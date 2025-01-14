 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.01.2025
22:41  В Узбекистана по итогам 2024 года доля наличных в обращении опустилась ниже 20%
22:29  Делают беспилотники, не работают с рублем: как изменятся отношения России и Китая в 2025 году
22:24  НАТО - все: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток
22:21  Казахстан вошел в десятку крупнейших миграционных коридоров мира: что это значит
22:18  Кыргызстан. В Канте государству вернули автостанцию стоимостью 800 млн сомов
22:13  В ожидании последнего "Орешника", - Антон Трофимов
20:16  Китай в 2025 году отправит на космическую станцию "Тяньгун" аквариум с шестью рыбками данио-рерио

20:01  Мир, танцующий танец Трампа, - Александр Дугин
19:52  Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета AZAL (полный текст)
19:44  Ненависть лишает разума. Оказывается, и целое общество может сойти с ума, - Петр Давыдов
19:38  ВС РФ прорвались между селами Котлино и Удачное на Покровском направлении
18:43  В Казахстане птицей года выбран Стервятник, редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков
18:26  "Чудо Синьцзяна": туннели под Тяньшанем и аккумуляторы-исполины
18:21  В Сети нашли "университеты" для подготовки мошенников. Студенты проходят уроки по обману людей и сдают экзамены
17:24  Рувики: Закон о регистрации иностранных агентов (США, 1938)
14:08  Главными глобальными рисками в 2025 году станут экстремальные погодные условия и кампании по дезинформации
13:49  Как НПО (иноагенты) влияют на принятие зеленых решений в Центральной Азии
13:38  "Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые", - Виктория Никифорова
13:32  В Казахстане создают публичный Реестр коррупционеров. Для удобства граждан
13:29  Топ-20 налогоплательщиков Узбекистана по итогам 2024 года. Кто вошел в этот список?
13:27  TAC: российско-украинские переговоры в Стамбуле были сорваны по инициативе США (новые подробности)
13:21  Мятеж или революция? Глобальному Югу пора определяться, - Алексей Белов
01:27  Очередная "цветная"? В Монголии, как и в декабре 2022-го, снова неспокойно, - Валерий Бурт
01:20  Депутаты Узбекистана одобрили расширение Самарканда и строительство 6 км надземного метро
01:10  Эксперт объяснил причины подписания США договора о партнерстве с Арменией
01:06  Первая "пятилетка Мишустина" позволяет уверенно смотреть в бушующее будущее, - Михаил Делягин
01:03  Шасси для Америки: Россия променяла "Суперджеты" на Boeing
00:49  Учитель года из Владивостока Александр Жигжитов, ушедший на СВО, исполняет песню "Мишка"
Вторник, 14.01.2025
20:29  ВС РФ выбили ВСУ из главного узла обороны в Часовом Яре
20:19  ГКНБ Кыргызстана: Государству возвращен незаконно приватизированный в Сокулуке зерноток стоимостью 331,4 млн сомов
20:14  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на саммите в Абу-Даби
20:09  Началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025 в Харбине. Открытие 7 февраля
19:52  Посол Туркменистана Ильяс Гайыпов вручил верительные грамоты президенту Ирана
19:49  Кризис в небе: что не так с авиацией Казахстана, - Жулдыз Жапарова
19:46  "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" открылась в ОАЭ. Участвуют президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
16:12  Лавров: черные ящики самолета AZAL не подтверждают тиражируемую в СМИ версию катастрофы
16:02  WP: Трамп подал идею, как сделать Россию и Китай снова великими
15:51  "Гуаньча": "что нужно России - предоставит Китай". Политика Запада ни на что не влияет
11:19  Узбекистан. "Какова цель наказания?" - большое интервью об административном аресте, судьях и справедливости
11:14  Чем "импортные" ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше отечественных
11:01  Удастся ли официальному Кабулу добиться общеафганской идентичности
10:50  Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
10:49  Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
10:43  Инфляция в Кыргызстане в 2024 году составила 6,3%
10:35  Казахстан. На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря
03:05  Правый поворот: Россия вновь идет своим путем, - Виктория Никифорова
01:43  В аэропорту Ташкента установили котодомики
00:59  ВС РФ сформировали новый плацдарм за Осколом, севернее Купянска
00:49  Проект глубинного государства "Опиум для народа", - Валентин Катасонов
00:38  Венгрия назвала атаку Киева на "Турецкий поток" посягательством на суверенитет стран-получателей энергии
00:34  Президент Узбекистана обсуждает в ОАЭ инвестиции в зеленую энергетику
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай в 2025 году отправит на космическую станцию "Тяньгун" аквариум с шестью рыбками данио-рерио
20:16 15.01.2025

На китайской космической станции будет плавать еще больше рыбок данио-рерио

Шанхай, 15 января /Синьхуа/ -- В 2025 году шесть рыбок данио-рерио отправятся на китайскую космическую станцию, чтобы помочь ученым изучить, как космическая среда влияет на развитие мышц и скелета позвоночных. Ожидается, что это исследование будет способствовать долгосрочному выживанию человека в космосе и проложит путь к межпланетному обитанию.

