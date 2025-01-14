Казахстан вошел в десятку крупнейших миграционных коридоров мира: что это значит

22:21 15.01.2025

Казахстан занимает одну из ключевых позиций в мировой миграции, оставаясь одновременно крупным донором и реципиентом миграционных потоков.



15 Января



Недавний отчет UN International Organization for Migration показал, что Казахстан играет важную роль в глобальных миграционных процессах. Мы не лидируем в общем объеме миграции, но привлекаем к себе внимание благодаря сбалансированности потоков тех, кто уезжает из страны, и тех, кто приезжает, передает Caravan.kz.



Особенность Казахстана - это равномерный миграционный обмен. Коридоры Казахстан–Россия и Россия–Казахстан входят в десятку крупнейших в мире. Это подтверждает, что наша страна остается важным связующим звеном между регионами.



Для сравнения, в других странах ситуация зачастую односторонняя. Например, из Мексики в США мигрируют миллионы, но обратного потока практически нет. Или Индия: оттуда уезжает огромное количество людей, а приезжают лишь немногие, в основном из соседнего Бангладеш.



Казахстан - уникальный пример страны, где миграционные потоки относительно сбалансированы. Можно выделить несколько причин, которые могут объяснять это:



- Экономика. Казахстан остается привлекательным местом для трудовых мигрантов.

- География. Центральное расположение делает страну удобным транзитным коридором.

- Исторические и культурные связи. Особенно тесные отношения сохраняются с Россией.



Автор: Ахмет Талапулы