В ожидании последнего "Орешника", - Антон Трофимов

22:13 15.01.2025

ИноСМИ

Россия

Антон Трофимов

15 января 2025



В ожидании последнего "Орешника". Киев смертельно подсел на удары по России



По всей Украине несется вопль "А нас за що?!". Это российские ВКС нанесли массированный удар в ответ на атаку тяжелым ракетным оружием и беспилотниками вглубь России. Удивительно, но украинские политики и граждане, совсем недавно скакавшие на майданах по всей стране, искренне недоумевают по поводу ответных обстрелов. Они, начиная с просроченного главаря хунты и заканчивая натасканными на бандеровских попевках школьниках, уверены: так быть не должно. Это они могут отправлять "москаляку на гиляку", а их никто и ни за что наказывать не должен.



Теперь наступило время прозрения. По данным пабликов и украинских СМИ, взрывы звучали в Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове. Украинский министр энергетики республики Герман Галущенко заявлял, что начались превентивные отключения света: электроэнергия отключена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Российские военные сообщили, что ударили по критически важным газовым объектам Украины (которые все равно больше не перекачивают наш газ). А пророссийское подполье - о вероятном уничтожении пусковых установок дальнобойных западных ракет.



Украина давно ведет себя как младенец в песочнице. Он бьет других малышей совочком и лопаткой, отнимает машинки и формы для куличиков, выталкивает наружу с понравившихся мест и громко требует всего, чего ему хочется. Если кто-то из детей или, не дай Бог, их родителей пытается ему противостоять - тут же принимается вопить, переходя порой на ультразвук. Тогда на помощь малолетнему агрессору спешит немолодая, но еще полная сил няня, готовая поубивать всех обидевших ее питомца.



С ролью воинственной нянюшки по отношению к Украине до последнего времени выступала Америка. Ей удавалось не только самой помогать воинственному "чадушку", но и заставлять других делать это. В Германии уже вслух заговорили о том, что страна "высосана" помощью Киеву. "Народ выжимают досуха все более высокими налогами и поборами. В ответ мы получаем от государства все меньше и меньше. Но наши денежки всегда успешно разбрасываются по миру", - возмущается рядовой немец в комментариях к статье Die Welt о том, что германский министр обороны Писториус отправился на Украину обсуждать очередные поставки оружия.



Недовольство поведением "чадушки" и "нянюшки" звучит по всему миру. Где-то, как в Колумбии, спохватываются, что отправившиеся на Украину любители "сафари" возвращаются домой в цинковых гробах, а их родственники не могут потом вытребовать у Киева обещанных компенсаций. Где-то, как в Австралии, гневно требуют от России ответа за то, что на украинской земле погиб австралиец, решивший пострелять в русских солдат. И так далее, и тому подобное.



Давно известно, что заграничные наемники считаются в рядах ВСУ очень мотивированными бойцами - в отличие от наловленных ТЦК украинцев. Почему при этом их государства, в большинстве своем, считают, что иностранный паспорт - это что-то покрепче бронежилета, непонятно. Ведь, как не раз напоминали в Москве, воюющие на стороне Киева иностранцы являются для российской армии такой же законной целью, как и их украинские "товарищи по оружию".



Какими бы мотивированными ни были иностранные наемники и какими бы усилиями ни удерживали на передовой подчиненных офицеры ВСУ, итог один: украинские войска уверенно отступают. Ежедневно в сводках появляются названия все новых населенных пунктов, перешедших под контроль армии России. А на Западе все активнее рассуждают, что потеря территорий для Киева - не такая уж высокая цена за то, чтобы сохранить Украину хоть в каком-то виде.



К вящему неудовольствию киевской хунты, о ее ежедневных поражениях пишут не только в России, но и на Западе. "Институт изучения войны, который отслеживает ежедневные изменения на линии фронта, заявил в воскресенье, что российские силы продвинулись к юго-западу от Красноармейска", - констатирует американский Newsweek. "Продвигающиеся с юга российские войска теперь направились на запад от Покровска и находятся всего в 7 км от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область, по данным связанной с министерством обороны Украины картографической службы Deep State", - печалится британская Financial Times.



А что, Запад и его киевские марионетки ожидали иного? Предполагали, что Россия, получив поначалу отпор от заранее накачанных иностранным оружием и советниками украинских сил, так и откатится на исходные и запросит мира? Думали, что им удастся свести все к новым "Минским соглашениям" после того, как Зе и его компания чуть не подписали Стамбульские?



Да, они ожидали, предполагали и думали ровно так. Запад вообще живет не имеющем никакого отношения к реальности убеждении, что все должно быть так, как считают в Вашингтоне и Брюсселе. Нет, господа, все будет иначе! Прорвав последние серьезные линии обороны на востоке бывшей Украины, российская армия получит возможность совершить бросок на запад, к берегам Днепра - и на юг, в северное Причерноморье.



Западные политики и военные боятся именно этого, и им ужасно не хочется допустить такого развития событий. Чем больше успехи русских войск - тем сильнее страх, тем активнее господа в Америке и Евросоюзе принимаются требовать мирных переговоров. И тем больше среди них появляется внезапно прозревших политиков. Даже среди законченных "ястребов".



В их числе внезапно оказался генсек НАТО Марк Рютте, выступавший недавно в Европарламенте. Ритуально напомнив о необходимости включить в условия переговоров отношения между Киевом и альянсом, он вдруг признал: говорить с Москвой с позиции силы не могут ни Украина, ни Запад. Хотя бы потому, что российский ВПК производит за три месяца то, что вся НАТО с трудом выпускает за год. Не говоря уже о ежедневных украинских человеческих и территориальных потерях. Какая уж тут "позиция силы"!..



Такое изменение позиции Запада и толкает Украину на совершение все новых самоубийственных обстрелов и налетов вглубь России. Киев отлично понимает, что за каждым из них последует удар возмездия. И чем дальше, тем тяжелее для украинской стороны будут их последствия. Проблема в том, что украинская хунта сегодня напоминает наркомана, зависимого от тяжелых наркотиков. Каждый прием приближает его к могиле - и при этом все сильнее манит кратким, но таким ярким приступом кайфа. Киев ясно осознает (вернее, с Запада ему все громче подсказывают), как скоро у него кончатся запасы ракет и пусковых установок - и как быстро растет мощь ответных ударов России.



Отказаться от этих "уколов" хунта уже не в состоянии. Она смертельно подсела на дальние удары по России. Даже если после каждого из них украинцы несут все новые и новые потери, а промышленность и энергетика превращаются в хлам. У Зе и его компании есть маниакальное желание ударить Россию как можно больнее - и тут же сбежать на Запад. Просроченный старательно гонит от себя понимание, что ему не удастся ни то, ни другое. Хотя это давно уже ясно всем вокруг. Прежде всего - тем, кто каждый день живет в ожидании последнего "Орешника", который поставит точку в проекте "Украина".