В "аквариуме" на китайской орбитальной космической станции "Тяньгун" /"Небесный дворец"/ в этом году будут находиться шесть рыбок данио-рерио и шесть граммов водорослей вида роголистник погруженный, сообщил исследователь из Института гидробиологии Академии наук Китая /АНК/ Ван Гаохун в интервью агентству Синьхуа в понедельник. Исследование будет сосредоточено на влиянии микрогравитации на белки в костях и мышцах рыбок данио-рерио. Как только эксперимент завершится, рыбки будут заморожены и доставлены на Землю для дальнейшего анализа.

В апреле 2024 года на борту пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" был отправлен на космическую станцию контейнер с четырьмя рыбками данио-рерио и четырьмя граммами водорослей вида роголистник погруженный, которые использовались для формирования первой в Китае самоциркулирующейся водной экосистемы на орбите. Эта космическая водная экосистема работала бесперебойно около 43 дней, установив мировой рекорд по самому длительному сроку эксплуатации подобной системы.

"Обычная продолжительность жизни рыбок данио-рерио составляет два-три года. Таким образом, их 43 дня в космосе эквивалентны тому, как если бы человек провел там три-четыре года", - сказал Ван Гаохун, руководитель эксперимента.

Разрабатываемый в настоящее время аквариум "Тяньгун" имеет объем всего 1,2 литра, что эквивалентно двум бутылкам питьевой воды. Проведение долгосрочных экспериментов по разведению рыбок данио-рерио в таком маленьком помещении сопряжено с различными трудностями. Для того чтобы решить эти проблемы, исследователи посвятили три-четыре года на Земле подготовке и планированию.

Точно так же, как астронавты проходят строгий отбор, ему подвергаются и рыбки данио-рерио, отправляющиеся в космос. "Четыре рыбки данио-рерио, которые попали на космическую станцию, были отобраны из 200 кандидатов. Они должны быть взрослыми особями с хорошим здоровьем, а также обладать стабильным темпераментом и быть совместимыми друг с другом", - говорит Ван Гаохун.

Когда первые снимки с "аквариума Тяньгун" были переданы на Землю, Ван Гаохун был в восторге. "Мы оставили в контейнере немного воздуха. В космосе он смешался с водой и образовал красивые пузырьки, напоминающие хрустальный дворец".

Во время 43-дневного космического эксперимента Ван Гаохун и его коллеги-ученые круглосуточно наблюдали с Земли за "аквариумом Тяньгун".

Ученые заметили, что водоросли вида роголистник погруженный и рыбки данио-рерио изначально демонстрировали нестабильность в различных показателях, но постепенно саморегулировались и адаптировались друг к другу. Водоросли вида роголистник погруженный поддерживали активную фотосинтетическую активность на протяжении всего своего пребывания на орбите.

Сначала у рыбок данио-рерио наблюдались аномалии ориентационного поведения, такие как перевернутое плавание и вращательные движения. "Как и люди, рыбы не могут отличить верх от низа в условиях микрогравитации, что приводит к дезориентации в движении", - объяснил Ван Гаохун.

Образцы воды, собранные в этой космической водной экосистеме, были доставлены на Землю с помощью космического корабля "Шэньчжоу-18" в ноябре 2024 года, и сейчас ученые углубляются в их анализ.

Рыбки данио-рерио имеют большое геномное сходство с людьми. Они маленькие, быстро размножаются и имеют короткий цикл развития, что делает их основным модельным организмом в науках о жизни. Они широко используются в исследованиях, охватывающих различные области, включая кроветворение, сердечно-сосудистую систему, почки, костную систему, опухоли и эпилепсию.

Микрогравитация в космосе может вызывать целый ряд патофизиологических явлений у людей, таких как сердечно-сосудистые проблемы, ослабление иммунитета, потеря костной массы, атрофия мышц и гормональный дисбаланс. Понимание этих эффектов является ключевым научным направлением в космической биологии. Это исследование улучшит наше общее понимание того, как космическая среда влияет на гены, клетки и жизнь в целом.

По словам Ван Гаохуна, это исследование заложило прочную основу для исследований здоровья астронавтов с использованием рыбок данио-рерио в качестве модели. "Забегая вперед, отметим, что, поскольку люди планируют покинуть Землю и отправиться на другие планеты, устойчивое жизнеобеспечение имеет решающее значение. Водные обитатели, такие как рыба и креветки, с их высокой конверсией корма могут стать идеальным источником белка".

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736961360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Религиозные лидеры Китая выразили поддержку инициативам Казахстана по укреплению межконфессионального диалога
- Объем рынка электронной торговли в Казахстане достиг 3,2 трлн тенге: в Правительстве рассмотрены меры по усилению защиты потребителей и производителей в отрасли
- В Правительстве рассмотрены меры по подготовке к зимним IX Азиатским играм
- Кадровые перестановки
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций​
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Нуралина А.Ж.
- Министр иностранных дел Казахстана принял Посла США
- Об установлении спреда между курсом покупки и курсом продажи наличной иностранной валюты
- АО "Казахтелеком" сообщило о завершении сделки по реализации ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  