партии, впрочем как и из Демократической, они везде. Так было. Но посмотрите, Марк Цукерберг, который казался самым преданным сторонником глобализма, woke, повестки DEI (Diversity, Equality, Inclusiveness – то есть Разнообразие, Равенство, Инклюзивность), либеральной цензуры, одним из самых убежденных либералов и байденистов, а также чемпионом поддержки украинского нацизма и лично Зеленского, недавно открыто принес покаяние, признав, что ошибался, действовал под давлением Демпартии, вводил вопреки своей воле либеральную проукраинскую цензуру, дискредитировал популистов, организовал систему искажения фактов и преследования инакомыслящих под видов факт-чэкинг. Далее он заявил, что переносит свой штаб-квартиру из Калифорнии (где доминируют Демократы) в Техас (наиболее трампистский Штата США), и что в дальнейшем он будет следовать за Илоном Маском и политикой x.com**и покончит с либеральной цензурой, восстановив "свободу слова". Мы видим, что те, кто поживее, поострее, кто лучше чувствуют конъюнктуру, массовым образом переходят из лагеря глобалистов и либералов в стан трампистов. Даже такие фигуры, как Цукерберг.

А что же тут говорить о каких-то отдельных конгрессменах или сенаторах. Есть способы на всех оказать определенное давление. И либералы, когда были в власти, этим активно пользовались. Сейчас будут пользоваться трамписты. Сейчас приходит на пост главы ФБР приходит Кэш Паттель, наш человек, в смысле, американский человек, а не глобалистские выродки. Он настоящий американский патриот, хоть и индус. Директором Национальной Разведки Трамп выдвинул еще одну замечательную американскую патриотку, жесткую противницу либералов, Талси Габбард. К власти в Вашингтоне приходят новые люди, которые всерьез займутся тем вашингтонским болотом, которое разложило саму Америку и которое вовлекло ее, в частности, в поддержку террористического нацистского режима Зеленского. И теперь глобалисты будут платить по счетам.

Трампу уже нечего терять, это его последний срок. Он человек пожилой, он либо получает все, либо ничего. Поэтому это будет совсем другой президентский срок. Сейчас и думать даже не следует о возврате к старой политике. Сопротивление, конечно, будет и в Конгрессе, и в Сенате, это безусловно. Но теперь с ним трамписты будут уже поступать иными методами и иными способами. Они обещают нещадно сажать и уволнять виновных и разгонять трансгендеров и защитников DEI. Как сказал Илон Маск – "cancel culture should be cancelled", "культура отмена должна быть отменена". То есть глобалистов просто отменят.



Татьяна Ладяева (Спутник): Многие задают такой вечный вопрос, а что если окажется, что Трамп не лучший друг России? Но мы неоднократно и подчеркивали, говорили, и сейчас мы тоже говорим, что никаких лишних надежд у нас нет в этом смысле и иллюзий того, что Трамп, он не пророссийский, он проамериканский. Александр Дугин уже неоднократно подчеркивал это, в том числе даже сегодняшнее в беседе. Одно из последних сообщений, что Вучич предложил Сербию как место встречи Путина и Трампа. Итак, какая страна может быть реальной площадкой для возможного разговора Трампа и Путина? Одна из стран, которая предлагают свои услуги это Сербия. Насколько вы считаете, что это подходящее место?



Александр Дугин: В принципе, площадкой может быть любая страна, и Сербия, и Турция, а также какие-то арабские страны. Но это будет слабым ходом и со стороны Трампа, и со стороны Путина. Почему? Потому что все равно в каком-то смысле оба лидера будут заходить на чью-то чужую территорию. Сербия – это Европа, Турция – это исламский мир. Единственной наиболее приемлемой из таких экстерриториальных площадок мне представляется Индией. Индия сейчас занимает уникальное положение и в большой геополитике и во внутренней геополитике для США. Это очень важно. Трамп достаточно критически относится к Китаю и очень хорошо относится к Индии. Более того, план трампистов на уровне большой геополитики –перенести центр внимания в Южной Азии с Китая на Индию. Если сохранять дешевое промышленное производство, вынесенное за пределы территории США (хотя частично оно будет возвращаться, как Трамп обещал назад, в Штаты, но все-таки что-то придется наверняка оставить), так это надо делать в Индии, считают трамписты.

