Кыргызстан. В Канте государству вернули автостанцию стоимостью 800 млн сомов

22:18 15.01.2025

БИШКЕК, 15 янв - Sputnik. Автостанция в Канте возвращена в государственную собственность, сообщает ГКНБ.



Общая площадь объекта - 28 143,27 квадратных метра, оценочная стоимость - 800 миллионов 908 тысяч 388 сомов.



"В 1996 году руководство ОАО "Каниет" в сговоре с отдельными долевыми участниками незаконно приватизировало станцию, государственная доля в которой составляла 39,25 процента. Однако с момента приватизации дивиденды от компании в госбюджет не поступали", - информирует ГКНБ.



