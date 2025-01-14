НАТО - все: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

22:24 15.01.2025

Будущий глава Пентагона рассказал о том, где они планируют воевать с Россией и Китаем



Дмитрий Родионов

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Владимир Сапунов

Всеволод Шимов



США могут начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Россией и Китаем, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.



По его словам, КНР и РФ работают над расширением своего влияния на Ближнем Востоке и над тем, чтобы якобы влиять на мировые энергетические рынки. Хегсет также обратил внимание на активность России на Ближнем Востоке, к примеру, продажа оружия, что, по его мнению, представляет угрозу интересам США в регионе.



"Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.



А если не будет, ничего не изменится? Или речь идет о некоем глобальном курсе победившей команды, который она намерена любым способом воплотить в жизнь?



С другой стороны, в последнее время от команды Трампа слышно много откровенно хайповых заявлений. Можно ли это рассматривать всерьез?



- Серьезные изменения в дислокации будут совершенно очевидно, - не сомневается военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Не только из-за желаний Трампа и его команды. Ведь последняя крупная передислокация осуществлялась еще при Буше-младшем и продолжилась при Обаме. Тогда американские войска перебрасывались в Восточную Европу, Центральную Азию и АТР за счет уменьшения огромных контингентов в ФРГ и Южной Корее и общего сокращения джи-ай за рубежом. С тех пор многое изменилось.



"СП": Для чего США передислокация ВС? Как это отражает смену внешнеполитических приоритетов? Куда будут передислоцировать? И откуда?



- Один из приоритетов Питер Хегсет назвал сам - Ближний Восток. У США там были понятные определенные сокращения за счет Ирака и Сирии. В связи с обострением ситуации в регионе в 2023 году и падения правительства Асада в Сирии в 2024-м численность американских войск на Ближнем Востоке будет увеличена обязательно.



Второй - разумеется, это АТР. Противостоянию с Китаем администрация Трампа уделяет особое внимание. Очевидно, что на Филиппинах и, вероятно, в Японии будет больше американских солдат и офицеров.



Третий - Арктика. Трамп не случайно говорит про Гренландию. Борьба за арктические ресурсы с Россией и Китаем, за арктические морские пути входит в новую стадию.



С 2020 года США также постоянно увеличивают контингент в Восточной Европе за счет ФРГ. Здесь важнейшие направления - Румыния и Польша. Не зря было объявлено о строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе именно на юго-востоке Румынии - "Михаил Когэлничану" в Констанце. Плюс позиционный район ПРО в польском Редзиково. И это точно не предел.



В 2020 году о передислокации в Европе было объявлено за 2 года до начала СВО. И цель была названа открыто: сдерживание России.



Еще один регион - Латинская Америка. Именно при Трампе был осуществлен успешный военный переворот в Боливии в 2019 году, когда свергли Эво Моралеса. И была попытка отстранить от власти Николаса Мадуро в Венесуэле в январе того же года, которую с трудом удалось купировать.



У Трампа просто явный нездоровый интерес к этому региону. Не зря же уже про Панамский канал заговорил. Учитывая, что Даниель Ортега активизировал усилия по возможному строительству Никарагуанского канала с помощью КНР и России, можно ожидать трудных времен и для лидера ФCЛН.



"СП": Сколько времени, по-вашему, займет такая передислокация? А принимающие стороны согласны? В свое время много разговоров было о том, что из Афганистана передислоцируют войска в Среднюю Азию. И что? В этот раз более серьезно и масштабно будет?



- Во времена Буша-Обамы это заняло 10 лет. Но сейчас у США нет столько времени, поэтому на приоритетных участках будет более стремительное наращивание сил.



В Среднюю Азию американские войска из Афганистана бывшие советские республики не пустили. Поэтому большая часть вернулась домой, немногие перебазировались в Катар и Кувейт. Сейчас к вопросу базы в Центральной Азии тоже могут вернуться.



"СП": Чем Россия и Китай могут на это ответить? Может нам стоит что-то передислоцировать, какие-то направления укрепить? Какие?



- Китай, конечно, будет акцентировать внимание на АТР и Арктике. У нас, разумеется, пока главная забота - Восточная Европа.



И статус ведущей арктической державы необходимо поддерживать. После победы в СВО России, разумеется, надо стараться усиливаться в Африке и что-то думать о Ближнем Востоке, где у нас сейчас большие проблемы.



Необходимость строительства военных баз в дружественных странах Латинской Америки для России уже стала притчей во языцех. Это нужно делать обязательно. Да и Китаю надо больше военного внимания уделять Африке и Латинской Америке, учитывая их обширные экономические интересы там.



- На фоне предыдущих заявлений здесь ничего особенно хайпового нет, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Более того, сказано максимально размыто, оставляя почву для любых толкований.



"СП": По утверждению Хегсета, КНР и РФ работают над расширением своего влияния на Ближнем Востоке и над тем, чтобы якобы влиять на мировые энергетические рынки. А при чем тут передислокация ВС? Как она повлияет на энергетические рынки?



- Безусловно, наличие американских войск оказывает влияние на энергетические рынки, особенно в нестабильных регионах.



Можно предположить, что американское присутствие будет усилено в Сирии с целью реализации газопровода из Катара в Турцию. Наверняка будет наращиваться военное давление на Иран, который также является крупным поставщиком углеводородов.



"СП": Также кандидат на пост главы Пентагона счел, что активность РФ на Ближнем Востоке, к примеру, продажа оружия, представляет угрозу интересам США в регионе. И как они с этим бороться предполагают?



- После событий в Сирии заявления о некоем наращивании российского присутствия на Ближнем Востоке выглядят по меньшей мере странно. Из этого можно сделать вывод, что США постараются принудить Москву убрать свои военные объекты из Сирии. Возможно, в обмен на какие-то уступки на Украине.



"СП": Не будет ли разворот США на АТР и БВ проводиться в ущерб интересам в Европе? НАТО не ослабнет? Вон Трамп на Гренландию замахнулся - значит, придется силы на Арктику наращивать. Смогут разорваться?



- Трамп явно не считает Европу и НАТО своими приоритетами. Более того, в НАТО он видит бесполезную паразитическую структуру. Ставка делается на собственные силы. При этом Трамп исходит из того, что Европа слаба и от Вашингтона все равно никуда не денется.