С другой стороны, Индия, с одной стороны, довольно жестко оппонирует в региональных проблемах Китаю, а с другой, тянется к многополярности и дружит с Россией. То есть Индия сейчас оказалась такой державой, которая является балансирующим элементом в системе антагонизма между США и Россией. Стоит учесть и что в Индии правит премьер Нарендра Моди, возглавляющий консервативное правительство, разделяющий традиционные ценности, призывающий к деколонизации индийского сознания, что очень созвучно нам. А ориентация на традиционные ценности созвучна и нам, и трампистам. Так вот, при этом Индия настаивает на многополярном мире, и в частности, на сближение между Россией и США. Треугольник Москва-Дели-Вашингтон – это новая геополитическая фигура, это новый фактор, его раньше не существовало. Раньше был Китай, Америка, мы, исламский мир – а вот Индия как-то держалась в стороне, а сейчас она выходит на первый план.

Далее Индия играет важную роль в внутриамериканских процессах. Америка все меряет по своим стандартам. Так вот, в США сейчас существует огромная и стремительно растущая индийская диаспора, которая для самих американцев, по крайней мере в глазах трампистов, представляет собой наиболее привлекательную, безобидную, безвредную, положительную силу. Индусы в США в основном за Трампа, за традиционные ценности. У виуце-президента Вэнса жена, Уша, индуистка. Талси Габбард, сама исповедует индуизм. Кэш Патель и Вивек Рамасвами – ближайшие сподвижники Трампа -- индусы. Это определяет вектор индийского фактора внутри США – индусы миролюбивые, спокойные, трудолюбивые, подчас высоких интеллектуальных и деловых качеств. Они не экстремисты и не радикалы. Такая "внутренняя Индия" в США трампистами рассматриваются со знаком плюс. В отличие, например, от Китая или исламской цивилизации. Здесь у трампистов есть большие претензии.

А от Европу трамписты по-настоящему ненавидят. Если есть какой-то объект, вызывающий максимальную ярость у трампистов, это Евросоюз, евробюрократия, евроглавалисты, которые для них фактически представляют собой часть того же самого враждебного для них политического и идеологического лагеря. С этим лагерем трамписты воюют и будут воевать в самих Соединенных Штатах. Вот почему Европа не место для встречи Трампа и Путина, на мой взгляд.

А от Индия – прекрасное место. Может быть, начать с Индии, а потом сильные, мужественные, абсолютно уверенные в себе лидеры России и США могут съездить друг к другу в гости. Я не исключаю, что Путин как невероятно смелый человек, скажет, я и к вам приеду в США. Но ведь и пережевший покушения со стороны глобалистов и, вероятно, украинских террористов Трамп такой же. Не исключаю, что Трамп скажет, и я к вам в Россию приеду. Если уж говорить великим державам, так непосредственно друг с другом. В начале это может быть Индия, а потом все напрямую.

Если же встреча пройдет на каких-то других территориях, это будет уступкой глобалистам. Что-то вроде как новые минские соглашения, будь они прокляты. Этот формат закончен. Взрослые люди должны поговорить друг с другом во абсолютно приемлемой для них обстановке, без всякого какого-то дополнительного элемента и без привлечения еще какой-то еще цивилизации. Наши отношения с Америкой дело нас и Америки. Две суверенные великие державы выясняют очень запутанные, очень тяжелые, практически находящиеся в состоянии войны отношения. И здесь никто не должен мешать. Мы знаем, кто за нас. Мы знаем, кто против. Трамп пока сейчас еще не знает. Впрочем, возможно просто потому, что этого не волнует. Важно, за кого он, а не кто за него. Мы в несколько другой ситуации. Мы знаем наших друзей. Мы их никогда не предадим, ни за что. Но вот в этой тяжелейшей ситуации, куда завели глобалисты, либералы, в наших отношениях с Америкой мы должны разобраться сами. Сейчас -- это дело двух людей. Даже не двух стран или двух режимов, двух политических систем. Двух людей. Путин и Трамп. Они должны говорить в максимально конструктивной обстановке, при полном отсутствии у кого бы то ни было еще, на территории, которая комфортна для каждого из них.

Я думаю, что Трамп очень резкий человек. Как сказал один республиканский сенатор: "Трамп повергнет Америку и весь мир в шок и трепет после первого же дня своего вступления". Можно повергнуть Запад в шок и трепет, если пригласить Путина в Мар-о-Лаго. История с Гренландией уже повергла всех в шок и трепет.



Татьяна Ладяева (Спутник): Давайте я коротко прокомментирую. Прямо сейчас пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже высказывается по поводу встречи Путина и Трампа, но говорит, что многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров. Но пока это все преждевременно. И также предметной подготовки встречи президента России и избранного президента США пока нет, но есть политическая воля. Ну, то есть, в целом продолжается та же дискуссия, которая уже была, но мне кажется, что все-таки это история о том, что если дискуссия есть, значит есть, ну, нет дыма без огня. То есть вот это тот самый случай. Очевидно, что какая-то встреча, какие-то переговоры, они должны будут состояться. А вот по поводу Гренландии Трамп продолжает высказываться. Канада, Гренландия, Панамский канал. Вот смотрите, по поводу Гренландии очень много противоречивой приходит информация, потому что пару дней назад премьер Гренландии говорил, что остров должен быть вообще не под контролем Дании, но и не под контролем США. То есть это должна быть отдельная независимая страна. А вот сейчас я вижу, ну, по крайней мере, в зарубежной прессе активно пишут якобы результаты соцопроса, согласно которому почти 60% жителей Гренландии не против войти в состав США. Ну, вот кому верить здесь не знаю, честно говоря, больше. Что думаете?



Александр Дугин: Как и в любых аналогичных важных геополитических и геостратегических вопросах, надо смотреть, кто кому противостоит. Если опросы показывают, что гренландцы, эскимосы, инуиты, подавляющие большинство населения этого острова, хотят присоединиться к Америке, значит, мы имеем дело с опросом, который провели трамписты. Это будущая и уже фактически избранная новая администрация Белого дома и их сторонники правопопулистские силы в Европе. Запад жестко раскололся на два лагеря, мы об этом уже говорили. Так вот, кто проводит соцопрос? Вот по одному опросу все инуиты или 60% будут за Трампа, туда его сын приезжал, очень прекрасно поговорил с ним, встретился. И все подано в оптимистических для Трампа и США тонах. Гренландия готова.

Если речь идет о Брюсселе и евробюрократах, о глобалистах, еще не зачищенных на территории Европы, то, конечно, они будут говорить, нет, нет, Гренландия должна быть в составе Дании (пока Данией правят глобалисты). Или на худой конец "самостоятельной" (то есть скупленной Соросом и Ротшильдами). Но настоящих аргументов здесь нет. Здесь просто два лагеря, у каждого своя истина и свои соцопрос.

Россия именно так и общалась с Западом на предыдущем этапе – при Байдене и глобалистах. Мы говорим, вы нас убиваете. Они говорят, нет, это вы нас убиваете. Мы говорим, вы осуществляете теракты против наших мирных людей, против наших детей. Они говорят, нет, это вы террористы. И один другого не слышат. Потому что при таком накале и таком идеологическом расколе нет никакой общей реальности, никакого общего факта. Каждый оспаривает то, что утверждает другой.

Агрессивный обмен абсолютно взаимоисключающими интерпретациями и составляет – точнее составлял до самого последнего времени – весь наш диалог с Западом. Все решала война – информационная в том числе. Чей Бахмут? Это зависит не только от накала пропаганды, но и от людей, отдающих за это "чей?" жизнь. Чье Курахово? Но и чей (пока) Купянск? Он был наш, теперь, временно, не наш. Но за определением "временно", за ответом на вопрос "чей?" -- смерть, боль, гибель, подвиг.

То же самое назревает в отношениях между Европой и новой администрацией США. Одни будут говорить одно и утверждать, что это истина, что все эскимосы хотят в США. Другие будут утверждать, что ни один эскимос в США не собирается вступать, а хочет подчиняться глобалистской Дании или быть независимым, работая с Соросом, Гретой Тунберг, что все эскимосы только спят и видят, чтобы наставить себе ветряков и заниматься экологией. Вот эти два мира сталкиваются сейчас в прямом антагонистическом противостоянии. Единство Запада, которое существовало до последнего момента, сейчас расколото. И, соответственно, любой соцопрос, любая статья в любой газете, любой репортаж, любой пост в соцсетях зависят от того, кому принадлежит информационная площадка. Если трампистам, одно, если глобалистам – другое. Маск мы заменим нашей социальной сетью x.com** все мировые СМИ, потому что они в руках у глобалистов. А глобалисты -- это тоталитарная, жесткая секта, которая не позволяющая никаких альтернативных мнений. А мы это меняем, говорит Маск. Поэтому в сети Маска или на площадках глобалистов результат любого опроса совершенно разный. Это же касается любого описания ситуации, экспретизы, преобладающей точки зрения. Теперь к этой антилиберальной, антиглобалистской коалиции примкнул и Марк Цукерберг, включив в нее пока еще запрещенные у нас Facebook и Meta. Он тоже клянется, что готов избавить свои сети от либеральной цензуры. Правда, глобалисты тут же грозят запретить и Цукерберга Европе как "сторонника нацизма", поскольку в глазах либералов отменить либеральную цензуру и есть перейти на сторону нацистов-иллибералов. Логика идиотская, но похоже она никого больше не смущает.

Так вот, получается, что общественное мнение мгновенно изменилось. Все зависит о того, какова идеология владельцев сетей или СМИ. Потому что общественное мнение зависит от тех, кто управляет главными трендами, у кого в руках глобальная власть. А сейчас эта власть разделилась на два полюса. Есть трамписты и есть глобалисты.



Татьяна Ладяева (Спутник): А по поводу Канады. Давайте еще успеем для наших слушателей, кто пока там ни статью не читал, ни еще какие-то дополнительные ресурсы. Давайте вот эту историю разберем, потому что все-таки это не то же самое, что Гренландия. Больше вопросов вызывает. Все-таки какие претензии у Вашингтона к Канаде сегодня есть? И какая цель, желание у Трампа в этом вопросе?



Александр Дугин: Думаю, его желание, чтобы самостоятельного государства Канада больше не существовало. Премьер-министр Канады Трюдо во время своего правления превратил Канаду для США в некий аналог Украины для нас. Там концентрировались самые омерзительные, отвратительные либеральные диссиденты, американофобы, противники традиции и большинство сторонников Байдена – эксперты, артисты, певички и клоуны первого ряда. Многие из них торжественно обещали, что если Трамп победит на выборах, то они уедут из США. Куда? В Канаду. Оттава – это своего рода Киев такой для США. Как в Киев бежало российское либеральное отребье, так в Канаду бежит американское. Трамп сейчас внезапно оказывается в нашем положении и обнаруживает у себя под боком враждебную, агрессивную, дотационную, наглую, тупую, извращенную политическую систему, где живет отличный, нормальный американский народ, сильно не отличающийся от населения США, говорящий на том же языке английском языке. Ну, хорошо в Квебеке еще и на французском, когда-то Луизиана тоже была франкоязычной канадской территорией. Все это легко преодолеть. Я считаю, что присоединение Канады к США – это замечательная идея. Почему бы нет? В любом случае Трамп начал всерьез. Он уже нарисовал новые карты, стал осмыслять, как реализовать план 51-го Штата. Эта аннексия, скорее всего, пройдет по-американски, то есть Канаду просто купят. Как Луизиану. Я не думаю, что будет использовано оружие. Скорее всего, деньги, а кроме того сети и техники убеждения. Я смотрел красочные ролики, как широкие слои населения праздновали в Канаде Рождество. Огромное количество канадских семей танцевали "танец Трампа". Это сейчас тренд в мировом масштабе. Его исполняют под песню YMCA, которая является гимном консервативной христианской молодежи (YMCA -- Young Men's Christian Association). Либералы и сторонники woke-культуры, DEI, ненавидящие все христианское и консервативное, считают активную христианскую молодежь "фашистами", а сам ее гимн, исполненной группой Village People современным аналогом "Horst Wessel". Но Трам именно под нее станцевал свой победный танец. И вот море канадцев танцует на Рождество именно его. Этим они хотят сказать: "Приходите, мистер Трамп, мы готовы, мы будем с вами вместе плясать, ведь мы ненавидим это либеральное, глобалистское, диктаторское отродье Трюдо и всю либеральную повестку, которая извращает наших детей. У нас еще остались здоровые люди. Они ждут вас".

Как мы видим, есть здоровые люди и в США, они-то и выбрали Трампа, и в Канаде, они есть и в Европе. Это просто борьба. Сейчас на Западе складывается два лагеря -- безнадежно больных сторонников либерализма и выздоравливающих или сохранивших элементы здоровья обычных западных людей. И Канада – это тоже идеологический вопрос. Она не столько нужна Трампу, но для него абсолютно недопустимо наличие рядом с границами США либеральной глобалистской извращенческой Канады. Если бы там пришли к власти какое-то относительно приличные люди, то можно было бы и не присоединять. Но если это будет враждебная, агрессивная, тупая, ядовитая, извращенная Канада, то это неприемлемо. Для нас неприемлема Украина как Анти-Россия. Для Трампа неприемлема Канада как анти-США. Глобалисты так и намеревались превратить Канаду в Украину. Если что-то в планах глобалистов пошло бы не так (а пошло именно не так), они намеревались перенести центр влияния в Канаду. И точно также с Россией и Украиной. Поняв, что Путин выдавливает глобалистскую либеральную агентуру из России, глобалисты стали строить Анти-Россию на Украине.

Трамп не позволит провернуть этот сценарий с Канадой. И правильно сделает. Чем больше он будет разбираться со своими прямыми вызовами -- с Канадой, с Панамским каналом, с Гренландией, тем лучше он будет понимать нас. В какой-то момент он поймет, ведь русские именно с этим и столкнулись. Да и враги-то у нас, у трампистов и у русских одни и те же. И создают они везде, где достанут, анти-Россию, анти-Америку, анти-Европу. Получается, что у нас есть общий враг, а ничто так не сплачивает, как общий враг.

Я думаю, что вполне можно согласиться с тем, что Канада пусть принадлежит Соединенным Штатам Америки. Нас это вообще не волнует, это их проблема, особенно если это решится мирно. Ну, а если не мирно, тоже не страшно. Ну, как решится, так и решится. Это вообще говоря, не наше дело. А Украина не их дело. Конечно, лучше иметь Канаду как 51-й Штат в стране, которая провозглашает верность традиционным ценностям, чем самостоятельное, либеральное, антитрадиционное, человеконенавистническое, диктаторское государство, в которое превратил Канаду Трюдо.



Татьяна Ладяева (Спутник): Нашим слушателям отзывается эта идея. Вот, в частности, Андрей пишет, что Канада для США это как аналог Украины. Мысль хорошая и правильная, и к ним, получается, прилетит бумерангом. А если так же рассуждать, насколько тогда к Трампу и к американской политике будут относиться как к России? Из разряда Россия плохая, Россия сама во всем виновата, Россия незаконно что-то делает, вот вводим миллион санкций в отношении этого государства. Там же не будет вот такого же поведения.



Александр Дугин: Мы выдержали санкции, когда весь Запад, в том числе США, находившиеся под контролем бесноватой глобалистской секты, тоже был против нас. И сейчас последние деньки этой системы. Мы выдержали все санкции. Ну а что говорить об Америке? Ну введут против США санкции какая-нибудь Дания. Это только насмешит всех остальных. Макрон если введет, тоже насмешит.



Татьяна Ладяева (Спутник): Еще может и Украина введет санкции против США…



Александр Дугин: Нет, Украина не введет, потому что ее скоро не будет вообще. Она никак не сможет ничего ввести в отношении США. А другие европейские страны могут попытаться. Мы выдержали санкции, но что тут о Вашингтоне говорить.



Татьяна Ладяева (Спутник): Мне, честно говоря, кажется, что они не рискнут все равно никакие санкции возить. Ну ладно, давайте мы посмотрим, не будем сейчас пока вот таких прогнозов давать, как оно и что будет. У нас три минутки остается, коротко успеем все равно тоже пробежаться. Из Пекина звучат следующие сообщения. Там местные политологи, аналитики, ученые, прогнозисты думают, что будет с отношениями между Москвой и Пекином, когда Трамп придет к власти. Ну и глобально все понимают, мне кажется, что вряд ли что-то изменится, и уж то, Точно Трамп никак не надавит на Путина, чтобы изменить отношение Москвы к Пекину. Ведь нет никаких сомнений.

Путин не сдастся в этом вопросе.



Александр Дугин: Может быть Трамп и попытается надавить на Путина, но Путин, конечно, не сдастся. Путин и не такое видел. Это настолько великий политический деятель исторического масштаба, что с ним грубые сделки, а тем более давление не проходят. Если предложить ему что-то продать, разменять одно поменять на другое, с ним так разговор просто не сложится. Китай нас поддержал в критической ситуации, мы чрезвычайно ему благодарны.

В какой мере Китай поддержал нас в самые трудные моменты? Значительно. Но… не тотально. В отличие от Ирана или КНДР. Но без этой поддержки Китая, пусть даже довольно осторожной, нам пришлось бы очень трудно. Поэтому благодарность Китаю со стороны нашего народа и нашего Президента безмерная. И, конечно, мы друзьями, единомышленниками, союзниками не разбрасываемся. И маленькими не разбрасываемся, а такими огромными, как Китай, которым у нас прекрасные сейчас бурно растущие отношения, мы пожертвовать ни при каких обстоятельствах не сможем. И не будем, и даже в голову это не придет.

Но обратите внимание, Китай, поддерживая аккуратно нас, всегда сохранял хорошее отношение с Западом, соглашался с некоторыми санкциями, запрещал определенные транзакции с нашими фирмами на своей территории. То есть Китай вел себя всегда разумно, но исходя прежде всего из своих национальных интересах. Россия друг, Путин друг, говорит Си Цзиньпинь, но китайские интересы превыше всего.

Я думаю, пришло время Путину ответить тем же. Сейчас объективно и независимо от России изменится главный вектор агрессии США – он переместиться от нас на Китай и Ближний Восток. Это отдельно следует осмыслить. И нам этой ситуации, сохраняя и ни в коем случае не предавая друзей, конечно, необходимо в первую очередь руководствоваться собственными национальными. Точно также как это делает Китай. И, конечно, ни о какой продаже, ни о какой торговле, ни о какой сделке по отношению к нашим прекрасным китайским друзьям, нашими лучшим союзникам и быть не может.

Но это вопрос требует очень серьезного разговора о геополитическом реструктурировании всего планетарного поля. Ничего больше не будет прежним.

Этот год, как недавно провозгласили трамписты, будет самым безумным в истории.



Татьяна Ладяева (Спутник): Только б в хорошем смысле он был безумный, а то, знаете, плохие новости уже невозможно воспринимать…



Александр Дугин: В плохом смысле безумным мир уже был. Хуже некуда. Теперь только хорошем.



Татьяна Ладяева (Спутник): Надо бы, да, надеяться все-таки на лучшее.



*Экстремистское течение запрещенное на территории РФ.

** Ресурс, запрещенный в РФ. Источник - katehon.com

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